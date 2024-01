Samsung Galaxy S24 Ultra vs. S23 Ultra: Welches Handy solltet Ihr kaufen?

Ähnlich wie im Jahr 2023 behält Samsung das Design der vorherigen Generation bei, was bedeutet, dass das Galaxy S24 Ultra nicht nur dem S23 Ultra, sondern auch dem S22 Ultra von Anfang 2022 sehr ähnlich sieht. Um die Unterschiede zu verstehen, müssen wir daher etwas genauer auf den Prozessor, die Kamera und einige andere Spezifikationen eingehen. Aber zuerst blicken wir auf die Tabelle mit den Spezifikationen, um zu sehen, was sich bei dem Samsung-Flaggschiff geändert hat.

Inhaltsverzeichnis:

S24 Ultra vs. S23 Ultra: Design und Display

Nein, Eure Augen (oder der Fotograf von nextpit) täuschen Euch nicht. Das Bild oben auf dieser Seite zeigt wirklich das Samsung Galaxy S24 Ultra neben dem S23 Ultra. Anscheinend gefiel Samsung das Design des Galaxy S22 Ultra (Test) – das wiederum eine Weiterentwicklung der Galaxy Note-Serie ist – so gut, dass es für die beiden folgenden Modelle wiederverwendet wurde.

Sogar die Antennenlinien an den Rändern sind beim S24 Ultra (links) und S23 Ultra an denselben Stellen. / © nextpit

Auf der Rückseite befinden sich das monolithische flache Design mit geraden Ecken, die einzelnen erhabenen Kamerainseln auf der Rückseite und die flache Unterseite mit dem SIM-Kartenfach, dem USB-C-Anschluss und dem Slot für den S-Pen

Auf der Vorderseite können wir jedoch eine kleine Änderung ausmachen, die den meisten in der nextpit-Community gefallen wird: Ein flaches Display anstelle eines gewölbten. Das ist eine willkommene Abwechslung für eingefleischte S-Pen-Nutzer:innen, die den Stift nicht mehr so oft über den Bildschirm gleiten lassen wollen.

Wenn Ihr genau hinseht (zum Vergrößern klicken), werdet Ihr feststellen, dass das S24 Ultra (oben) ein flaches OLED-Display hat. / © nextpit

Abgesehen vom Formfaktor haben wir es mit einem ähnlich spezifizierten Panel zu tun, nämlich mit einem 6,8-Zoll-LTPO-OLED-Display in QHD+-Auflösung (3880 x 1440 px) und einer Bildwiederholfrequenz, die sich dynamisch zwischen 1 und 120 Hz anpasst.

Die Verwendung einer bewährten Komponente – "Dynamic AMOLED 2X Display" in Samsungs Fachsprache, geschützt durch Cornings Gorilla Glass – sollte eine ähnliche Bildqualität mit ausgezeichneten Kontrasten und satten Farben bieten. Dank der variablen Bildwiederholrate zeigt das Handy bei Bedarf ruckelfreie Animationen an, während es bei statischen Inhalten (z. B. Text) das Display nicht aktualisiert, um den Akku zu schonen.

Das S24 Ultra übertrifft das S23 Ultra in einem wichtigen Punkt: Helligkeit. Während das 2023-Flaggschiff eine Spitzenhelligkeit von 1.750 Nits erreicht, hat das S24 Ultra eine Spitzenhelligkeit von 2.600 Nits, was die Nutzung im Freien verbessern wird.

S24 Ultra vs. S23 Ultra: Leistung und Konnektivität

Wie bereits seit 2023 gemunkelt, wird das S24 Ultra in allen Märkten von Qualcomms "Snapdragon 8 Gen 3"-Flaggschiff-Prozessor angetrieben, während die Exynos-Alternative in einigen Ländern nur in den beiden kleineren Modellen zu finden ist. In Stefans Hands-On mit dem Galaxy-Flaggschiff 2024 zeigte das S24 Ultra einen deutlichen Leistungssprung, vor allem bei grafikintensiven Aufgaben wie Spielen.

Zum Thema: Die besten Samsung-Handys im Jahr 2024

Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3 für Galaxy,

Firmware nicht final) Galaxy S23 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy) Galaxy S24+

(Exynos 2400,

Firmware nicht final) Pixel 8 Pro

(Tensor G3) 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 4.478

4.478 Schlechtester Loop: 2.816 Bester Loop: 3.762

3.762 Schlechtester Loop: 2.467 Bester Loop: 4.282

4.282 Schlechtester Loop: 2,594 Bester Loop: 2,311

2,311 Schlechtester Loop: 1.219

Bei allgemeinen Aufgaben sollte das S24 Ultra auch einen Sprung in der Rechenleistung bieten, mit mehr und schnelleren Hochleistungs-ARM-Kernen, gepaart mit schnellerem Speicher. Beim Arbeitsspeicher beginnt das S24 Ultra mit 12 GB, während es beim S23 Ultra auch Versionen mit "nur" 8 GB gab.

Was die Konnektivität angeht, sind sich beide Modelle sehr ähnlich, dank des gleichen "Qualcomm FastConnect 7800"-Controllers im Snapdragon-Prozessor. Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 7 sind verfügbar, wobei letzteres beim S23 Ultra nicht offiziell unterstützt wurde (sondern nur Wi-Fi 6E).

5G wird natürlich von beiden Galaxy Ultras unterstützt, aber Qualcomm wirbt damit, dass KI-Funktionen die Mobilfunkverbindungen auf dem neuesten Snapdragon 8 Gen 3 im S24 Ultra schneller, stabiler und damit energieeffizienter machen.

S24 Ultra vs. S23 Ultra: Kamera

Trotz des identischen Kameramodul-Designs weist das Samsung Galaxy S24 Ultra einige Unterschiede zu seinem Vorgänger auf. Das 10-Megapixel-Teleobjektiv mit 10x-Zoom ist verschwunden und wurde durch ein 50-Megapixel-Objektiv mit 5x-Zoom und höherer Auflösung ersetzt. Nicht nur die Auflösung ist höher, sondern auch der verwendete Sensor ist größer und das Objektiv hat eine größere Blende, was beides zu einer besseren Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen führen sollte. Aber wir werden das Urteil nach unserem vollständigen Test fällen.

In der folgenden Bildergalerie findet Ihr Beispielbilder vom Galaxy S24 Ultra vs. S23 Ultra:

Samsung Galaxy S23 Ultra: Testfoto der Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S24 Ultra: Testfoto der Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S23 Ultra: Testfoto mit 3x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S24 Ultra: Testfoto mit 3x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S23 Ultra: Testfoto mit 5x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S24 Ultra: Testfoto mit 5x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S23 Ultra: Testfoto mit 10x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S24 Ultra: Testfoto mit 10x-Zoom © nextpit

Da die 200-Megapixel-Hauptkamera und die 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera beim S24 Ultra und S23 Ultra im Wesentlichen identisch sind, sind keine großen Unterschiede in der Bildqualität zu erwarten. Das Gleiche gilt für das 3fach-Teleobjektiv, das in beiden Handys auf einem 1/3,52-Zoll-Sensor verwendet wird.

Der 5fach-Zoom ist jedoch ein klarer Vorteil für die Bildqualität des Galaxy S24 Ultra, da es nicht wie das S23 Ultra auf einen digitalen Zoom oder einen Ausschnitt angewiesen ist. Was den 10-fachen Zoom angeht, so sieht die Aufnahme des S23 Ultra viel körniger aus als die des S24, während das neueste Modellfoto deutlich dunkler ist.

Wir müssen anmerken, dass die Firmware im S24 Ultra Hands-On noch nicht final war, sodass sich noch einiges ändern kann, bis das Smartphone in den Läden steht. Deshalb solltet Ihr den endgültigen Testbericht von nextpit lesen, in dem wir auch auf die stark beworbenen KI-Funktionen eingehen werden.

S24 Ultra vs. S23 Ultra: Akku und Laden

Dieser Bereich ist enttäuschend unverändert, denn das S24 Ultra besitzt die gleichen Spezifikationen wie das S23 Ultra (und das S22 Ultra). Auf der Rückseite befindet sich der 5.000-mAh-Akku, der mit einem optionalen Ladegerät mit bis zu 45 W aufgeladen werden kann. Was die kabellose Aufladung angeht, so ist das S24 Ultra wieder Qi-kompatibel und kann auch kabellos andere Hardware laden (Wireless PowerShare).

Aufgrund des stromhungrigeren SoC erwarten wir, dass die Akkulaufzeit des Galaxy S24 Ultra etwas kürzer ist als die seines Vorgängers, aber auch hier bitten wir Euch, für einen genauen Vergleich auf unseren vollständigen Test zu warten.

S24 Ultra vs. S23 Ultra: Software

Das Samsung Galaxy S24 Ultra bringt die "One UI 6.1"-Oberfläche mit, ein kleines Update des "One UI 6"-Systems, das auf Android 14 läuft und für die meisten Galaxy-Handys der letzten zwei Jahre verfügbar ist. Die Version 6.1 sollte bald für das Galaxy S23 Ultra verfügbar sein, aber einige KI-gestützte Funktionen werden exklusiv für das 2024er-Modell

Eine der wichtigsten Verbesserungen, die mit dem Galaxy S24 Ultra angekündigt wurde, ist ein längerer Software-Support – in der Vergangenheit hat Samsung den Support für frühere Modelle rückwirkend verlängert, aber das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Statt der vier Android-Upgrades, die für das S23 Ultra versprochen wurden, soll das S24 Ultra sieben Betriebssystem-Updates bis Android 21 erhalten. Außerdem gibt es sieben Jahre lang Sicherheitsupdates im Vergleich zu fünf Jahren bei der S23-Reihe.

S24 Ultra oder S23 Ultra: Welches Gerät soll ich kaufen?

Bei gleichen Preisen empfehlen wir, dass Ihr Euch für das S24 Ultra entscheidet. Es bietet eine bessere Leistung und erhält eben viel längeren Software-Support (bis zur Veröffentlichung des "Galaxy S31" im Jahr 2031) als das S23 Ultra (das 2028 keine Updates mehr erhält).

S24 Ultra oder S23 Ultra? / © nextpit

Auch die Tatsache, dass Samsung in vielen Bereichen auf Nummer sicher gegangen ist und keine nennenswerten Upgrades bei Bildschirm, Akku und Ladefunktion vorgenommen hat, sollte das neue Modell weniger anfällig für unerwartete Schwachstellen machen, was man von den S24-Basismodellen und deren Einsatz eines unerprobten Prozessors nicht behaupten kann.

Dennoch erwarten wir, dass die Einzelhändler das S23 Ultra jetzt mit aggressiven Rabatten deutlich unterhalb der UVP anbieten werden, was die Antwort sehr viel schwieriger macht. Und es gilt immer noch: Das S23 Ultra ist nach wie vor eines der besten Handys, die 2023 auf den Markt kamen. Es hat seit dem ersten Quartal ein paar neue Funktionen erhalten und bietet immer noch mehr als genug Leistung für die meisten Nutzer:innen.

Alles, was uns bleibt, ist, Euch noch einmal einzuladen, unseren endgültigen Galaxy-S24-Ultra-Test in ein paar Tagen zu lesen. Behaltet nextpit also unbedingt im Auge, um nicht zu verpassen, wenn der vollständige Test live geht. Wenn es etwas Besonderes gibt, das wir für Euch testen sollen, könnt Ihr das gerne in den Kommentaren unten erwähnen!