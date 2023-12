Das Samsung Galaxy Z Flip 6 wird nicht wiederzuerkennen sein

Samsung hat das Galaxy Z Flip 5 (Test) und das Galaxy Z Fold 5 (Test) vor ein paar Monaten auf den Markt gebracht, und ihre Nachfolger werden voraussichtlich erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erscheinen. Die Gerüchte um das Galaxy Z Flip 6 und das Galaxy Z Fold 6 haben jedoch bereits an Fahrt aufgenommen. Die jüngsten Informationen deuten darauf hin, dass Samsung die wichtigste Änderung in seinen beiden faltbaren Smartphones einführen wird: beim Display.