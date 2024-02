Apple iPhone XR und iPhone XS erhalten möglicherweise doch iOS 18

Mit iOS 17 hat Apple die Unterstützung für das iPhone X und das erste iPhone SE eingestellt. Es wird auch erwartet, dass bei iOS 18, wie bei jeder neuen iOS-Version, die ältesten Apple-Geräte aus der vorherigen Liste aufgrund der Chipsatzbeschränkungen ausgeschlossen werden. In diesem Fall würde es sich um die iPhone-XR- und iPhone-XS-Serie handeln.

Ein Nutzer auf X (ehemals Twitter) hat jedoch offenbar eine Liste von iPhone- und iPad-Modellen geteilt, die mit iOS 18 und iPadOS 18 kompatibel sein sollen. Diese Liste enthält das Apple iPhone XR, XS und iPhone XS Max. Überraschenderweise haben diese Geräte im letzten Jahr auch iOS 17 erhalten und werden im Jahr 2024 stolze 6 Jahre alt sein. Also ein Jahr mehr als der übliche 5-Jahres-Zeitplan für den Software-Support von Apple.

Apple iPhones, die mit iOS 18 kompatibel sind:

iPhone 15 (Plus)

iPhone 15 Pro (Max)

iPhone 14 (Plus)

iPhone 14 Pro (Max)

iPhone 13

iPhone 13 Pro (Max)

iPhone 13 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro (Max)

iPhone 12 mini

iPhone 11

iPhone 11 Pro (Max)

iPhone SE 3. Generation (2022)

iPhone SE 2. Generation (2020)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Gegenwärtig gibt es noch keine Möglichkeit, die Echtheit der Liste zu überprüfen. Was die Glaubwürdigkeit des Tweets angeht, so hat ein Nachrichtenportal festgestellt, dass der Account eine nachgewiesene Erfolgsbilanz hat, wenn es um Leaks über Apple geht. Leider wurde der Beitrag entfernt, was auf zwei Dinge hindeutet: Entweder ist er korrekt und wurde hinter den Kulissen zur Unterlassung aufgefordert oder er ist schlichtweg falsch.

Was die Funktionen angeht, wird iOS 18 als eines der größten Software-Updates gehandelt, das unter anderem eine grundlegende Überarbeitung der Benutzeroberfläche, generative KI und die Einführung des RCS-Protokolls für iMessage mit sich bringt.

iPadOS 18 Kompatibilität

Was die Kompatibilität von iPadOS 18 angeht, so spekuliert dieselbe Quelle, dass das 2017er iPad Pro und das 12,9-Zoll große iPad Pro von der Liste gestrichen werden. Gleichzeitig könnten auch die iPads der 6. und 7. Generation, die mit dem A10-Chipsatz ausgestattet sind, von dem Update ausgeschlossen werden. Als Referenz könnt Ihr Euch unsere Liste der iPad und iPad Modelle ansehen, die mit iPadOS 17 kompatibel sind.

Was denkt Ihr über die Möglichkeit, dass Apple die Softwareunterstützung auf ältere iPhones ausweitet? Sollten sie es der Software-Update-Politik von Google und Samsung gleichtun? Wir würden gerne Eure Antworten dazu unten in den Kommentaren lesen.