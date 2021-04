FAQ zum Ende der LG-Handys: Wie steht's um Updates, Garantie und Support?

Falls Ihr die Nachricht noch nicht gehört habt: LG hat am 5. April 2021 angekündigt, dass es sein verlustbringendes Smartphone-Geschäft schließen wird. Die Entscheidung, das Geschäft zu schließen, kam nach langem Hin und Her und nach einem letzten Versuch, die gesamte Sparte zu verkaufen. Während LG seine gelagerten Smartphones noch weiter verkaufen wird, gab es anfangs einige Verwirrung darüber, wie LG seinen Verpflichtungen in Bezug auf Garantie und Software-Updates nachkommen will.

In der offiziellen Pressemitteilung sagte LG nur, dass es "Service-Support und Software-Updates für Kunden bestehender mobiler Produkte für einen Zeitraum anbieten wird, der je nach Region variieren wird" – eine Aussage, die mehr Fragen als Antworten aufgeworfen hatte.

Wir werden dich vermissen, LG!/ © NextPit

Für den Fall, dass Ihr ein LG-Smartphone nutzt und nach Antworten suchen, hoffen wir, dass Ihr diesen Artikel nützlich findet. Dabei haben wir die Übersetzung von Rahul für den indischen und US-amerikanischen Markt an den deutschen Markt angepasst.

Wird LG weiterhin Garantie und Kundendienst für Smartphones anbieten?

Auf einer deutschen Support-Seite hat LG geäußert, dass man auch "weiterhin alles daran setzen [werde], auch nach der Schließung des Mobilfunkgeschäfts einen Kundenservice [...] bereitzustellen". Somit werdet Ihr voraussichtlich auch zukünftig bei Problemen den Support kontaktieren können. LG stellt darüber hinaus nur seine Handysparte ein und wird bei Problemen rund um die Garantie oder sonstigen Anfragen auch weiterhin eine Hotline anbieten.

Wird LG Ersatzteile und Zubehör zur Verfügung stellen?

Auch hier gibt es eigentlich ganz gute Nachrichten! Denn wieder äußert LG ein positives "Wir halten Ersatzteile bereit" und differenziert, dass auch Smartphone-Zubehör wie Akkus, Ladegeräte, Netzkabel oder Headsets entsprechend der Lebensdauer vorhandener Produkte erworben werden können.

Zu Zubehörteilen wie Schutzhüllen oder Schutzfolien, die es in der Regel von Drittanbietern gibt, kann LG natürlich keine Garantie geben. Hier weist das Unternehmen darauf hin, dass das Angebot "aufgrund der Lagersituation des Händlers" begrenzt sein könne.

Werden LG-Telefone weiterhin Software-Updates erhalten?

Bevor wir überhaupt anfangen, darüber zu reden, ist es wichtig zu erwähnen, dass LG nicht wirklich dafür bekannt war, rechtzeitig Software-Updates für seine Smartphones herauszugeben, als sie noch eine voll funktionsfähige Smartphone-Sparte hatten. Viele Menschen sind daher (zu Recht) besorgt über Software-Updates für ihre Geräte.

Die Bereitstellung von Betriebssystem-Updates wird für ausgewählte Modelle ausgesprochen, wobei diese aktuell noch nicht genannt werden. Während der Rollout von Android 11 aktuell schon im Gange ist, werdet Ihr die Neuerungen von Android 12 "nach denselben Kriterien und Verfahren" auf LG-Smartphones bekommen, wie das Update auf den Vorgänger.

Mögliche Änderungen aufgrund des Verteilungsplans Googles oder andere Faktoren behält sich LG aktuell noch vor. Für weitere Infos sollen Kunden sich an den lokalen Kundenservice wenden. Wir haben LG diesbezüglich aber noch um eine Stellungname gebeten und werden diesen Artikel bei einer Rückmeldung aktualisieren.

Was passiert mit den Daten, die in den Apps LG Health und LG Memo gespeichert sind? Werdet Ihr in der Lage sein, Daten in andere Apps zu übertragen?

Wenn Ihr LG Memo verwendet, könnt Ihr Memo-Daten übertragen, indem Ihr folgende Schritte durchführt:

Teilen -> Text und Bild -> Wählt die Notiz-App aus, für die Ihr die Daten freigeben wollt.

Die Datenübertragungsoption wird für die LG Health-App nicht verfügbar sein.

Wird die LG ThinQ-App zur Überwachung und Steuerung von Haushaltsgeräten funktionieren?

Ja. Die LG ThinQ-App wird weiterhin normal funktionieren, und die Nutzer können die App über den Google Play Store oder den iOS App Store herunterladen, installieren und aktualisieren. Das LG ThinQ-Ökosystem ist von der Entscheidung von LG, sich aus dem Smartphone-Geschäft zurückzuziehen, nicht betroffen.

Ich habe weitere Fragen zu meinem LG Gerät! Wo kann ich Antworten finden?

LG hat eine FAQ-Seite online gestellt und versucht dort, alle weiteren Fragen zu klären!

Bei weiteren Anliegen könnt Ihr Euch in unseren Kommentaren mit anderen LG-Nutzern austauschen oder Ihr wendet Euch gleich an ein Kundencenter Eurer Wahl. Den deutschen LG-Support erreicht Ihr von Montags bis Freitags (8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) unter der Rufnummer "0800 45 444 45".

Dieser Artikel wurde ursprünglich von Rahul Srinivas für NextPit.com verfasst. Benjamin Lucks hat den Text maschinell übersetzt und anschließend redaktionell überarbeitet sowie lokalisiert.