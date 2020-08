Google Maps: Generalüberholung für beliebten Kartendienst

Wie Google in einem Blog-Eintrag mitteilt, will man nach vielen technischen Verbesserungen in den vergangenen Jahren nun insbesondere die Darstellung der Karten deutlich verbessern. Damit soll es leichter werden, zu verstehen wie ein Gebiet aussieht – egal ob man es nur virtuell besucht oder einen realen Trip in die Ferne plant.

Schon Ende 2018 hatte Apple damit begonnen, das Kartenmaterial in seiner App grundlegend zu überarbeiten, nun ist es auch bei Google so weit. Ziel von Google ist es, den Nutzern schnell und einfach zu erlauben, die unterschiedlichen Terrains eines Gebiets zu erkennen und zu unterscheiden. Mit einem Blick soll man erkennen, ob der gesuchte Ort mit einer grüner Pflanzendecke überwachsen oder eine Bergspitze eingeschneit ist.

Eines von Googles Beispielen zeigt die alte und neue Version von Island. Ist auf der alten Karte noch ein weißer Einheitsbrei zu erkennen, soll das neue Kartenmaterial einen realeren Blick auf die Insel erlauben.

Am Beispiel von Island ist der Unterschied der neuen Farbgestaltung gut zu erkennen / © Google

Als Grundlage für die neue Kolorierung nutzt Google hochauflösende Satellitenbilder. Anhand dieser Daten erkennt ein Computersystem die Eigenschaften einer Landschaft. Dabei werden speziell trockene, eisige, bewaldete und gebirgige Regionen herausgesucht, welchen daraufhin verschiedene Farbtöne zugewiesen werden. Dadurch ergibt sich beispielsweise, dass ein dicht bewachsener Wald mit einem kräftigen Grün dargestellt wird, während ein paar Sträucher nur ein leichtes Grün erhalten.

Google Maps: Verbesserte Details auch in Städten

Helfen die oben genannte Beispiele dabei einen schnellen Überblick einer Landschaft zu erhalten, will Google gleichzeitig mit dem angekündigten Update auch die Navigation in der urbanen Welt erleichtern. Dazu sollen etwa Innenstädte deutlich detaillierter werden.

Die neuen Karten von Google Maps zeigen auch in Städten deutlich mehr Details als zuvor / © Google

Die neuen Karten sollen zum Beispiel erkennbar machen, wo sich Bürgersteige, Zebrastreifen oder Verkehrsinseln befinden. Derartige Informationen sollen es zum Beispiel Rollstuhlfahrern oder Eltern mit Kinderwagen deutlich einfacher machen, am alltäglichen Straßenverkehr teilzunehmen. Diese Details sollen aber zunächst in einigen ausgewählten Großstädten wie London, New York und San Francisco verfügbar sein.

Die neue Farbgestaltung soll bereits im Laufe dieser Woche in den ersten Regionen verfügbar sein. Insgesamt spricht Google davon, dass die neuen Karten in allen 220 Ländern und Hoheitsgebieten sichtbar sein werden, die von Google Maps unterstützt werden. Dabei soll es sich um mehr als 100 Millionen Quadratkilometer handeln.