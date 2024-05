Es ist schon eine Weile her, dass das iPad mini weit oben in Apples Gunst stand. Auch jüngst bei der Vorstellung des neuen iPad Air 2024 (Kurztest) und des bärenstarken iPad Pro 2024 (Test) wurde der Mini-Vertreter der iPad-Familie wieder einmal eher stiefmütterlich behandelt.

Das Warten aufs neue iPad mini hält an

Das Dumme daran, wenn wir einer Info von ZDNet Korea glauben dürfen: Darin wird sich so schnell nichts ändern – nicht dieses Jahr, aber auch nicht im nächsten Jahr. Wie es heißt, dürfen wir 2026 mit einem neuen Modell der 8,3-Zoll-Schindel rechnen, also fünf Jahre nach dem Release des letzten iPad mini.

Wer ein iPad mini nutzen will, wird noch zwei weitere Jahre mit der LCD-Technologie leben müssen. / © nextpit

Liegen die Kolleg:innen aus Südkorea mit ihren Informationen richtig, gibt es aber mindestens einen fetten Grund, sich auf die neuen Modelle zu freuen: So sollen nämlich endlich die LCD-Screens über Bord fliegen und durch OLED-Displays ersetzt werden. Dem Vernehmen nach hat Apple Samsung nicht nur mit diesen Displays beauftragt, sondern bereits im April erst Muster an Apple gesandt.

Diese Panels werden jetzt von Apple unter die Lupe genommen und intern getestet, und sollen auf dem Niveau der Displays sein, die wir im neuen iPad Pro vorfinden. Allerdings befindet sich Samsung Display in der Entwicklung noch in einem sehr frühen Stadium. Apple selbst hat es mit dem Update des iPad mini eh nicht sonderlich eilig und Samsung peilt den Infos zufolge eine Massenproduktion ab der zweiten Hälfte 2025 an. Somit dürfte ein Release nicht vor 2026 anstehen, was aber auch bestens ins Apple-Schema passt, mit iPad-Events im Frühjahr.

Großes Update fürs iPad mini erwartet

Ich mag jetzt nicht spekulieren, was im Jahr 2026 technisch en vogue sein wird und seinen Weg ins iPad mini finden könnte. Auch möchte ich nicht über ein iPad mini Foldable spekulieren, von dem in der Gerüchteküche bereits hinter vorgehaltener Hand geredet wird und welches ebenfalls 2026 auf dem Programm stehen könnte.

Was wir aber erwarten dürften ist das oben erwähnte OLED-Display, und generell dürfen wir uns wohl auf ein signifikantes Update einstellen, wenn sich Apple schon so viel Zeit lässt. Alles andere als starke Verbesserungen beim SoC, der Cam und auch eine Auffrischung des Designs wären da auch eher enttäuschend.

Frage in die Runde: Besteht bei Euch überhaupt noch Interesse an diesem kleinen Formfaktor und wenn ja: Was braucht es neben einem OLED-Display, um Euch wirklich diese lange Wartezeit aufs neue Modell zu versüßen?