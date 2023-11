Tracking made easy: Apple AirTags im Viererpack so günstig wie selten!

Der letzte Tag der Deal-Saison ist eröffnet und Ihr könnt Euch bei MediaMarkt und Saturn gerade einen wirklich spannenden Deal rund um die Apple AirTags sichern. Denn hier gibt es die Tracker im Viererpack für gerade einmal 89 Euro. Ob sich das lohnt und was die kleinen Gadgets überhaupt auf dem Kasten haben, verraten wir Euch in diesem Deal-Check.

Die Apple AirTags sind in der Regel recht kostspielig. Möchtet Ihr die smarten Tracker, lohnen sich Deal-Tage wie der Black Friday oder der Cyber Monday besonders. Am Black Friday gab es hierzu bereits ein spannendes Angebot, dass Ihr heute auch bei MediaMarkt und Saturn wahrnehmen könnt. Denn hier kosten Euch vier AirTags gerade einmal 89 Euro.

Affiliate Angebot Apple AirTag Smarte Tracker für Euer Apple-Ökosystem im Viererpack

Die Bedienung der Apple AirTags ist recht einfach, denn Ihr benötigt hier lediglich die passende App und schon könnt Ihr die Tracker koppeln und nutzen. Das Tracking gestaltet sich hier als sehr zuverlässig und Apple setzt einen sehr hohen Wert auf Datenschutz bei den kleinen Geräten. Allerdings kann dies erst ab dem iPhone 11 (Test) gewährleistet werden. In unserem Test zu den AirTags verrät Euch mein Kollege Fabi übrigens seine Eindrücke der smarten Tracker.

Wie gut ist das AirTag-Angebot wirklich?

Apple-Geräte sind in der Regel auch am Black Friday und Cyber Monday eher selten reduziert erhältlich. Allerdings zahlt Ihr für das Viererpack gerade nur 89 Euro, während der nächstbeste Preis bei 99 Euro liegt. Vereinzelt finden sich immer wieder solche Deals, wobei es sich bei dem Angebotspreis um einen derzeitigen Bestpreis handelt.

Der Schlüsselanhänger muss leider separat gekauft werden. / © NextPit

Habt Ihr die smarten Tracker also schon länger auf der Wunschliste, könnt Ihr hier getrost zuschlagen. Durch die App "Tracker Erkennung" im Google Play Store könnt Ihr die AirTags auch mit Android-Geräten nutzen. Ist Euch das zu umständlich, bietet Samsung mit dem SmartTag 2 (zum Test) ein Konkurrenzprodukt an, das in unserem Test jedoch nicht wirklich gut abschneiden konnte.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die AirTags spannend für Euch oder ist es eher eine unnötige Spielerei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!