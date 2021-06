Kauft jetzt keine Smartwatch! Google+Samsung=Update-Tod

Wear OS findet nicht nur bei den üblichen Tech-Verdächtigen (Ver-tech-tigen? Öh. Hust.) wie Oppo, Motorola & Co. Verwendung. Vor allem auch große Mode-Label setzen mit Erfolg auf das Google Betriebssystem – von Tag Heuer und Hublot über Armani und Diesel bis hin zu Michael Kors und Fossil.

Letztere haben nun im Interview mit CNET interessante Einblicke gegeben, wie es mit ihren Uhren weitergeht. Schließlich steht im Herbst der große Betriebssystem-Umbau auf eine gemeinsame Samsung-Google-Plattform an. Und das sieht nicht gut aus: Aktuelle Fossil-Smartwatches werden kein Update auf die neue Wear-OS-Plattform erhalten.

Ganz ähnlich dürfte es bei den diversen anderen Marken der Fossil Group aussehen, also beispielsweise Michael Kors, Diesel oder Skagen, die alle auf ganz ähnliche Hardware setzen – und das gilt im Übrigen auch für Oppo, Motorola & Co. – darum noch einmal der dringliche Aufruf: Steckt jetzt nicht mehrere Hundert Euro in Hardware, die in wenigen Monaten auf dem Abstellgleis landet!

Auch sündhaft teure Modelle sind nicht davor gefeit, als teurer Briefbeschwerer zu enden. / © Hublot

Das gleiche gilt im Übrigen auch für Smartwatches von Samsung: Bisherige Galaxy-Watch-Modelle sollen zwar wie geplant drei Jahre lang mit Software-Updates versorgt werden. Doch ein Update auf die neue Wear-OS-Plattform steht nicht zur Debatte. Und ich würde mal fest davon ausgehen, dass es bei Fitbit ähnlich aussieht.

Hier geht's zur NextPit-Bestenliste der besten Smartwatches (aber wie geschrieben: seid vorsichtig bei allem von Samsung oder Fitbit bzw. mit Wear OS!)

Wie Fossil gegenüber CNET bestätigte, werde man im Herbst eine neue Premium-Smartwatch herausbringen, mit neuer Hardware, besserer Akkulaufzeit (Halleluja!), flotterer Performance und LTE für alle Märkte. „Premium“ klingt allerdings auch nicht gerade günstig – Android-Fans dürfen sich damit wohl auf eine ähnliche Preispolitik einstellen wie bei der Apple Watch.

Wer also gerade 5100 Euro für seine neue Hublot Big Bang e hingeblättert hat, ärgert sich zurecht. Wie bei anderen Modelle mit dem betagten Snapdragon 3100 heißt's auch hier wohl bald: Ende Gelände.