Wir haben bei nextpit für Euch das Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra längst ausführlich getestet. Jetzt schickt Samsung ganz neu die Fan Edition ins Rennen und ja, wir haben zumindst schon mal einen ersten Eindruck des Samsung Galaxy S24 FE gewinnen können. Lasst uns also jetzt alle vier Modelle miteinander vergleichen – direkt nach dem Inhaltsverzeichnis geht es mit den technischen Daten los!

Samsung Galaxy S24 Ultra, S24+, S24 und S24 FE im Vergleich: Technische Daten

Das Spitzenmodell Das Plus-Modell Das Basismodell Die Fan Edition Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 FE Test Test: Samsung Galaxy S24 Ultra Test: Samsung Galaxy S24+ Test: Samsung Galaxy S24 Noch nicht getestet Preis (UVP) ab 1.449 € ab 1.149 € ab 899 € ab 749 € Display 6,8" LTPO OLED

3088 x 1440 px

1-120 Hz Bildwiederholrate 6,6", Dynamic AMOLED

3088 x 1440 px

120 Hz Bildwiederholrate 6,2", Dynamic AMOLED

2.340 x 1.080 px

1-120 Hz Bildwiederholrate 6,7", Dynamic AMOLED

2.340 x 1.080 px

120 Hz Bildwiederholrate SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 Exynos 2400 Exynos 2400e RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X Speicher 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 128 GB UFS 3.1

256 GB UFS 4.0 128 GB / 256 GB OS One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 200 MP, Blende f/1.7, OIS

Ultraweitwinkelkamera: 12 MP, Blende f/2.2

Telekamera 1: 50 MP, 5x Zoom, Blende f/3.4, OIS

Telekamera 2: 10 MP, 3x Zoom, Blende f/2.4, OIS Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

3x Teleobjektiv: 10 MP, f/2.4 Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

3x Teleobjektiv: 10 MP, f/2.4 Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

3x Teleobjektiv: 8 MP, f/2.4 Selfie-Kamera 12 MP, Blende f/2.2 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 10 MP, f/2.4 Akku 5.000 mAh

Schnellladen mit 45 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W 4.900 mAh

Schnellladen mit 45 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W 4.000 mAh

Schnellladen mit 45 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W 4.700 mAh

Schnellladen mit 25 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W Konnektivität 5G / LTE / Wifi 7 / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC, UWB 5G / LTE / Wifi 6E / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC, UWB 5G / LTE / Wifi 6E / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC 5G / LTE / Wifi 6E / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC IP-Zertifizierung IP68 IP68 IP68 IP68 Abmessungen und Gewicht 162,3 x 79,0 x 8,6 mm, 232 g 158,5 x 75,9 x 7,7 mm, ca. 196 g 147,0 x 70,6 x 7,6 mm, ca. 167 g 162,0 x 77,3 x 8,0 mm, 213 g Preisvergleich

Preis und Verfügbarkeit

Die Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra sind seit dem 31. Januar 2024 im Handel erhältlich. Ihr könnt sie im offiziellen Samsung Store und bei allen gängigen Händlern wie Amazon, MediaMarkt, Saturn oder der Telekom kaufen. Das neue Galaxy S24 FE kann bislang lediglich vorbestellt werden und ist ab 749 Euro bestellbar. Wie immer zum Verkaufsstart könnt Ihr dabei Geld sparen, wenn Ihr ein altes Device abgebt: Wer das bis zum 31. Oktober tut, erhält 60 Euro Tauschprämie + das Geld, was Ihr noch fürs abgegebene Handy erhaltet. Hier sind alle Preise:

Galaxy S24 Preisübersicht Gerät Speicher Preis Samsung Galaxy S24 FE 128 GB 749.00 Euro Samsung Galaxy S24 FE 256 GB 809,00 Euro Samsung Galaxy S24 128 GB 899,00 Euro Samsung Galaxy S24 256 GB 1.009,00 Euro Samsung Galaxy S24+ 256 GB 1.149,00 Euro Samsung Galaxy S24+ 512 GB 1.319,00 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB 1.449,00 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB 1.579,00 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB 1.819,00 Euro

Galaxy-S24-Serie: Display und Design

Wenn Ihr das Galaxy S23 Ultra und das S24 Ultra nebeneinander stellt, werdet Ihr schnell feststellen, dass Samsung beim Design nicht wirklich einen neuen Weg eingeschlagen hat. Die Rückseiten des Ultra-Modells sind fast identisch, aber die Vorderseite ist nun mit einem flachen Glas ausgestattet. Samsung hat sich auch für einen Titanrahmen entschieden, während das neue Gorilla Glass Armor von Corning sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite verwendet wird.

Von hinten betrachtet bieter das Samsung Galaxy S24 Ultra im Vergleich zu seinem Vorgängermodell nichts Neues. / © nextpit

Auch beim Galaxy S24, S24+ und auch dem günstigeren S24 FE bleibt sich Samsung treu und setzt auf ein weitestgehend altbewährtes Design. Hier verbaut das Unternehmen Armour Aluminium für den Rahmen und vorne wie hinten Corning Gorilla Glass Victus+. Somit werden alle vier Handys robuster als die 2023er-Modelle. Logisch, dass auch 2024 alle vier Geräte IP68-zertifiziert sind und das Ultra wieder exklusiv einen S-Pen an Bord hat.

Das Galaxy S24 und S24 + haben einen flacheren Rahmen bekommen / © nextpit.

Beim Display liefert Samsung ebenfalls wieder Spitzenklasse an und erhöht die Helligkeit bei den drei S24-Smartphones in der Spitze auf 2.600 Nits, lediglich das S24 FE muss sich mit 1.900 Nits begnügen. Während das Ultra bei 6,8 Zoll verharrt, werden die beiden kleinen Geschwister jeweils 0,1 Zoll größer, wachsen also auf 6,2 bzw. 6,7 Zoll an. Spannenderweise gelingt das, ohne dass die Geräte selbst größer werden. Das neue S24 FE wächst von 6,4 auf nun ebenfalls 6,7 Zoll an.

Wie sie sehen, sehen sie nichts – also zumindest keinen optischen Unterschied beim S24 FE zum Vorgänger. / © nextpit

Alle vier Displays bieten uns eine variable Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz. Unterschiede gibt es aber bei der Auflösung: Das S24 und die Fan Edition bieten weiterhin die FHD+-Auflösung von 2.340 x 1.080 px an, aber das Plus-Modell wechselt jetzt zum Ultra ins QHD+-Lager. Erwähnenswert ist noch, dass das Display des Ultra dank des neuen Gorilla Glass Armor weniger spiegelt als die anderen drei Modelle.

Leistung und Konnektivität der S24-Reihe

Samsung hat sich entschieden, häufiger neue Wege zu gehen und verschiedene SoCs in seine neue Reihe von High-End-Smartphones zu integrieren. Wir haben uns daran gewöhnt, dass alle drei Flaggschiff-Modelle die gleichen SoCs verwenden. Aber dieses Mal ist der Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ausschließlich dem S24 Ultra vorbehalten. Das S24 und das S24+ müssen sich mit dem Exynos 2400 begnügen. Im FE schließlich kommt der mysteriöse Exynos 2400e zum Einsatz.

Bevor wir auf die Leistung der einzelnen Galaxy S24 eingehen, werfen wir einen Blick auf die Vergleichstabelle mit den Ergebnissen unserer üblichen Benchmarks:

Galaxy S24

(Exynos 2400) Galaxy S24+

(Exynos 2400) Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 2822

2822 Schlechteste Schleife: 2042 Bester Loop: 4242

4242 Schlechteste Schleife: 2637 Bester Loop: 5160

5160 Schlechteste Schleife: 3013 3DMark Solar Bay Stress Test Bester Loop: 7964

7964 Schlechteste Schleife: 5176 Bester Loop: 8599

8599 Schlechteste Schleife: 5756 Bester Loop: 7922

7922 Schlechteste Schleife: 4963 Geekbench Einfach: 1992

1992 Mehrere: 6096 Einfach: 2131

2131 Mehrere: 6676 Einfach: 2252

2252 Mehrere: 7107

Laut unseren Smartphone-Tests scheint das Snapdragon-SoC die beste Wahl zu sein, da er weniger Hitze entwickelt und weniger Leistung verschleißt. Mit dem Galaxy S24 könnt Ihr zwar eine ordentliche Leistung erwarten, allerdings liegt diese deutlich unter der Power des S24+. Ihr werdet in allen Fällen eine leichte Erwärmung auf der Rückseite spüren, wenn Ihr leistungshungrige Spiele wie Real Racing 3, Battlefield Mobile, PUBG oder Genshin Impact spielt.

Beim Galaxy S24+ ist die Leistung bei sozialen Netzwerken, Nachrichten und anderen gängigen Anwendungen dank des schnellen UFS-4.0-Speichers und 12 GB LPDDR5X-RAM ähnlich hoch wie beim S24 Ultra mit Snapdragon. Längere Gaming-Sessions oder andere rechenintensive Aufgaben führten jedoch zu einer Überhitzung auf ein unkomfortables Niveau.

Wenn Leistung Eure Priorität ist, solltet Ihr Euch daher für das Galaxy S24 Ultra entscheiden, das über jeden Zweifel erhaben ist. Das S24 Ultra ist sehr leistungsstark und überhitzte während der Spielsitzungen nicht übermäßig. Ihr könnt sowohl die neuesten Spiele mit maximaler Grafik spielen als auch Bild-Editierung oder andere intensive Anwendung nutzen, ohne ein schlechteres Erlebnis zu haben. Zur Performance des Galaxy S24 FE können wir Euch noch nicht viel berichten, da uns a) noch Infos zum SoC fehlen und wir b) das Gerät noch ausführlich testen müssen.Es scheint sich allerdings um eine minimal heruntergetaktete Variante des Exynos 2400 zu handeln. Die Benchmark-Infos reichen wir Euch selbstverständlich nach.

Auch beim RAM gibt es Unterschiede: Das Galaxy S24 Ultra und Plus haben 12 GB RAM, das Galaxy S24 und das S24 FE nur 8 GB. Ebenso zeigt der nicht erweiterbare Speicher bei den vier Modellen Unterschiede: 128 GB und 256 GB beim S24 und S24 FE, 256 und 512 GB beim S24+ und 256 GB, 512 GB oder 1 TB beim S24 Ultra.

Nur das Galaxy S24 Ultra unterstützt bereits Wifi 7, das S24, S24+ und das S24 FE sind auf Wifi-6E beschränkt. Ultra-Breitband ist bei den beiden größeren Modellen verfügbar, nur das Basismodell und die Fan Edition haben es nicht.

Galaxy S24 vs. S24+ vs. S24 Ultra vs. S24 FE: Kameras

Die Kamera-Sektion dürfte für all diejenigen enttäuschend sein, die sich große Verbesserungen beim Galaxy S24 bzw. dem S24+ herbeigewünscht haben. Das Triple-Kamera-Lineup ist exakt identisch mit den Vorjahresmodellen! Konkret bedeutet das, dass Ihr in der Hauptkamera den 1/1,56 Zoll großen 50-Megapixel-Sensor Isocell GN3 vorfindet.

Die 3x-Telekamera mit dem 1/3,94 Zoll kleinen 10-MP-Sensor stagniert ebenso wie die Ultraweitwinkel-Cam mit12 MP bei 1/2,55 Zoll Sensorfläche. Schade, da wäre mehr drin gewesen, wenngleich durch das neue SoC und neue KI-Features dennoch eine bessere Bildverarbeitung und neue Features auf die Geräte kommen.

Ähnlich verhält es sich beim Galaxy S24 FE: Die Triple-Cam besteht auch 2024 aus der 50-MP-Hauptkamera, dem Ultraweitwinkel mit 12 MP sowie der Telekamera mit 8 MP – auch die 10 MP bei der Selfie-Knipse stagnieren. Wir müssen die Kameras der Fan Edition zwar erst noch testen, aber es zeichnet sich ab, dass sie ziemlich exakt dem entsprechen, was wir vom Galaxy S23 FE (Test) bereits kennen.

Das Fotomodul des Galaxy S24 und S24+ ist unverändert geblieben / © nextpit.

Wirklich riesig sind die Veränderungen auch beim S24 Ultra auf den ersten Blick nicht. Das Galaxy S24 Ultra setzt nämlich auf den gleichen 200-Megapixel-Sensor vom Typ Isocell HP2 wie das Galaxy S23 Ultra. Dafür bekommt der 1/1,3 Zoll große Bildsensor im Jahr 2024 immerhin einen neuen Bildverarbeitungsprozessor spendiert.

Auch die Ultraweitwinkel- und Selfie-Kameras setzen wieder auf die gleichen Sensoren wie im Vorjahr. Das heißt, Ihr bekommt beim Ultraweitwinkel eine Sensorgröße von 1/2,55 Zoll bei einer 12-MP-Auflösung, die Selfie-Kamera bietet 1/3,2 Zoll und ebenfalls 12 MP. Änderungen gibt es allerdings bei den Tele-Sensoren: Zwar gibt es weiterhin einen 10-MP-Sensor mit 3-fach-Zoom, aber anstelle eines 10-fach-Zooms setzt die andere Tele-Cam jetzt auf einen 5-fach-Zoom und dafür 50 MP.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra verzichtet auf das zweite x10-Teleobjektiv und verwendet stattdessen ein x5-Teleobjektiv / © nextpit

Das Galaxy S24 macht sehr gute Fotos bei Tageslicht. Die Nachtaufnahmen sind auch dank der KI gelungen und wir haben die Qualität des Zooms bis x10 sowie der Selfie-Fotos wirklich gemocht. Die negativen Punkte, die uns in den Tests aufgefallen sind, betreffen die mangelnde Farbkonsistenz zwischen den verschiedenen Objektiven und das Fehlen eines speziellen Makromodus. Um Euch ein genaueres Bild zu vermitteln, findet Ihr nachfolgend unsere Bildergalerien.

Bildergalerie des Samsung Galaxy S24

Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x | Tageslicht © nextpit Portraitkamera | Tageslicht © nextpit Portraitkamera (Studio FX) | Tageslicht © nextpit Portraitkamera (Studio FX) | Tageslicht © nextpit Portraitkamera (Studio FX) | Tageslicht © nextpit Portraitkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera im Makro-Modus | Tageslicht © nextpit Hauptkamera im Makro-Modus | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Frontkamera 1x | Tageslicht © nextpit Frontkamera Weitwinkel-Option | Tageslicht © nextpit Frontkamera 1x | Tageslicht © nextpit Frontkamera 1x | Tageslicht © nextpit Frontkamera 1x | Tageslicht © nextpit Frontkamera Weitwinkel-Option | Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Telekamera 3x © nextpit Telekamera 10x © nextpit Telekamera 20x © nextpit Telekamera 30x © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Telekamera 3x © nextpit Telekamera 10x © nextpit Telekamera 20x © nextpit Telekamera 30x © nextpit Frontkamera 1x | Night-Mode © nextpit Frontkamera Weitwinkel-Option | Night-Mode © nextpit Frontkamera 1x | Night-Mode © nextpit Frontkamera Weitwinkel-Option | Night-Mode © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 2x © nextpit Telekamera 3x © nextpit Telekamera 10x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Ultraweitwinkelkamera 0,6x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit

Die Fotos, die mit dem Hauptobjektiv des Galaxy S24+ aufgenommen wurden, sind sowohl bei Tag als auch bei Nacht hervorragend. Mit guter Detailgenauigkeit und Schärfe wirkt sogar die Farbwiedergabe realistischer als die gesättigten Fotos von Samsung in der Vergangenheit. Die Telelinse und das Ultraweitwinkelkamera stehen dem in nichts nach und liefern ebenso ansehnliche Fotos. Das Galaxy S24+ enttäuscht nur bei Nachtaufnahmen mit der Ultraweitwinkel-Option und auch Selfies bei schlechten Lichtverhältnissen sind nicht gerade berauschend.

Die Fotos, die mit dem Galaxy S24+ aufgenommen wurden

Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Telekamera (Zoom x3) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x10) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x30) © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telekamera (Zoom x3) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x10) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x30) © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telekamera (Zoom x3) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x10) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x30) © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Ultraweitwinkel mit Nachtmodus © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus © nextpit Telekamera (Zoom x3) © nextpit Telekamera (Zoom x3) mit Nachtmodus © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x10) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x30) © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telekamera (Zoom x3) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x10) © nextpit © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telekamera (Zoom x3) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x10) © nextpit Telekamera (Digitaler Zoom x30) © nextpit Selfie © nextpit Selfie mit Porträtmodus © nextpit Selfie – Ultraweitwinkel © nextpit Selfie – Ultraweitwinkel, Porträtmodus an © nextpit Selfie © nextpit Selfie mit Nachtmodus © nextpit Selfie mit Porträtmodus © nextpit Selfie mit Porträt- und Nachtmodus © nextpit Selfie – Ultraweitwinkel © nextpit Selfie – Ultraweitwinkel, Nachtmodus an © nextpit Selfie – Ultraweitwinkel, Porträtmodus an © nextpit Selfie – Ultraweitwinkel, Porträt- und Nachtmodus an © nextpit

Das Hauptobjektiv des Galaxy S24 Ultra macht in jeder Situation gute Fotos, und auch das Ultraweitwinkelobjektiv hat sich als sehr effektiv erwiesen. Die Fotos, die mit den beiden Telekameras aufgenommen wurden, sind ebenfalls gut und die Selfie-Kamera macht sich sowohl bei Tag als auch bei Nacht gut. Die einzigen nennenswerten Nachteile sind der Verlust an Vielseitigkeit durch den Wechsel zum 5-fach-Zoom, die nicht immer ganz saubere Beschneidung im Porträtmodus und der unnatürliche Nachtmodus.

Kamera des Galaxy S24 Ultra

Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera mit Porträtmodus x1 © nextpit Hauptkamera mit Porträtmodus x2 © nextpit Selfie-Cam mit Porträtmodus © nextpit Ultraweitwinkel, Selfie-Cam im Porträtmodus © nextpit Selfie-Cam im Porträtmodus © nextpit Ultraweitwinkel, Selfie-Cam im Porträtmodus © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 3 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 5 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 10 © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 3 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 5 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 10 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 30 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 100 © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 3 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 5 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 10 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 30 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 100 © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 3 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 5 © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 3 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 5 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 10 © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 30 © nextpit Hauptkamera © nextpit Telefoto-Linse, Zoom x 10 © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Selfie-Cam © nextpit Ultraweitwinkel mit der Selfie-Cam © nextpit Selfie-Cam © nextpit Ultraweitwinkel mit der Selfie-Cam © nextpit

Die Kameramodule des Galaxy S24 FE, S24, S24+ und S24 Ultra werden durch die Funktionen von Galaxy AI, der neuen künstlichen Intelligenz von Samsung, ergänzt. Lest am besten in unseren ausführlichen Test der Samsung Galaxy AI rein, wenn Ihr dazu mehr erfahren wollt.

Die spezielle Software der S24-Reihe

2024 kann man kein anspruchsvolles Smartphone vorstellen, ohne dass der Hersteller auf künstliche Intelligenz setzt. Das gilt natürlich auch für die Galaxy-S24-Reihe, für die Samsung mit der eben bereits erwähnten Galaxy AI sogar eine eigene Plattform schafft. Galaxy AI findet sich auf allen vier Geräten und wird auch auf weitere Galaxy-Devices ausgeweitet.

Neben den erwähnten Kamera-Features soll es auf den neuen Geräten förmlich KI-Features regnen. Dazu gehören Live-Übersetzungen beim Telefonieren: Ihr quatscht in Eurer Sprache, und Euer Gegenüber bekommt es direkt übersetzt ins Ohr gesäuselt. Die Samsung-Tastatur erhält zudem einen Schreibassistenten, Ihr könnt Euch Zusammenfassungen und Transkriptionen erstellen lassen und vieles mehr.

Die Galaxy-S24-Handys wollen uns aber nicht nur mit künstlicher Intelligenz begeistern, sondern auch durch ihre Langlebigkeit. Dazu hat Samsung sein Update-Versprechen noch einmal deutlich aufgebohrt: Die mit Android 14 und OneUI 6.1 ausgelieferten Kisten erhalten tatsächlich sieben große Android-Updates und Sicherheits-Updates über sieben Jahre! Wer schnell nachgerechnet hat, hat festgestellt, dass man damit dann theoretisch bis zum Jahr 2031 und Android 21 safe ist.

Akkulaufzeit und Quick-Charging beim Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra

Die Akkulaufzeit und das Aufladen haben sich im Vergleich zur Galaxy-S23-Reihe nicht wesentlich verändert. Das bedeutet, dass das S24 Ultra und das S24+ immer noch auf 45 W Ladeleistung beschränkt sind und das S24 ebenso wie das 24 FE weiterhin nicht mehr als 25 W schafft. Das kabellose Laden liegt bei allen vier Modellen bei 15 W.

Der 5.000-mAh-Akku bleibt dem S24 Ultra erhalten, was beim Galaxy S24 und S24+ nicht der Fall ist. Samsung hat den Akku beim Galaxy S24+ auf 4.900 mAh und beim S24 auf 4.000 mAh erhöht. Beim S24 FE wurde gegenüber dem S23 FE von 4.500 mAh auf 4.700 mAh aufgestockt. Ein entsprechendes Ladegerät ist allerdings nicht in der Box enthalten.

In der Praxis hielt das Galaxy S24 in unserem Akku-Benchmark "Work 3.0 Battery life" bei aktiviertem Flugzeugmodus, einer Bildschirmhelligkeit von 200 Nits und einer Restkapazität von 20 % 13 Std. 06 Min. durch. Das Galaxy S24+ hielt seinerseits 15 Std. 06 Min. im Akkutest von PC Mark durch und das Galaxy S24 Ultra hielt über 19 Stunden durch, was einfach hervorragend ist.

Fazit

Müsste ich das Fazit mit einem Wort umschreiben, fiele mir da vermutlich als Erstes der Begriff "Produktpflege" ein. Die drei günstigeren Modelle warten nur mit sehr überschaubaren Updates auf, die im Wesentlichen aus etwas mehr Leistung, längerem Software-Support und größerer Robustheit bestehen. Beim Galaxy S24 Ultra ist der Leistungssprung größer und auch das Kameramodul ist vielversprechender, generell reißt Samsung aber auch hier keine Bäume aus.

Nur wenige Smartphones dürften es schaffen, dieses Jahr besser als das Galaxy S24 Ultra zu sein / © nextpit

Einen wirklichen Unterschied macht am ehesten noch Galaxy AI bei allen vier Modellen aus, und hier dürfen wir auch künftig vermutlich mehr Veränderungen erwarten als seitens der Hardware. Auch, wenn es nicht wirklich positiv klingt: Niemand, der ein Modell der S23-Reihe sein eigen nennt, muss auf ein S24-Modell wechseln. Wer sich eines der vier neuen Geräte anschaffen möchte, sollte unbedingt die Straßenpreise checken und auch, wenn wir das S24 FE noch nicht final getestet haben: Wie schon beim S23 FE fällt mir kein sinniges Szenario ein, bei dem man zur "Fan Edition" greifen sollte.

Wer sowieso das Beste vom Besten wünscht, skippt auch das S24 und das S24+ – und entscheidet sich fürs Ultra. Auch das gibt es zwischenzeitlich für unter 1.000 Euro zu kaufen.

Welches Galaxy S24 passt am besten zu Euch? Habt Ihr eines der neuen Flaggschiffe von Samsung gekauft oder habt es noch vor? Welche Neuerung interessiert Euch am meisten?