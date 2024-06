Seid Ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag, möchtet Euch aber nicht für 24 Monate an einen Anbieter binden? Dann hat o2 (zur Tarifübersicht) das perfekte Angebot für Euch. Ihr bekommt den Mobile M Flex mit 25 GB Datenvolumen gerade besonders günstig für 19,99 Euro monatlich. Zusätzlich erwartet Euch ein BestChoice-Gutschein, den Ihr in über 500 Online-Shops einlösen könnt, im Wert von 40 €.

Flex-Tarif mit monatlicher Kündigungsfrist und 5G-Netz

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen Flex-Tarif. Bei dieser Variante müsst Ihr keine lange Laufzeit eingehen und könnt ihn monatlich kündigen. Seid Ihr jedoch länger dabei, erhaltet Ihr bei o2 jährlich 5 GB zusätzliches Datenvolumen kostenlos. Außerdem steht Euch hier eine maximale Download-Bandbreite von 300 MBit/s zur Verfügung.

Im Bestellprozess könnt Ihr darüber hinaus auch eine eSIM beantragen, falls Euch diese lieber als physische SIM-Karten sind. Beim o2 Mobile M Flex befindet Ihr Euch zudem im 5G-Netz des Anbieters. Einen Wechselbonus gibt es hier jedoch nicht. Möchtet Ihr Eure Rufnummer dennoch mitnehmen, könnt Ihr dies während der Bestellung veranlassen.

Lohnt sich die o2-Aktion?

In der Regel müsst Ihr für Flex-Tarife eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro zahlen. Diese entfällt hier allerdings. Zusätzlich kostet Euch der Handyvertrag monatlich nur 19,99 Euro, statt der üblichen 32,99 Euro – und das dauerhaft. Auch nach 24 Monaten steigen hier die Kosten nicht und bleiben bei 19,99 Euro. Bedenkt allerdings, dass der Gutscheinversand etwas dauern kann, da dieser bis spätestens 31. August versandt wird oder sobald o2 den erfolgreichen Abschluss Eurer Bestellung bestätigt hat.

Möchtet Ihr den Tarif mit anderen Angeboten vergleichen, haben wir Euch die effektiven Kosten pro verbrauchten GB für einen Zeitraum von 24 Monaten berechnet. Bedenkt allerdings, dass Euer verfügbares Datenvolumen nach diesem Zeitraum bereits auf 30 GB ansteigt. Dementsprechend sinken diese Kosten noch einmal – zumindest dann, wenn Ihr das volle Inklusiv-Volumen aufbraucht.

Möchtet Ihr also einen Handyvertrag ohne lange Laufzeit, ist dieser Deal wirklich spannend. Durch die Zugabe des Gutscheins sind die ersten beiden Monate effektiv umsonst und auch die geringen monatlichen Kosten können überzeugen. Wollt Ihr also in eines der größten Netze Deutschlands, solltet Ihr Euch die Aktion unbedingt genauer anschauen.

Was haltet Ihr von dem Tarif? Seid Ihr bereits o2-Kunden oder ist ein solches Angebot Grund genug zu wechseln? Wir sind auf Eure Antworten gespannt.