Überall hält künstliche Intelligenz derzeit Einzug und gerade die besten Samsung-Smartphones wie das Galaxy S24 Ultra (Test) sind für diese Entwicklung Paradebeispiele. So könnt Ihr auf dem Samsung-Handy mittlerweile dank Galaxy AI noch einfacher Bilder bearbeiten, erhaltet KI-Unterstützung beim Chatten oder könnt allein durch Summen Songs identifizieren. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die KI-Skills, die in Form des Browsing-Assistents in den Samsung-Browser fließen.

Inhalt

Voraussetzungen, um den Browsing-Assistenten zu nutzen

Es gibt ein paar Dinge, die Ihr beachten müsst, wenn Ihr von Samsungs KI-Magie profitieren wollt. So funktioniert beispielsweise der Chat-Assistent nur, wenn Ihr Samsungs eigene Software-Tastatur auf einem kompatiblen Smartphone ausgewählt habt. Ähnlich verhält es sich auch beim Browsing-Assistenten. Ihr müsst also zunächst einmal mit einem Netzwerk verbunden und auf dem Gerät mit Eurem Samsung-Account eingeloggt sein, damit der Spaß funktioniert.

Dann muss es halt der Samsung-eigene Browser sein (heißt auf Eurem Handy schlicht "Internet"), damit Ihr die Funktion nutzen könnt. Chrome oder weitere Alternativen profitieren also nicht. Lest aber hier bei nextpit gerne nach, was andere Browser mit KI-Fähigkeiten auf dem Kasten haben.

Browsing-Assistent: Kompatible Android-Geräte

Aktuell umfasst die Liste der kompatiblen Geräte, die das notwendige Update auf One UI 6.0 erhielten, folgende Modelle:

Des Weiteren kündigte Samsung an, dass auch Samsungs Mittelklasse-Smartphones der A-Reihe einige Galaxy-AI-Features erhalten. Schon bald soll beispielsweise Circle to Search in Samsungs Mittelklasse ankommen. Für weitere KI-Funktionen wie eben den Browsing-Assistent bleibt Samsung zwar noch vage, aber es besteht zumindest die Chance, dass auch Geräte wie das Galaxy A55 (Test) oder das Galaxy A35 (Test) demnächst die Funktion erhalten.