Aus 15 mach 1: Beeper vereint Eure liebsten Chat-Dienste unter einem Dach

Heute habe ich versucht, in einer vier Mann starken WhatsApp-Gruppe meine drei Mistreiter zu überreden, die Gruppe drüben bei Signal weiterzuführen. Die Reaktion: "Nicht noch eine App!" Wieso ich Euch das erzähle? Weil es tatsächlich ein heilloses Chaos sein kann, wenn man mit allen Leuten in Kontakt bleiben möchte/muss. Die Kollegen sind auf Slack, die alten Klassenkameraden allesamt bei WhatsApp oder im Facebook Messenger, die Privacy-interessierten Nerds bei Signal und wieder andere erreicht man nur bei Twitter.

In dieses Nachrichten-Chaos möchte nun Beeper Ordnung bringen. Insgesamt 15 Dienste will man unter einem Dach vereinen und verspricht, dass "alle paar Wochen" weitere Dienste dazukommen sollen. Aktuell gehören dazu:

Das ist schon eine ziemliche Menge und macht Beeper dadurch zu sowas wie dem Schweizer Armeemesser unter den Messenger-Diensten. Dennoch ist Beeper natürlich nicht der erste Service, der sowas versucht – solche "Multimessenger" gab es schon damals in Zeiten von ICQ, als das Internet noch aus Holz war. Es gibt aber zumindest zwei Punkte, die Beeper hervorstechen lassen. Einmal ist das eine Personalie, denn mit im Team ist Eric Migicovsky, einst CEO und Gründer von Pebble – jener Smartwatch-Company, die vor einigen Jahren für richtig Wirbel sorgte.

New app alert: I've been working on Beeper for a while and today we're launching! It's a single app to chat on iMessage, WhatsApp, and 13 other networks. Been using it as my default chat client for the last 2 years and there is NO going back. Check it out https://t.co/vjAtnYvdhS pic.twitter.com/rJ39rPFixb