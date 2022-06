Prime Day 2022: Vorab-Angebote zum Schnäppchenfest im Check

Der Prime Day steht in den Startlöchern und findet vom 12. bis zum 13. Juli 2022 statt. Alle Schnäppchenjäger fiebern dem Tag genau so entgegen, wie dem Black Friday – und das aus gutem Grund. Denn Ihr könnt hier viel Geld sparen, müsst dabei allerdings aufpassen. Denn nicht alle Angebote lohnen sich wirklich. In diesem Artikel präsentieren wir Euch den ganzen Amazon Prime Day über die besten Angebote.

Wann beginnt der Prime Day in Deutschland?

Der Prime Day zählt zu den größten Feiertagen für Schnäppchenjäger mit einem aktiven Amazon-Prime-Abonnement. Das eigentliche Event findet vom 12. Juli bis zum 13. Juli 23:59 Uhr statt, allerdings könnt Ihr bereits ab heute, dem 21. Juni, die ersten Early-Bird-Angebote abgreifen. Erfahrungsgemäß können hier schon richtige Knaller dabei sein, allerdings kommen die größten Deals voraussichtlich erst zum eigentlichen Prime-Day ins Angebot des Versandriesen.

Zur Übersichtsseite zum Prime Day 2022 auf Amazon

Hinweis: Der Amazon Prime Day ist exlusiv für Amazon-Kunden mit Prime-Abo! Kein Prime-Abo? – Hier geht's zum Probe-Abo

Wir aktualisieren diesen Artikel täglich für Euch, damit Ihr keinen der Top-Deals verpasst und den Überblick bewahren könnt. Schaut also am besten täglich vorbei. Bei unserer Auswahl vergleichen wir darüber hinaus die Angebotspreise mit den generellen Preisen im Netz. Denn nicht alle Deals sind wirklich gut, da sich Amazon an den unverbindlichen Preisempfehlungen orientiert, die teilweise bereits seit Jahren bestehen.

Ab heute: Die besten Early-Bird-Angebote

Nachfolgend findet Ihr die besten Angebote, die Amazon bereits vor dem eigentlichen Prime Day anbietet. Ob nun Fernseher, Saugroboter, Smartphones oder andere Technik – die Vielfalt kennt kaum Grenzen. Dabei den Überblick zu bewahren, ist das A und O, um auch wirklich keinen Deal zu verpassen.

Affiliate Angebot Xiaomi Angebote Ausgewählte Smartphones von Xiaomi im Angebot!

Affiliate Angebot Amazon Kindle Unlimited Amazon Kindle 3 Monate kostenlos!

Prime-Day-Dauerbrenner: Fire TV Stick, Echo Show, Kindle & mehr!

Bereits in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass Amazon die eigenen Geräte vorab deutlich günstiger anbietet. Bereits ab dem 24. Juni könnt Ihr von den ersten Vorteilen profitieren. So ist ab diesem Zeitpunkt ein Abonnement bei Amazon Music Unlimited oder Kindle Unlimited für Prime-Nutzer:Innen für drei Monate kostenlos zum testen.

Am 6. Juli beginnt dann die interessanteste Aktion von Amazon. Ab diesem Tag zahlt Ihr teilweise deutlich weniger für Amazon-Geräte wie den Echo Show oder den Echo Dot.

Alle Angebote findet Ihr natürlich in diesem Artikel, aber auch auf der Angebotsseite von Amazon.

iPhone Angebote und mehr: Die besten Apple-Deals zum Prime Day!

Auch für Apple-Fans hält der Prime Day wieder spannende Deals bereit. Ob nun das iPhone 13, ein neues iPad Air 5 oder eine Apple Watch Series 7 – die Apple-Angebote dürfen am Schnäppchen-Fest nicht fehlen. Wie üblich richtet sich Amazon hierbei an der unverbindlichen Preisempfehlung die teilweise deutlich über den aktuellen Preisen aus dem Netz liegen. Ihr solltet also unbedingt vorab prüfen, ob sich das Angebot wirklich lohnt.

Gerade bei Apple-Geräten kann es allerdings durchaus vorkommen, dass Ihr tatsächlich einiges sparen könnt. Die besten Apple-Angebote haben wir für Euch natürlich zusammengefasst.

Aktuell noch keine Angebote

Smartphone-Angebote: So spart Ihr bei Samsung, Xiaomi & Co.

Neben Apple reduziert Amazon natürlich auch die Preise anderer Hersteller. Dabei dürften vor allem Angebote rund um Samsungs Mittelklasse A-Serie und Xiaomis Produktpalette besonders interessant sein. Gerade bei neuen Smartphones sind wir auf die Rabatte gespannt. Denn hier zahlt Ihr häufig noch einen recht hohen Preis. Mit einem Rabatt dürften aber einige der Geräte deutlich attraktiver sein, als sie es eh schon sind.

Ob nun das Samsung Galaxy A53, das Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ oder aber das Oppo Find X5 Pro – es kommen einige Angebote auf Euch zu. Der beste Zeitpunkt also, um sich ein neues Handy zu sichern. Um dabei nicht in eine Kostenfalle zu tappen, haben wir die interessantesten Deals für Euch herausgesucht. Dort seht Ihr nicht nur den tagesaktuellen Preis, sondern auch den bisherigen Bestpreis im Netz.

Um die heutigen Angebote von Xiaomi zu nutzen, könnt Ihr einen Coupon einlösen, mit dem Ihr 10% spart. Dadurch erhöht sich noch einmal die Ersparnis gegenüber dem Normalpreis. Wählt dazu einfach den entsprechenden Punkt auf der Produktseite aus. Die hier angegebenen Preise haben den Bonus bereits inkludiert.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 10S Inklusive Gratis Kopfhörer

Affiliate Angebot Xiaomi 11T 5G 256 GB Grau Mit Gratis Kopfhörern

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 10 Mit Gratis Kopfhörern

Saugroboter und Türklingeln: Die besten Smart Home Deals!

Natürlich gibt es neben den Amazon-Geräten noch weitere smarte Helfer im Angebot des Versandriesen. Dabei dürfen natürlich Saugroboter, smarte Türklingeln oder Mähroboter nicht fehlen. Die besten Angebote rund um Euer Smart Home findet Ihr hier, sobald es welche gibt!

Aktuell noch keine Angebote

Konsolen am Prime Day: Nintendo Switch, Playstation 5 & Co.

Für alle die sich auf eine neue Konsole freuen, lasst Euch vorab eines gesagt sein: Die Playstation 5 und die Xbox Series X dürfte es wohl nicht zu einem günstigeren Preis bei Amazon geben. Allerdings dürfte der Versandriese die Konsolen passend zum Prime Day in Ihr Angebot aufnehmen. Um Euch eine der begehrten Gaming-Konsolen zu ergattern, müsst Ihr allerdings schnell sein. Denn es gilt auch hier, dass es wohl nur eine begrenzte Stückzahl geben dürfte.

Anders sieht das jedoch bei der Nintendo Switch aus. Denn die Konsole ist nach wie vor ein Dauerbrenner und wir erwarten durchaus interessante Bundle-Angebote oder auch eine Preissenkung der OLED-Variante.

Nachfolgend findet Ihr die besten Gaming-Angebote, die der Prime Day für Euch bereit hält, sobald diese zur Verfügung stehen:

Aktuell noch keine Angebote

LG, Philips oder Sony: Die besten TV-Angebote am Prime Day!

Ich freue mich persönlich besonders auf den Prime Day, um mir endlich einen neuen Fernseher anzuschaffen. Leider kosten die Geräte in der Regel recht viel, wodurch ein LG-Gerät gerne mal an den 3.000 Euro kratzt. Durch die Angebote von Amazon könnten sich hier allerdings echte Schnäppchen herauskristallisieren.

Sucht Ihr also einen OLED- oder QLED-Fernseher haben wir hier die besten Angebote für Euch aufgelistet. Sucht Ihr einen Fernseher zum zocken Eurer Playstation 5, solltet Ihr unbedingt das kleingedruckte lesen. Denn zukunftsfähig sind nur Geräte, die auch über einen entsprechenden Anschluss verfügen. Aber keine Sorge, wir verraten Euch natürlich, was die Fernseher so drauf haben.

Aktuell noch keine Angebote

Der Amazon Prime Day 2022

Das sind sie, die Angebote des Amazon Prime Day 2022. Um wirklich nichts zu verpassen, schaut also am besten täglich rein. Habt Ihr bereits im vergangenen Jahr am Prime Day teilgenommen? Konntet Ihr Euch interessante Deals sichern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!