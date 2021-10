ColorOS 12: Oppo verrät, wann Android 12 auf Find X3, A51 und Co. kommt

Oppo hat soeben den Starttermin von ColorOS 12, seinem neuen Betriebssystem auf Basis von Android 12 bekannt gegeben! Das Update soll demnach am 11. Oktober erscheinen und dabei exklusif auf Oppo-Smartphones zur Verfügung stehen.

Was: Live-Stream zu ColorOS 12

Live-Stream zu ColorOS 12 Wann: Montag, 11. Oktober 2021 um 11:00 Uhr deutscher Zeit

Montag, 11. Oktober 2021 um 11:00 Uhr deutscher Zeit Wo: Auf YouTube, Link findet Ihr direkt unten im Artikel

Google hat gerade eben den Rollout von Android 12 als stabile Version in AOSP angekündigt. Damit können Entwickler das Betriebssystem nun anpassen und offiziell launchen. Oppo gehört dabei zu den ersten Herstellern, die den Rollout von Googles neuem mobilen Betriebssystem auf ihren eigenen Handys ankündigen, beginnend mit dem Oppo Find X3 Pro (zuerst in Indonesien und dann in Malaysia).

Die Ankündigung kommt fast zeitgleich mit dem Start der öffentlichen Beta von OxygenOS 12, dem Android-Overlay von OnePlus, das erstmals auf der gleichen Code-Basis beruht. Während wir auf die tatsächliche Einführung in Europa warten, wird Oppo eine "Pilotversion" von ColorOS 12 am 11. Oktober im Rahmen eines Online-Events vorstellen. Der Stream startet ab 11 Uhr genau hier: