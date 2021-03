Android 12: Diese Smartphones dürfen mit dem Update rechnen

Google wird in diesem Jahr mit Android 12 die neuste Iteration seines mobilen Betriebssystems veröffentlichen und es ist zu erwarten, dass das Procedere sich exakt so wiederholen wird wie in den Jahren zuvor:

"The same procedure as last year, Google?"

"The same procedure as every year, Casi!"

Also gab es auch in diesem Jahr wieder früh eine Developer Preview, die mehrfach aktualisiert wird, dann folgen öffentliche Betas und irgendwann im Herbst das finale OS, das dann zuerst auf den Pixel-Smartphones von Google landet. Danach schließlich beginnt das Warten darauf, wie schnell die verschiedenen Smartphone-Hersteller die angepassten Versionen auf die eigenen Geräte bringen können.

Dabei wird nicht nur darauf gewartet, dass die Smartphones das frische Android erhalten, sondern auch darauf, ob bestimmte Modelle überhaupt noch bedacht werden. Damit Ihr Euch in diesem Produkt- und Update-Dschungel zurechtfindet, werden wir diesen Beitrag hier aktuell halten mit den bereits vorliegenden Infos und diese natürlich nach Hersteller sortieren.

Google

Google selbst macht natürlich wieder den Anfang: Sobald Android 12 final ist, wird die Software auch für die eigenen Pixel-Smartphones verfügbar sein – solange sie jung genug sind. Diese Modelle dürfen mit Android 12 rechnen.

Samsung

Besonders engagiert in Sachen Updates präsentiert sich plötzlich Samsung. Die Koreaner sind mit Ihren Umsetzungen sicher nicht die flottesten, haben dafür aber kürzlich verlauten lassen, dass man viele ihrer Smartphones sogar vier Jahre mit Updates versorgen will. Daraus ergibt sich eine ganze Latte an Kandidaten, die mit Android 12 versorgt werden:

Samsung bietet seinen Smartphones sogar vier Jahre lang neue Software-Updates – das Galaxy S21 Ultra gehört natürlich dazu / © NextPit

Xiaomi

Die Chinesen haben eine nahezu unüberschaubare Flut an Smartphones und dementsprechend dürfen sich auch viele Geräte Hoffnung auf ein Update machen. Bei üblicherweise zwei großen Updates, die Xiaomi seinen Modellen spendiert, könnte es für die untenstehenden Handsets klappen mit Android 12:

OPPO

Das Reno 4 ist eines der Modelle, das auf Android 12 hoffen darf / © NextPit

Zwei große Android-Updates sind der branchenübliche Standard und auch OPPO, das derzeit dabei ist, in Europa für Furore zu sorgen, bildet da keine Ausnahme. Die Chinesen dürften also auch diverse Android-12-Eisen im Feuer haben. Dazu dürften mit Sicherheit die Modelle der Find-X3-Reihe gehören, die in Bälde vorgestellt werden.

Reno 4 Pro

Reno 4

Reno 4 Z

Reno 4 Lite

Finx X3

Find X3 Pro

Find X2

Find X2 Pro

Find X2 Neo

Find X2 Lite

A73 5G

A91

A52

Vivo

Mit Vivo haben wir es mit einem Unternehmen zu tun, welches in Asien längst ein Gigant, in europäischen Gefilden aber noch ganz neu ist. Die hier verfügbaren Modelle sind daher noch so neu, dass im Rahmen von Vivos 2-Jahre-Update-Poitik auch alle Android 12 erhalten dürften.

Vivo X51

Vivo Y70

Vivo Y20s

Huawei

Tja, Huawei – was sollen wir sagen? Der Vollständigkeit halber führen wir die Chinesen mit auf, aber ich muss Euch vermutlich nicht erzählen, wie theoretisch derzeit die Chancen sind, dass sich überhaupt wieder ein Android-Update auf einem Huawei-Smartphone blicken lässt. Stattdessen werden die kommenden Modelle eher aufs eigene Harmony OS setzen.

Honor

Bei Honor sieht es ganz ähnlich aus wie bei Huawei. Zwar ist man nun von Huawei losgelöst und hat für dieses Jahr sehr ehrgeizige Ziele formuliert, dennoch muss Honor auch unter dem Dach des Konsortiums "Shenzhen Zhixin New Information Technology" erst wieder zurück in die Google-Spur finden. Neue Modelle wie die internationale Version des View 40 können wieder auf Android und Google-Dienste bauen, aber wie sich die Entwicklung auf die alten Smartphones auswirkt, bleibt abzuwarten.

Honor View 40

OnePlus

Von OnePlus sind wir eigentlich eine vorbildliche Update-Politik gewohnt mit flotten Umsetzungen. Durch die Einführung zusätzlicher Reihen kippt das aber ein wenig, denn für Modelle wie das Nord N10 5G will OnePlus nur noch ein großes Update ausliefern. Für das mit Android 10 ausgelieferte N10 5G bedeutet das, dass bereits nach Android 11 Schicht ist. Hier sind also die Modelle, von denen wir erwarten, dass sie mit Android 12 bedacht werden.

Das OnePlus 8T ist auch klarer Android-12-Kandidat! / © NextPit

Auch Motorola ist so ein Android-Sorgenkind. Einst war man Musterknabe, wandelte sich unter dem Lenovo-Dach aber leider irgendwie von Hero to Zero. Längst nicht jedes Modell bekommt zwei Jahre lang Updates und die Motorola-Nutzer warten auch lange auf ihre neue Software. Das hier sind die wahrscheinlichsten Kandidaten für das Update auf Android 12:

Realme

Für seine Flaggschiff-Serien X und Pro hat Realme 2 große Updates verkündet und auch das kommende Realme GT ist natürlich ein glasklarer Android-12-Kandidat.

LG

Auch von LG sind wir gewohnt, dass die Geräte noch zwei Jahre mit den großen Updates versorgt werden. Dennoch haben wir es hier allesamt wohl mit unsicheren Kandidaten zu tun – und beim LG Rollable scheint ja sogar noch nicht mal geklärt zu sein, ob es überhaupt veröffentlicht wird.

Das LG Wing ist mit Sicherheit eines der ungewöhnlichsten Smartphones. Wird es Android 12 erhalten? / © NextPit

HMD Global/Nokia

Nokia ist auch so ein Kandidat, der zwar im Grunde zuverlässig Updates liefert, sich dabei aber auch gerne mal richtig Zeit lässt. Bei folgenden Modellen können wir uns vorstellen, dass das Update auf Android 12 irgendwann auf den Devices aufschlägt:

Sony

Die Japaner reihen sich ein in die Phalanx derjenigen Hersteller, die zwei große Updates zumindest für die Flaggschiff-Smartphones versprechen. Offiziell bestätigt hat Sony noch kein Update, aber wir rechnen mit Android 12 auf folgenden Geräten:

ASUS

ASUS dürfte zumindest seinem aktuellen Gaming-Smartphone und dem ZenFone 7 (Pro) Android 12 gönnen. Mit dem ROG Phone 5 steht ein neuer Gaming-Bolide der Taiwander direkt vor der Tür und drängt sich somit natürlich auch für Android 12 auf.