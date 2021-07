Google integriert digitale Covid-19-Impfnachweise direkt in Android

Android unterstützt bereits jetzt allerhand Zahlungsmittel sowie Kunden- und Geschenkkarten, diese kann man ins Betriebssystem einbinden und entsprechend bequem ist dann auch ihre Nutzung. Der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View hat nun aber per Blogbeitrag bekannt gegeben, dass man die Passes-API aktualisiert hat, um "eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, Covid-Impf- und Testkarten auf Android-Geräten zu speichern und abzurufen."

Google weiter: "Ab heute haben Entwickler von Gesundheitsorganisationen, Behörden und Organisationen, die von Gesundheitsbehörden autorisiert sind, Covid-Impfstoffe und/oder -Tests zu vertreiben, Zugang zu diesen APIs, um eine digitale Version von Covid-Impf- oder Testinformationen zu erstellen."

Das Unternehmen schreibt, dass dies zunächst in den Vereinigten Staaten verfügbar sein wird, danach sollen weitere Länder dazukommen. Der Covid-Impfnachweis wird genau genommen über Google Pay abgespeichert, das ist allerdings auch bei Payback- und Klubkarten so.

Ob und wann europäische Länder dran sind, ist nicht bekannt. Auf dem Twitter-Konto @GooglePayDevs wurden die der Entwickler von Google Pay auch bereits danach gefragt, doch eine Antwort blieb das Unternehmen schuldig. Es wird sich zeigen, ob der EU-Datenschutz eine Verknüpfung des digitalen Impfnachweises mit Google erlaubt, technisch sollte aber eine sichere und auch Datenschutz-konforme Lösung (hoffentlich) umsetzbar sein.

The updated #GooglePay Passes API enables COVID vaccination & test cards to be saved on Android devices.



For more information, see here ↓ https://t.co/VXge4IKdkx