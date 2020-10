Google Pixel 4a 5G im Test: Im dunklen Schatten des Pixel 5

Google sorgt im Jahr 2020 für Chaos in seinem eigenen Onlineshop: Die bekannten Home-Speaker heißen plötzlich “Nest” und in den neuen Smartphones Pixel 5 und Pixel 4a 5G schlägt das gleiche Herz! Warum sollen die Kunden beim Neukauf zur alten Generation greifen? In meinem Test habe ich dem Pixel 4a 5G die Chance gegeben, sich eine Woche lang im Alltag zu beweisen. Überzeugt das neue alte Pixel-Smartphone?

Look & Feel

Hier punktet das Google Pixel 4a 5G

Look and Feel

Als langjähriger Nutzer eines Google Pixel 3 XL fühlte sich das Pixel 4a 5G direkt nach dem Auspacken vertraut an. Google ist ein Unternehmen, das wie Apple Wert auf ein gewisses Image legt und das lässt sich am Pixel 4a 5G gut erkennen. Denn es gibt einige Besonderheiten und Schwerpunkte, die einem das plastik-lastige Gehäuse und das Feeling einer Lite-Version als Sonderfunktionen verkaufen. Als Reaktion auf eine Kaufentscheidung, die nicht nur einfach ein Weglassen von Features ist.

Denn Googles eigene Hardware besitzt eine Liebe zum Detail, die andere Hersteller gerne vergessen und die den Wechsel von einem Vorgängermodell erleichtern. Der rückseitige Fingerabdrucksensor beispielsweise funktioniert extrem verzögerungsfrei und dient auf Wunsch auch als Fernbedienung für die Benachrichtigungsleiste. Der bewusst andersfarbige Anschaltknopf und die beiden darunter liegenden Knöpfe zur Regulierung der Lautstärke sind zudem wunderbar responsiv und besitzen sehr gute Druckpunkte.

Sind Googles Smartphones bekannt für: Der andersfarbige An-Knopf! / © NextPit

Zusammen mit dem subjektiv besten Vibrationsmotor, den ich in Android-Handys bisher spüren durfte, vermittelt das Pixel 4a 5G seine eigene Form der Hochwertigkeit. Das Unibody-Plastikgehäuse und das geringe Gewicht von knapp 170 Gramm nehmen einem die Sorge, ein zerbrechliches Glaselement in der Hosentasche zu tragen, dessen Unversehrtheit man unbedingt beschützen muss. Stattdessen fällt das leichte Smartphone nur dann auf, wenn man es braucht. Rückbesinnung auf das, was ein Handy eigentlich sein sollte: ein Werkzeug.

Akkulaufzeit

Dieses Einfach-Da-Sein wird von einer guten Akkulaufzeit unterstützt. Denn der 3.885-Millamperestunden-Akku sorgt zusammen mit dem stromsparenden 60-Hertz-Display für Akkulaufzeiten jenseits der 24 Stunden. Bei einem Mix aus E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Surf-Sessions, Anrufen und Foto-Spaziergängen konnte ich das Pixel 4a 5G jeden zweiten Abend in der Testwoche laden.

Zum Aufladen liefert Google zudem moderates Schnellladen mit. Nichts Beeindruckendes wie das 65 Watt Warp Charge beim OnePlus 8T, doch für kurze Kraftschübe sind die 18 Watt des mitgelieferten Netzteils ausreichend. Kabelloses Laden oder die Möglichkeit zum Aufladen von Zubehör wie Kopfhörern hat Google im Vergleich zum Pixel 5 gestrichen.

Leistung und Performance

Allerdings ist die Leistung mit dem teureren Pixel-Flaggschiff vergleichbar. Im Pixel 4a 5G arbeitet ein Snapdragon 765, der aktuell in vielen Mittelklasse- bis günstigen Oberklasse-Smartphones Platz findet. Allerdings arbeitet dieser im Pixel 4a 5G mit ausreichenden 6 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das Pixel 5 glänzt mit üppigen 8 Gigabyte RAM. Um das werkseitig installierte Android 11-Betriebssystem und aktuelle Mobile Games anzutreiben reicht die Leistung vollkommen aus.

Dabei macht es Spaß, die Grafikeinstellungen bei Spielen wie Call of Duty: Mobile und PUGB: Mobile auf das Maximum zu stellen. Wer bei der Nutzung zudem auf ein paar Animationen verzichten kann, der streicht Wartezeiten im Betriebssystem noch einmal deutlich heraus. Das Gesamtpaket wirkt so responsiv wie die drei Knöpfe an der rechten Seite. Wartezeiten gibt es allerdings, wenn Ihr Euch Fotos direkt nach der Aufnahme anschauen wollt.

Kameraqualität

Denn leider verzichtet Google wie im Pixel 5 auf den Visual-Core, den das Unternehmen im Pixel 2 einführte. Hierbei handelt es sich um einen zusätzlichen Chip, der die Bildbearbeitung ein wenig beschleunigt. In den neusten Pixel-Smartphones erledigt diese Aufgabe nun der Hauptprozessor, was zuweilen für Stau am digitalen Fotoautomaten sorgt. Verkraftbar, denn das Warten lohnt sich.

Sorgt zu recht immer wieder für Aufsehen: Die Bildqualität der Pixel-Smartphones. / © NextPit

Jedes neue Pixel-Smartphone wird von Hobby-Handyfotografen mit Spannung erwartet. Denn Googles Gleichung, statt zusätzlicher Kameralinsen auf eine intelligente Bildbearbeitung zu setzen, ging in der Vergangenheit fantastisch auf. Im 2020er-Lineup gesellt sich zum (ur)altbekannten 12,2-Megapixel-Hauptsensor allerdings eine Weitwinkelkamera mit 16 Megapixeln und einem Sichtfeld von 107 Grad. Meiner Meinung nach die bessere Lösung im Vergleich zum Pixel 4 mit Telekamera. Denn schließlich lässt sich in Bilder zwar stets digital hinein- aber niemals hinaus-zoomen.

Das Kamera-Duo auf der Rückseite liefert in der Praxis sehr gute bis exzellente Ergebnisse und Google schafft es, das Leistungsniveau der Vorgänger beizubehalten. Das bereitet gerade beim günstigeren Pixel 4a 5G für Freude, denn für wenig Geld gibt es hier viele schöne und knackscharfe Erinnerungen. Schnappschüsse gelingen in der Regel und für konzentrierteres Fotografieren liefert Googles Kamera-App mit dem Feature “Dual-Exposure” ein starkes Tool für die Bildgestaltung.

Dabei stehen Euch zwei separate Regler für die Helligkeit und den Kontrast Eurer Bilder bereit. Hierüber steuert Ihr gleichzeitig die Ausleuchtung der Bilder als auch die Stärke des HDR-Effektes. Statt dem Handy bloß anzuweisen, den Dynamikumfang zu optimieren, leitet Ihr dessen Wirkungsgrad an und holt dunkle Bereiche mehr oder weniger zum Vorschein. Ein sinnvolles Mittel zur Bildgestaltung, die einen fast über den fehlenden Profi-Modus samt Kontrolle über Belichtungszeit hinwegschauen lässt. Ach ja, hier noch ein Beispiel:

Kirche hell, Himmel dunkel - Himmel hell, Kirche dunkel - Mit dem Feature "Dual Exposure" habt ihr freie Wahl! / © NextPit

Endlich sinnvoller Weitwinkel

Neben bekannten Pixel-Features wie “Harry Potter”-ähnlichen Bewegtbildern, Top Shot und dem nach wie vor sehr guten Nachtmodus will ich kurz auf die Weitwinkelkamera eingehen. Diese wirkt auf dem Papier mit einem Sichtfeld von nur 107 Grad weniger beeindruckend. Hier bieten viele günstigere Handys bereits über 120 Grad und verhalten sich auf Fotos deutlich weitwinkliger. Dabei begrüße ich Googles Entscheidung, den Weitwinkel moderat zu halten. Denn geringere Brennweiten gehen immer auch mit einer stärkeren Verzeichnung an den Randbereichen der Bilder einher.

Von Weitwinkel bis Zoom: Die Brennweiten des Pixel 4a 5G. / © NextPit

Das ist gerade bei Motiven störend, die Menschen meist im Weitwinkel fotografieren: Gebäude oder Menschengruppen. Hier liefert das Pixel 4a 5G Ergebnisse, die trotz breitem Sichtfeld gerade Linien aufweisen. Zwar korrigiert das Smartphone die Bilder ein wenig nach, Artefakte oder Verzerrungen konnte ich bei der Betrachtung meiner Bilder nicht finden. In der Bildergalerie weiter unten findet Ihr zahlreiche Beispiel und könnt in den Kommentaren gerne über die Bildqualität streiten!

Porträtbeleuchtung

Zu guter Letzt noch ein kurzer Absatz zu Googles widersprüchlicher Selfie-Qualität: Wie David bereits im Pixel 5-Test anmerkte, ist die Qualität der Frontkamera nicht immer optimal und gerade nachts sind Gesichter ziemlich verrauscht. Doch auch bei gutem Licht sehen Selfies anders aus, als bei vorigen Pixel-Generationen. Denn einerseits hat Google zum Launch der neuen Bilder bekannt gegeben, das Verschönern von Porträtbildern minimiert zu haben. Eine Entscheidung hinsichtlich eines gesünderen Selbstbildes bei den Motiven vor Googles Smartphone-Kameras.

In der Nachbearbeitung könnt Ihr eine virtuelle Lichtquelle um Gesichter schieben. / © NextPit

Darüber hinaus hat Google mit der Porträtbeleuchtung ein neues Feature implementiert, mit dem viel gestalterischer Freiraum einhergeht. Mit dem Finger könnt Ihr bei aufgenommenen Porträts eine virtuelle Lichtquelle um das Gesicht steuern und so die Ausleuchtung optimieren. Wie das aussieht, seht ihr direkt über diesem Absatz. Dynamisch passen sich dabei Schatten und Glanzlichter im Gesicht an. Die Bedienung ist intuitiv und beweist, dass Google seine Kamera-App und den Bearbeitungsbereichs in Google Fotos mit den neusten Updates vorm Release der neuen Pixel-Geräte verbessert hat.

Sinnvolle Videofunktionen

Bevor ich ein kurzes Zwischenfazit zur Kamera ziehe, kurz noch ein paar Worte zum Videomodus. Hier hat Google sich neben Zeitlupe und Zeitraffer drei zusätzliche Videomodi ausgedacht, die in der Praxis viel Sinn ergeben. Standardmäßig ist beim Pixel 4a 5G die Standard-Stabilisierung ausgewählt und mit nur zwei Klicks schaltet Ihr auf “Gesperrt”, “Aktiv” und “Kinoeeffekt” um. Gesperrt erlaubt es Euch dabei, ruckelfreie Videos mit 2-facher und 3-facher Vergrößerung aufzunehmen. Digital und sehr effektiv gleicht das Handy dabei Bewegungen aus. Selbst bei größeren Bewegungen bleibt das gezoomte Motiv dabei zentriert. Der Modus “Aktiv” ist dabei weitaus weniger restriktiv. Hierbei handelt es sich um einen zusätzlichen Bildstabilisator, der gut funktioniert.

Um Schwenks und Übergänge mit der Smartphone-Kamera aufzunehmen, eignet sich der Kinomodus. Hierbei nimmt das Pixel 4a 5G die Bewegung in halber Geschwindigkeit auf und sorgt so für ruhige Bewegungen. Allerdings nimmt das Handy dabei keinen Ton auf und natürlich sind Menschen und Autos beim Schwenk ebenfalls sehr langsam. Die Funktion lässt sich zudem genauso gut in der Videobearbeitung realisieren.

Zwischenfazit Kameraqualität

Insgesamt überzeugt das Pixel 4a 5G gerade in puncto Kamera. Die Möglichkeit, aus dem Geschehen herauszuzoomen ist im Alltag sehr wertvoll und die dabei entstehenden Aufnahmen liegen mit der Qualität der Hauptkamera gleichauf. Dabei ist es schön zu sehen, dass Google es mit dem Sichtfeld nicht übertreibt. Auch so hatte ich beim Fotografieren häufig einen Finger auf dem Bildrand.

Die Kameras von Googles Pixel-Smartphones bleiben allerdings Schnappschusskameras. Detaillierte Einstellmöglichkeiten gibt es hierbei nur per Zusatz-App und dabei verschwinden die softwareseitigen Vorteile, die die Kamera im Endeffekt ausmachen. Zahlreiche Testfotos findet ihr in der Bildergalerie, alle Aufnahmen sind mit dem Pixel 4a 5G entstanden und wurden am PC auf 16:9 zugeschnitten und in der Auflösung verringert.

Speaker und Sprachqualität

Google setzt im Pixel 4a 5G Stereo-Lautsprecher ein, die Klänge und Musik somit in horizontaler Nutzung unten und nach vorne aus dem Gerät schallen lassen. Diese Anordnung macht vor allem bei Filmen und Musik Spaß, denn in der Horizontalen entsteht so tatsächlich ein leichter Stereoklang. Zwar ist dieser recht schwach, durch die Anordnung ergibt sich aber ein weitere Vorteil. Denn bei vielen Smartphones mit Mono-Speaker an der Unterseite verdeckt man den Töner beim Zocken oder bloßen Festhalten mit der Hand. Das passiert beim Pixel zwar auch, durch den zweiten Lautsprecher ist der Effekt aber sehr schwach. Dazu klingen die Speaker auch noch richtig ziemlich klar, sind laut und bieten ausreichende Bässe.

Als Underdog der Pixel-Qualitäten überraschte mich im Test noch die Sprachqualität. Selten bekam ich in einer Woche so viel Lob für die Qualität meiner Anrufe als mit dem Pixel 4a 5G. Und selten konnte ich meine Gegenseite so gut verstehen wie mit dem Testgerät. Dabei ist zu erwähnen, dass Google beim günstigeren 4a 5G auf einen “richtigen” Lautsprecher über dem Display setzt. Dieser ist für eine gute Sprachqualität natürlich zuträglich.

Diesen kurzen “Fon Fact” hätte ich nicht erwähnt, würde Google den guten Lautsprecher im Pixel 5 nicht weglassen. Hier hört Ihr Eure Gegenseite über eine Technik, bei der die Glasscheibe vibriert und die Audiosignale beim Telefonieren so an Euer Ohr getragen werden. Bei dieser Technik bestimmt die Position des Handys am Ohr maßgeblich, wie gut Ihr die Gegenseite verstehen könnt. Dafür kommt das Pixel mit weniger Displayrändern. Die perfekte Überleitung zu den Schwächen des 4a 5G!