Das Samsung Galaxy S24 Ultra ist bei Zoom-Fotos besser als das Pixel 8 Pro

Samsung ist nur noch einen Tag von der Vorstellung des Samsung-Galaxy-S24-Trios entfernt. Obwohl es so aussieht, als wüssten wir schon alles darüber, werden wir immer wieder in letzter Minute überrascht. Der neueste Bericht eines bekannten Informanten besagt, dass das Galaxy S24 Ultra mit einer neuen 50-MP-Telezoom-Kamera ausgestattet sein wird, welche mit einem 5-fachen Zoom, das Googles Pixel 8 Pro (Test), in einem wichtigen Bereich übertreffen könnte.

