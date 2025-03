Nach der Verzögerung von One UI 7 hat Samsung eine regionale, gestaffelte Einführung des Android 15-basierten Updates bestätigt. Während sich das Unternehmen zunächst darüber ausließ, welche Geräte das Update erhalten werden, wächst die Liste nun um weitere Galaxy-Handys und -Tablets, die offiziell bestätigt wurden. Anfang dieser Woche bestätigte Samsung das Erscheinungsdatum von One UI 7, allerdings nur für ausgewählte Geräte, darunter das Galaxy S23, das Galaxy A55 und die neuesten faltbaren Smartphones und Tablets. Jetzt wurden weitere ältere Galaxy-Modelle in die Liste aufgenommen.