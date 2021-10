Gewinner und Verlierer: One UI 4.0 begeistert – und Weihnachten ist in Gefahr

Während das Beste der Woche im Grunde Samsungs gelungene, auf Android 12 basierender Benutzeroberfläche ist, verdient das Schlechteste ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Am Mittwoch hat mein Kollege Benjamin Lucks ein wichtiges Thema dieses Jahres angesprochen: Den Mangel an elektronischen Bauteilen auf dem Weltmarkt. Und das ist dann auch unser Kandidat dieser Woche für den Verlierer-Titel.

Gewinner der Woche: Der Look von One UI 4.0 – gelungener neuer Look

Die Tatsache, dass Microsoft diese Woche bekannt gegeben hat, dass es den größten DDoS-Angriff der letzten Zeit abgewehrt hat, war wirklich relevant, aber in dieser Sonntagskolumne habe ich mich entschlossen, Samsungs Android 12-basierte Schnittstelle als das große Highlight der letzten Tage auf NextPit hervorzuheben.

Nach der Veröffentlichung der zweiten Beta von One UI 4.0 haben wir gesehen, dass der südkoreanische Elektronikriese das Dynamic Theme von Google für das Betriebssystem der Galaxy-Reihe übernommen hat. Und die NextPit-Gemeinde hat recht positiv auf Samsungs Material You Runderneuerung reagiert:

[...] Die Schnittstelle von Samsung hat sich stark weiterentwickelt. Schön zu sehen, dass neben neuen Funktionen auch die Auslieferung von Android 12 beschleunigt wird. Soterio Sales, NextPit Brasilien

Die auf Android 12 basierende One UI 4.0 bringt das dynamische Thema auf Galaxy-Smartphones / © NextPit

Unser Test von Samsungs Colour Theme war der meistgelesene Artikel auf allen NextPit-Domains in dieser Woche. Aus den Kommentaren geht hervor, dass die Entwicklung von One UI 4.0 auf dem richtigen Weg zu sein scheint, so dass das System nach Meinung unserer Community noch ausgereifter ist.

Ich fand es eine gute Entwicklung, auch wenn die derzeitige UI perfekt zu mir passt. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie es in Wirklichkeit aussieht. steve neo, NextPit Frankreich

Die One UI ist meiner Meinung nach die beste von allen Android-Herstellern. Moritz Deussl, NextPit Deutschland

Wenn Ihr sehen wollt, was sich bei Samsungs Schnittstelle Richtung Android 12 getan hat, werft einen Blick auf diese 20 Screenshots, die die Integration der Wallpaper-Farben ins OS und andere native Samsung Galaxy S21+ Apps zeigen.

Verlierer der Woche: Euer Weihnachtsgeschenk könnte in Gefahr sein

Der Chipmangel beeinträchtigt die Produktion des neuen iPhone 13 ... Der Chipriese TSMC hat den Bau einer Chipfabrik in Japan angekündigt, die aber erst Ende 2024 in Betrieb gehen soll... Pandemie bremst weiterhin die Erholung der Weltwirtschaft...

In letzter Zeit häufen sich die Schlagzeilen, die vor einer Verknappung von Bauteilen auf dem weltweiten Elektronikmarkt warnen. Mit dem Herannahen wichtiger E-Commerce-Termine wie Black Friday und Weihnachten wird die Situation noch schlimmer.

Vor diesem Hintergrund hat mein Kollege Benjamin Lucks in seinem Leitartikel vom Mittwoch einige der Hauptgründe für die Krise benannt und berichtete davon, wie sich Smartphone-Hersteller wie HMD Global und Samsung auf die aktuellen Schwankungen auf dem Halbleitermarkt vorbereiten.

Und das Schlimmste an dieser Krise steht uns noch bevor, denn mit dem Mangel an Teilen steigen auch die Preise für Elektronik. Es ist das alte Gesetz von Angebot und Nachfrage: Wenn die Verkäufer wenig vorrätig haben, gibt es keinen Grund für großzügige Angebote, weil die Leute ohnehin dazu neigen, alles zu kaufen – jeder, der im letzten Jahr versucht hat, ein Videospiel oder eine PC-Grafikkarte der neuesten Generation zu kaufen, hat das zu spüren bekommen.

Wenn Ihr Euch nicht ranhaltet, könntet Ihr im Jahr 2021 bei Euren Geschenk in die Röhre schauen / © NextPit

Und das war's mit unserer sonntäglichen Kolumne! Hättet Ihr auch auf diese Gewinner und Verlierer gesetzt in dieser Woche? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit.