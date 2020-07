Asus ROG Phone 3 im Test: Das Gaming-Smartphone für alle

Das Asus ROG Phone 3 wird von seinem Hersteller als "das leistungsstärkste Gaming-Smartphone der Welt" vorgestellt. Ein Versprechen, das in diesem immer noch nischenreichen Markt wenig Sinn ergibt. Aber das ROG Phone 3 ist nicht nur das leistungsstärkste, sondern auch das am weitesten verbreitete Gaming-Smartphone. Und das ist vielleicht sein größter Vorteil.

Zubehör in Hülle und Fülle

Snapdragon 865 Plus

So viel zu den Qualitäten des ROG Phone 3, die es in der Tat zum besten Gaming-Smartphone machen, das ich je getestet habe.

Bei einem First Person Shooter (FPS) ist das wiederum sehr nützlich. Ihr braucht nicht mehr auf den Bildschirm zu tippen, um zu feuern, wodurch Ihr viel reaktionsschneller seid. Bei einem Multiplayer-FPS, bei dem die Geschwindigkeit der Schlüssel zum Erfolg ist, sind diese Air Trigger ein entscheidender Vorteil gegenüber Gegnern. Das Smartphone wird fast zu einem vollwertigen Controller.

Das haptische Feedback der Oberflächen ist darüber hinaus außergewöhnlich. Es fühlt sich wirklich so an, als würde man eine Taste drücken.

Asus hat die Air Trigger auf jeder Seite in zwei Teile geteilt, wodurch Ihr einzigartige Einstellungen von bis zu vier virtuellen Schaltflächen auf einmal erhaltet. Außerdem gibt es jetzt Einstellungen für "Slide"- und "Swipe"-Gesten, die bis zu acht verschiedene Funktionen bieten.

Temperaturregelung, CPU- und GPU-Nutzung, Bildschirmeinstellungen, Empfindlichkeit der Berührungssteuerung, Verbesserung der Internetqualität, Befehlszuordnung, Makroerstellung. Es ist total wahnsinnig, aber auch wirklich praktisch, jedem Spiel ein Profil zuordnen zu können. Besonders wenn man oft von einem Spieltyp zu einem anderen wechselt, wenn ich zum Beispiel zwischen Call of Duty Mobile und Dead Cells jongliere.

Mit Armoury Crate könnt Ihr "Szenario-Profile", Leistungsvorgaben für jedes Spiel, erstellen und anpassen. Ihr könnt also zwischen drei Leistungsstufen wählen (Standard, Gaming und Hardcore). Jede Ebene bietet eine Reihe von fortgeschritteneren Einstellungen.

Der X-Modus ist nur ein winziger Teil der App Armoury Crate. Diese App ist die Schaltzentrale des Smartphones für alles, was mit Leistung und Spielen zu tun hat.

Beispielsweise könnt Ihr die Taktfrequenz jedes Prozessorkerns einstellen. Das könnt Ihr mit einer BIOS-Konsole auf einem PC vergleichen, was eine gründliche Kontrolle der Parameter ermöglicht. Für ein klassisches Handyspiel ist das nutzlos, aber es ist ziemlich verrückt, so ein Feature auf einem Smartphone zu haben.

In praktischer Hinsicht zielt dieser X-Modus darauf ab, das Beste aus CPU und GPU herauszuholen. Ihr findet ähnliche Leistungsmodi auch auf den Smartphones anderer Hersteller, wie z. B. den Fnatic Mode bei OnePlus, aber keiner ist so anpassbar wie der X-Mode von Asus.

Der Snapdragon 865 Plus ist eine auf 3,1 GHz übertaktete Version von Qualcomms neuestem 7-nm-Chipsatz mit integriertem 5G-Modem. Das Asus ROG Phone 3 ist das erste Smartphone, das ich mit diesem SoC teste, und es gehört neben dem Samsung Galaxy Z Flip 5G und dem Lenovo Legion Phone Duel zu den ersten drei, die damit ausgestattet sind.

Wie ich oben erläutert habe, sind Smartphones zu leistungsstark für die verfügbaren Spiele, die am häufigsten auf Mobiltelefonen konsumiert werden. Man kann einem Hersteller aber nicht vorwerfen, dass er erstklassige Leistung liefert, nur weil Developer und Spieler dem Trend nicht folgen.

Das Display verfügt außerdem über eine Reaktionszeit von 1 ms, und die Abtastrate des Digitizers wurde von 240 Hz auf 270 Hz verbessert. Im Gebrauch sorgt dies für eine extrem flüssige Darstellung und eine außergewöhnliche Reaktion der Berührungssteuerung. Alles in allem ist das Display perfekt zum Spielen.

Das ist ein großartiges Ergebnis, und das Smartphone kann bei typischer Nutzung tatsächlich zwei Tage halten. Asus verwendet die 30-Watt-Schnellladung, was bedeutet, dass der Akku in rund eineinhalb Stunden vollständig geladen werden kann. 40 Minuten reichen aus, um etwas mehr als zwei Drittel der Gesamtkapazität zu erreichen. Das ist etwas länger als bei anderen High-End-Konkurrenten.

Ich habe den PassMark-Benchmark zweimal durchgeführt. Einmal mit dem Bildschirm in 144 Hz und Standardleistung. Ein zweites Mal mit dem Bildschirm noch in 144 Hz, aber mit aktiviertem X-Modus. Im Standardmodus brauchte das ROG Phone 3 22 Stunden, um unter 20 Prozent Akkulaufzeit zu kommen. Bei aktiviertem X-Modus waren es etwas mehr als 20 Stunden.

Im Fototeil hatte ich nicht viel erwartet, aber das ROG Phone 3 hat mich hier wirklich positiv überrascht. Es handelt sich offensichtlich nicht um ein Foto-Handy, und viele Wettbewerber schneiden in diesem Punkt viel besser ab. Aber für ein Gaming-Smartphone fand ich die Kamera in Ordnung.

Der Ultraweitwinkel stimmt in Bezug auf die Farbwiedergabe mit dem Hauptsensor überein, aber leidet noch mehr unter den Belichtungsproblemen, wodurch Details verloren gehen. Was den Makrosensor betrifft: Das ist Datenblattkosmetik.

Generell tendiert das Smartphone eher zur Überbelichtung. Der Weißabgleich ist in Ordnung, die Farbmetrik ebenfalls.

Alle Bilder des ROG Phone 3 findet Ihr in unserem geteilten Album .

Das durch RGB beleuchtete ROG-Logo ist immer auf der Rückseite des Telefons vorhanden, der Hersteller möchte die Gaming-Seite nicht völlig verleugnen. Aber im Großen und Ganzen ist das Design weicher, nüchterner, universeller. Man wird Euch nicht anstarren, wenn Ihr dieses Smartphone in der Öffentlichkeit aus der Tasche nehmt.

Die Rückseite des Smartphones ist durch Gorilla-Glas 6 mit Aluminiumkanten geschützt. Aufgrund der Belüftung auf der Rückseite ist das Telefon nicht IP-zertifiziert. Das Dreifach-Fotomodul ist in einer horizontalen, rechteckigen Insel angeordnet, die im Profil nicht allzu sehr hervorsteht.

Asus ROG Phone 3: Das hat mir nicht so gut gefallen

Zubehör in Hülle und Fülle

Um Euer Spielerlebnis zu "optimieren", bietet Asus eine große Auswahl an Zubehör an, um das ROG Phone 3 zu einem echten Transformer zu machen. Ein Patchwork aus Controllern, sekundärem Bildschirm, Lüfter – Kurz gesagt, das ROG Phone 3 hat mindestens so viele Gadgets wie die PSP oder der Game Boy Advance.

Für meinen Test durfte ich nur den "AeroActive Cooler 3"-Lüfter ausprobieren. Ansonsten finden wir die ROG Kunai genannten Joy-Cons, die an jeder Seite des Smartphones eingesteckt werden, und das Setup in eine Art Nintendo Switch verwandeln.

Für die ROH Phones gibt es richtig viel Zubehör. / © NextPit

Das Twin View Dock, der sekundäre Bildschirm, ist eine absolute Spielerei. Und wenn Ihr meinen Test des LG V60 ThinQ 5G gelesen habt, wisst Ihr bereits, dass ich eine eindeutige Meinung über die Nützlichkeit von Doppelbildschirm-Geräten habe.

Der AeroActive-3-Lüfter, der über einen dualen USB-C-Anschluss an der linken Seite des Smartphones angeklippt werden kann, ist unhandlich. Mit seinem integrierten Standfuß kann er aber auch zum Anschauen von Videos verwendet werden.

Der Asus-ROG-Phone 3-Ventilator und sein kleiner integrierter Standfuß. / © NextPit

Er ermöglicht Euch auch, mit dem an eine Steckdose angeschlossenen Smartphone zu spielen, ohne dass das Ladekabel im Weg ist. Und er bietet die Möglichkeit, ein kabelgebundenes Headset mit 3,5-mm-Mini-Klinkenanschluss anzuschließen.

Ich hätte auch sehr gerne den ROG-Clip ausprobiert, der es erlaubt, das Smartphone an den Xbox-One-S- oder PS4-Controller anzuschließen.

Ansonsten bin ich wirklich kein Fan dieser Art von Accessoires, die ein Gerät, für das Ihr 1000 Euro bezahlt habt, nur noch weiter monetarisieren.