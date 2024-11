Am Donnerstag hat OnePlus das OnePlus 13 in China vorgestellt. Als eines der ersten Geräte mit dem Snapdragon 8 Elite-Chipsatz bietet dieses Flaggschiff-Smartphone auch andere bemerkenswerte Verbesserungen, darunter einen größeren Akku und ein überarbeitetes Design. Allerdings ist es auch teurer, was darauf hindeutet, dass die Kosten in den USA und anderen globalen Märkten ähnlich steigen könnten.