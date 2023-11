Samsung gibt Update-Pläne für Android 14 bekannt

Nach der Veröffentlichung der stabilen Benutzeroberfläche One UI 6 für das Galaxy S23 Ende Oktober, hat Samsung nun bestätigt, dass in den kommenden Wochen ein größeres Update auf Basis von Android 14 für weitere Galaxy-Smartphones erscheinen wird. Eine neue Roadmap, die von einem der Community-Forum-Manager von Samsung geteilt wurde, enthält die Details für die europäischen Modelle.

Samsung liefert für weitere Galaxy-Modelle Android 14

In einem Forenbeitrag heißt es, dass die hauseigene One UI 6 voraussichtlich noch diese Woche für Samsungs Mittelklasse-Smartphones – dem Galaxy A34 (Test) und dem Samsung Galaxy A54 eingeführt wird, gefolgt von der versammelten Galaxy-S22-Serie aus dem letzten Jahr. Auch die diesjährigen Foldables, das Samsung Galaxy Z Fold 5 und das Samsung Galaxy Z Flip 5 (Test) werden die genannte Firmware erhalten. Leider ist der Zeitpunkt für das Galaxy A14 bisher nicht bekannt, aber es sollte ebenfalls noch in dieser Woche erscheinen.

Und wie geht es nächste Woche weiter?

Samsung wird seine Software auch für die 2022 erschienenen Budget- und Mittelklasse-Smartphones ausrollen, darunter das Samsung Galaxy A13, Galaxy A33 und Galaxy A53. Auch das Samsung Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4, sowie das kürzlich vorgestellte Samsung Galaxy S23 FE und die Galaxy-S21-Serie werden in der nächsten Woche ein Update erhalten.

In der letzten Novemberwoche werden das Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 3 von einem einzigen Tablet – dem Galaxy Tab A7 Lite – begleitet. Insgesamt sind in der Liste 31 Smartphone-Modelle und ein Galaxy-Tablet mit ihren jeweiligen Veröffentlichungsterminen aufgeführt.

Samsung One UI 6 Veröffentlichungstermine (Europa) Modell Datum Samsung Galaxy A34 13/11/2023 Samsung Galaxy A54 13/11/2023 Samsung Galaxy Z Fold 5 13/11/2023 Samsung Galaxy Z Flip 5 13/11/2023 Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra 15/11/2023 Samsung Galaxy S23 FE 20/11/2023 Samsung Galaxy A14 / A14 5G TBA Samsung Galaxy A13 5G 20/11/2023 Samsung Galaxy A33 5G 20/11/2023 Samsung Galaxy A53 20/11/2023 Samsung Galaxy Z Flip 4 20/11/2023 Samsung Galaxy Z Flip 4 20/11/2023 Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra 20/11/2023 Samsung Galaxy S21 FE 24/11/2023 Samsung Galaxy A52 27/11/2023 Samsung Galaxy A52s 27/11/2023 Samsung Galaxy A13 27/11/2023 Samsung Galaxy A23 5G 27/11/2023 Samsung Galaxy A24 TBA Samsung Galaxy A52 5G TBA Samsung Galaxy Z Fold 3 27/11/2023 Samsung Galaxy Z Flip 3 27/11/2023 Samsung Galaxy A04s 04/12/2023 Samsung Galaxy XCover 5 08/12/2023 Samsung Galaxy Tab A7 Lite TBA

Es ist durchaus möglich, dass sich der Zeitplan für die Veröffentlichung noch ein wenig verschiebt. Auch die Veröffentlichungstermine für andere Regionen werden höchstwahrscheinlich abweichen. Samsung hat die genauen Verfügbarkeitstermine in anderen Ländern bisher nicht bekannt gegeben.

Zu den Änderungen in Samsungs hauseigener Benutzeroberfläche One UI, gehört ein neues Layout des Quick Panels mit neu gestalteten Schaltflächen und deren Positionierung. Das Panel bietet außerdem einen einfacheren Zugang zu den Helligkeitsreglern und einen Augenkomfortmodus. Der Sperrbildschirm wurde um ein zusätzliches Uhren-Widgets ergänzt, während der Startbildschirm ein neues Symbol und eine neue Schriftart erhält.

Es gibt auch Änderungen an den First-Party-Apps von Samsung, wie z. B. der Kamera, dem Kalender, dem Wetter, dem Samsung Health und der Bilder-Galerie. Neben diesen App-Verbesserungen wird ein neues Sicherheitstool namens Auto Blocker eingeführt, das das Laden in der Öffentlichkeit sicherer macht und einen App-Sicherheitscheck bietet.

Habt Ihr das "One UI 6"-Update auf Eurem Galaxy Smartphone erhalten? Erzählt uns in den Kommentaren von Euren ersten Erfahrungen mit Android 14.