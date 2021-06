Umfrage der Woche: Software-Updates – große Begeisterung oder Ärgernis?

In unserer Umfrage der Woche wollen wir Euch dieses Mal auf den Zahn fühlen, wie Ihr es mit Software-Updates haltet. Lest Ihr sehnsüchtig jeden Artikel, um zu sehen, welche neuen Features Euch erwarten, sind sie Euch egal – oder seid Ihr gar genervt von Updates?

Lasst uns heute mal über Software reden und zwar nicht über Android oder iOS an sich, sondern über die Updates, die Ihr für Euer System aufs Smartphone bekommt. Seit diese Systeme miteinander konkurrieren, sorgen sie auch immer wieder für viel Gesprächsstoff und nicht selten geht es dabei um die jeweilige Update-Politik.

Apple hat es mit iOS-Updates natürlich deutlich einfacher als Google mit Android und dem Meer an verschiedenen Herstellern und Devices und dem damit verbundenen Problem, dass die angepassten Software-Versionen ewig lange auf sich warten lassen.

Die Reaktionen in beiden Lagern erstrecken sich aber unabhängig davon über die komplette Bandbreite: Manche freuen sich riesig drauf, es sofort zu installieren, um jede neue Funktion auszuprobieren. Bei anderen wiederum steigt der Blutdruck schon beim Gedanken, dass wieder ein langwieriges Update ansteht. Wieder andere interessieren sich einen feuchten Dreck für diese Updates und wissen nicht mal, welche Android-Version auf ihrem Smartphone rennt.

Grund genug also, dass wir Euch hier mal auf den Zahn fühlen wollen und uns daher in unserer Umfrage der Woche mit dem zumindest für manchen leidigen Thema Updates beschäftigen. Los geht's:

Freut Ihr Euch über neue Updates?

Zu welcher Fraktion gehört Ihr denn? Könnt Ihr schon vor einer neuen iOS- oder Android-Version alle Features auswendig runterbeten, nervt Euch die Updaterei hart, oder ist Euch das alles egal und Ihr wisst nicht mal genau, welches Android sich auf Eurem Device befindet? Sagt es uns in der ersten Umfrage:

Freut Ihr Euch über neue Updates? Jaaa – ist immer ein bisschen wie Weihnachten!

Nein – die Updates nerven furchtbar!

Keine Meinung – Hauptsache das Handy funktioniert. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Schiebt Ihr Updates auch immer vor Euch her?

Ja, auch in der Redaktion von NextPit gibt es sie, wenn es um Updates geht: Die Könige der Prokrastination! Nein, ich nenne keine Namen! Ein Update ist verfügbar? Ja klar, aber doch nicht AUSGERECHNET JETZT!! Also lehnt man dankend ab, egal wie oft man vom System wieder ans Update erinnert wird. Seid Ihr da auch so, wenn Software-Updates bzw. neue Sicherheits-Patches eintrudeln?

Schiebt Ihr Updates auch immer vor Euch her? Ja, es dauert unnötig lange, bis ich es endlich installiere

Nein, ich stürze mich sofort gierig auf jedes Update (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Welchen Sicherheits-Patch habt Ihr installiert (Android)?

Als Nutzer eines Huawei P30 Pro kann ich Euch sagen: Ja, es gibt ein Leben auch ohne neue Android-Version! Aber Sicherheits-Updates betrachtet man doch ein wenig anders, oder? Im besten Fall laufen diese Updates jeden Monat bei Euch auf, allerdings brauchen Android-Hersteller für die Verteilung meist ewig lange.

Hier haben wir also eine Möglichkeit, zu schauen, wie aktuell die Android-Handys der NextPit-Community sind. Schaut also einmal in Euren Einstellungen nach. Geht dort auf "Über dieses Telefon" und tippt hier auf "Android Version". Hier solltet Ihr den letzten Sicherheits-Patch sehen können.

Wie aktuell ist Euer Sicherheits-Patch? Juni 2021

Mai 2021

April 2021

März 2021

Februar 2021

Januar 2021

Dezember 2ß20

Noch älter (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wie viele Updates erwartet Ihr beim Kauf eines neuen Smartphones?

Auch bei der Kaufentscheidung kann die jeweilige Update-Politik eines Anbieters eine Rolle spielen. Samsung hat es jedenfalls ganz sicher nicht geschadet, dass man vollmundig verspricht, für viele Modelle der Koreaner eine Update-Garantie für vier Jahre zu reichen. Habt Ihr da eine Präferenz oder spielt das bei der Neuanschaffung eines Handsets nur eine untergeordnete Rolle? Lasst es uns in dieser letzten Umfrage für heute wissen:

Wie viele Updates erwartet Ihr beim Kauf eines neuen Smartphones? Zwei Jahre sollten es schon sein!

Ich wünsche mir drei Jahre oder mehr!

Ein weiteres Update – also ein Jahr – reicht mir!

Ist mir egal! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

So, das war's schon, Freunde. Wie immer bedanken wir uns ganz artig fürs Mitmachen und würden uns freuen, wenn Ihr Eure Update-Gewohnheiten und Eure Meinungen zur Update-Politik der Hersteller in den Kommentaren diskutiert – aber haut Euch nicht die Köppe ein ;) Montag gibt es dann wie immer die Auswertung Eurer Antworten, also stay tuned!