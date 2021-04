Gewinner und Verlierer: Apple begeistert, Xiaomi eher nicht so

Meine Tech-Woche geht eigentlich jedes Wochenende mit Rahuls Zusammenfassung der letzten sieben Tage zu Ende und daher bin ich jetzt ein bisschen nervös, dass ich mich hier nun heute um sein Baby kümmern darf. Keine Angst, Freunde: Nächste Woche ist Rahul dann hier wieder im Einsatz.

Die Suche nach einem Gewinner der Woche war diesmal eine sehr kurze, denn zu überzeugend war der Auftritt beim Spring-Event der Kalifornier. Darüber und über unseren Verlierer der Woche sprechen wir jedoch später, vorher wollen wir nochmal die letzten sieben Tage aus der Tech-Perspektive Revue passieren lassen.

Samsungs Mittelklasse: Das unscheinbare A52

Zuletzt haben wir eine ganze Flut an gelungenen Mittelklasse-Smartphones gesehen und da will natürlich auch Samsung mitmischen. Daher möchte ich Euch heute auf Bens Test des Samsung A52 5G hinweisen. Ehrlich gesagt ist das Spektakulärste an dem Testbericht eher die Eloquenz meines Kollegen als das Gerät an sich. Das macht das Smartphone sicher nicht zu einem schlechten Smartphone, aber es ist halt leider wenig aufregend.

Ordentliches Smartphone, aber ein wenig unspektakulär / © Samsung

Schauen wir mal, ob das A72 da besser wegkommt. Auch dieses Modell ist in unserer Redaktion gelandet und der Test dieses Mittelklasse-Handsets steht für die nächste Woche auf dem Programm.

Sicherheit und Software

Wir sprechen so oft über die Hardware-Aspekte unserer Smartphones, dürfen dabei aber natürlich auch die Software-Aspekte der Handys nicht übersehen. In der abgelaufenen Woche haben wir uns daher beispielsweise darum gekümmert, wie das Update-Game sowohl für das bald kommende iOS 14.5 als auch das letztjährige Android 11 läuft. Darüber hinaus gab es einen Überblick über Samsungs Oberfläche namens One UI und auch im Test Oppos Software Color OS auf den Zahn gefühlt.

Auch dem Thema Sicherheit möchten wir uns künftig stärker widmen und haben das auch in den letzten Tagen schon getan, als mein geschätzter Kollege Rubens Euch darüber informierte, wie Ihr herausfindet, ob Ihr bereits Opfer eines Datenlecks geworden seid. Ben hat in eine ähnliche Kerbe gehauen und uns nicht nur den Begriff "Smishing" erklärt, sondern auch, wie man sich dagegen schützt.

Pod-Carsten und Fabi und weitere NextPit-Podcasts

Ach, und dann ist da ja auch noch unser nagelneuer Podcast, in dem Fabi und ich über Tech-Themen quatschen, die nicht zwingend zu unseren Kernthemen gehören müssen. Ich habe Samstag zum zweiten Mal ins Casa Casi geladen und habe mich mit Fabi über autonomes Fahren unterhalten, über Elektromobilität und vermutlich auch wieder viel zu lange über Essen.

Wir würden uns freuen, wenn unsere deutschsprachigen Leser sich schon mal auf diesen Podcast einlassen und den Rest unserer Leserschaft darf ich schon mal versprechen, dass wir Euch neben deutschen Podcasts künftig auch Podcast-Formate in portugiesischer, englischer und französischer Sprache präsentieren können. Seid gespannt!

Gewinner der Woche: Apple – wer sonst?

Apropos gespannt: Natürlich waren wir gespannt aufs Spring-Loaded-Event, auch wenn man schon wusste, dass wir wohl neue iPads zu sehen bekommen würden. Tatsächlich gab es dann auch ein neues iPad Pro mit M1 und 5G-Unterstützung, bei dem wir uns ziemlich sicher sind, dass die Diskussion hochkochen wird, ob man bei einem so starken Tablet inklusive Tastatur überhaupt noch zwingend ein Notebook benötigt.

Nicht alles drehte sich beim Event ums neue iPad und die AirTags! / © Apple; Screenshot: NextPit

Natürlich gab es noch Einiges mehr zu bestaunen und dazu gehören auch die lange vermissten AirTags, auf die wir irgendwie schon seit zwei Jahren gewartet haben. Fabi erzählt Euch in seinem Beitrag alles Wissenswerte zu den Dingern und wenn Ihr wissen wollt, was Apple generell alles an diesem Abend zu erzählen hatte, der liest in Bens Recap zum Apple-Event rein, wo er unter anderem auch die neuen iMacs vorstellt.

Ich weiß nicht, wie Ihr das seht, aber für mich ist Apple nicht nur wegen starker neuer Produkte der Gewinner dieser Woche, sondern auch, weil sie es verstehen, diese virtuellen Events einfach packend zu inszenieren. In der Vergangenheit gab es mit Publikum so manches Schnarch-Event in Cupertino, aber hier hat Apple echt aus der Not eine Tugend gemacht.

Verlierer der Woche: Xiaomi und sein schlechtes Timing

Wir haben in der NextPit-Redaktion lange gegrübelt, wem wir die wenig schmeichelhafte Verlierer-Krone aufsetzen heute. Apple, das bei allem berechtigten Lob damit leben muss, dass nicht jeder den Anschluss-Kahlschlag beim iMac gutheißt? Oder vielleicht Fitbit mit seinem neuen Fitness-Tracker "Fitbit Luxe", der leider mit einer möglichen Kostenfalle daherkommt?

Wir haben uns heute mal für Xiaomi entschieden. Die Chinesen bekommen bei uns oft und aus gutem Grund viel Lob, weil sie einfach wunderbare Hardware produzieren und das zu fairen Preisen und ohne, dass man den Faktor Innovation vergisst. Das Mi 11 Ultra ist dafür ein feines Beispiel. Gleichzeitig ist das Gerät aber jetzt auch der Stein des Anstoßes und zwar in Indien.

Dort wurde das Highend-Smartphone nämlich jetzt offiziell vorgestellt und das inmitten einer grassierenden Pandemie, die weltweit derzeit nirgends so schreckliche Ausmaße angenommen hat wie eben in Indien. Es werden 300.000 neue Infizierte an einem einzigen Tag registriert, es besteht aktuell nicht der Hauch einer Chance, die Pandemie zeitnah einzudämmen und selbst Selbstverständlichkeiten wie Sauerstoff werden zum knappen Gut.

Daher wurde Xiaomi von einem Shitstorm in den sozialen Medien erwischt, weil das chinesische Unternehmen jegliches Feingefühl und Timing vermissen ließ mit seinem Launch-Event. Tenor der Kritik: Wer will sich denn allen Ernstes jetzt ein teures neues Smartphone zulegen, wo der ganzen Nation Indien das Wasser bis zum Hals steht?

Viele waren wenig begeistert von Xiaomis schlechtem Timing / © NextPit

Vielleicht ahnte man auch schon, dass das mit dem Produktlaunch nicht die beste Idee war zu diesem Zeitpunkt, denn bereits einen Tag vorher erklärte man sich zu einer Spende bereit, mit der mehr als 1000 Sauerstoffkonzentratoren angeschafft werden können.

Andererseits ... / © NextPit

Wir können uns jetzt überlegen, ob der Shitstorm angemessen ist, oder ob man da in Indien zu heftig reagiert hat. Persönlich glaube ich, dass man Xiaomi wegen des schlechten Timings jetzt nicht verdammen muss, aber in der Tat hätte man das vorher besser durchdenken können. Erst recht, weil es eh noch eine Weile hin ist, bis das Smartphone in Indien in die Läden kommt.

Was denkt Ihr denn? Könnt Ihr unsere Wahl der Verlierer und Gewinner nachvollziehen, oder hättet Ihr ein anderes Unternehmen herausgepickt? Sagt es uns in den Kommentaren und wenn Ihr schon da seid: Lasst doch Rahul einen lieben Gruß da, der Euch hier nächste Woche wieder wie gewohnt mit seinen Gewinnern und Verlierern begrüßen wird.