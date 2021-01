Honor View 40 angekündigt, Ex-Huawei-Submarke kündigt Partnerschaften mit Intel, Qualcomm an

Honor kündigte am 22. Januar 2021 die Einführung des Honor View 40 (auch bekannt als Honor V40) an, die erste Smartphone-Veröffentlichung des Unternehmens nach der Trennung von Huawei - dem ehemaligen Mutterunternehmen der Honor-Marke. Zusammen mit dem View 40 kündigte das Unternehmen auch Upgrades für seine MagicBook-Notebook-Serie an und stellte die zukünftige Markenstrategie für das Unternehmen vor.