ASUS ROG Phone 5: Alles, was wir über das Gaming-Smartphone wissen

Während so mancher die Existenz von Top-Gaming-Smartphones, die im Grunde die gleichen Prozessoren wie "normale" Flaggschiffe verwenden, in Frage stellen mögen, lässt sich nicht leugnen, dass diese Kategorie längst ziemlich beliebt ist. Der Pionier im Segment der Gaming-Smartphones ist wohl ASUS, das sein ROG Phone jedes Jahr zwischen Februar und März herausbringt. 2021 wird das Unternehmen das ROG Phone 5 herausbringen - und damit die vierte Iteration des Telefons. In diesem Hub-Artikel liefern wir Euch alle wichtigen Informationen zum Asus ROG Phone 5.

Wie bei unseren Hub-Artikeln üblich, werden wir auch diesen regelmäßig aktualisieren, wenn neue Informationen zum den Gerät auftauchen. Was auch immer Ihr hier lest, wird in umgekehrter chronologischer Reihenfolge aufgelistet, von der neuesten News bis zur ältesten. Ihr findet alle in einer Liste unten aufgeführt, damit Ihr Euch leicht zurechtfindet.

Inhalt

Wie Ihr vielleicht bemerkt habt, hat sich ASUS dagegen entschieden, das Smartphone ROG Phone 4 zu taufen. Das wäre der logische Nachfolger des ROG Phone 3 aus dem Jahr 2020 gewesen. Da die Zahl 4 in einigen fernöstlichen Ländern – vor allem in China und Taiwan – als Unglückszahl gilt, entscheiden sich einige asiatische Marken traditionell immer wieder dazu, diese Zahl nicht bei der Namensgebung ihrer Produkte zu verwenden. ASUS bildet da keine Ausnahme und hat sich entschieden, das kommende Gerät ROG Phone 5 zu nennen. Das ROG Phone 4 gibt es demnach nicht.

ASUS hat offiziell bestätigt, dass das ROG Phone 5 am 10. März 2021 vorgestellt wird. Das Unternehmen hatte ursprünglich geplant, das Device einen Tag früher auf den Markt zu bringen, entschied sich nun aber eben für den 10. März. Wer das Launch-Event live miterleben möchte, muss sich ab 19 Uhr Taiwan-Zeit (11 Uhr GMT) auf den Social-Media-Kanälen von Asus einfinden.

Die Einladung zur Markteinführung des ROG Phone 5 in Indien! / © NextPit

Das ASUS ROG Phone 5 ist bereits auf mehreren geleakten Bildern und in Videos aufgetaucht. Einer der Leaks kam von einer eher ungewöhnlichen Quelle – DXOMark – die am 22. Februar einen frühen Audio-Test des Telefons veröffentlichte, der zufällig aber auch einige Bilder des Telefons enthielt.

Zuvor war das Smartphone auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo aufgetaucht, wo zum ersten Mal enthüllt wurde, dass das ROG Phone 5 ein sekundäres Display auf der Rückseite hat. Obwohl es nicht so auffällig ist wie das vollwertige Display des MI 11 Pro, wird das sekundäre Display sicher dennoch für Aufsehen sorgen.

Geleakte Bilder des ROG Phone 5 / © WHYLAB/Weibo

Wir wissen noch nicht, welchem Zweck dieses zusätzliche Display dienen soll. Die meisten Vermutungen gehen in die Richtung, dass es sich um einen Benachrichtigungs-Ticker oder einen Hub für Schnell-Einstellungen handelt. Es könnte aber auch die RGB-Eigenschaften des ROG Phone 5 verbessern und ein wichtiger Teil der Beleuchtung des Handsets sein.

Aus den Bildern, die wir bisher gesehen haben, geht hervor, dass sich die allgemeine Designsprache nicht weit von älteren ROG Phone-Modellen entfernt hat.

Hier seht Ihr ein bereits geleaktes Video des Geräts: