Kostenlose Apps für Android & iOS: Diese Pro-Versionen sind derzeit kostenlos

Na, sind Euch die kostenlosen App schon wieder ausgegangen? Dann präsentiert NextPit Euch in diesem Artikel die neueste Auswahl der Gratis-Anwendungen für iOS und Android. Wie immer geht es dabei um Rabatt-Aktionen, in denen Ihr Euch eigentlich kostenpflichtige Premium-Anwendungen umsonst holt. Auf geht's!

Zwei Mal in der Woche sammeln wir für Euch Anwendungen für iOS und Android, die vorübergehend kostenlos sind. Dabei erfreuen sich unsere App-Listen großer Beliebtheit, denn die Rabattaktionen im Google Play Store und im AppStore selbst im Blick zu behalten, ist echt mühsam. Wie Ihr kostenlose Apps für iOS und Android dennoch leicht selbst finden könnt, verrät Euch Antoine in seinem Artikel.

Erst einmal könnt Ihr aber einfach die nachfolgende Liste durchgehen und die Anwendungen installieren, auf die Ihr Lust habt! Stets dabei ist der Preis und, falls die Aktion nicht mehr lange gilt, auch das Ablaufdatum. Für iOS wird dieses leider nicht angezeigt, da müsst Ihr also selbst schauen, ob die Anwendung noch gratis verfügbar ist.

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App in der Liste unten findet, die App oder das Mobile Game im Moment nicht gebrauchen könnt, installiert es am besten trotzdem kurz. Auf diese Weise wird die Anwendung in Eure App-Bibliothek aufgenommen und Ihr könnt sie in Zukunft kostenlos installieren, wenn Ihr es brauchen.

Kostenlose Android-Apps und Spiele

Kostenlose Android-Apps

Kostenlose Spiele für Android

Survival Island: EVO PRO– Survivor building home ( 1,19 € ): Stellt Eure Überlebensfähigkeiten unter Beweis, indem Ihr Inseln plündert, Tiere jagt und Eure eigene Unterkunft aufbaut

): Stellt Eure Überlebensfähigkeiten unter Beweis, indem Ihr Inseln plündert, Tiere jagt und Eure eigene Unterkunft aufbaut Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight ( 0,59€ ): Ein weiteres Spiel mit dem berühmten Stickman, bei dem Ihr Euch mit coolen Kombos prügeln müsst

): Ein weiteres Spiel mit dem berühmten Stickman, bei dem Ihr Euch mit coolen Kombos prügeln müsst Neo-Monster ( 0,50 € ): Dieses Spiel, das bereits in anderen Ausgaben unserer App-Liste aufgeführt war, hat starke Ähnlichkeit zu Pokémon. Wenn Euch das also gefällt, solltet Ihr Neo-Monster unbedingt auschecken!

Kostenlose iOS-Apps und Spiele

Kostenlose Apps für iOS

Smart Spend ( 1,99 € ): Analysiert Eure Ausgaben, um Impulskäufe schnell zu erkennen und am Ende des Monats vielleicht etwas Geld zu sparen

): Analysiert Eure Ausgaben, um Impulskäufe schnell zu erkennen und am Ende des Monats vielleicht etwas Geld zu sparen AlphaBlur Image Effects ( 2,99 € ): Wendet Unschärfeeffekte auf Eure Fotos an. Dabei könnt Ihr auch Spezialeffekte wie Verzerrungen, Verwirbelungen und mehr hinzufügen

): Wendet Unschärfeeffekte auf Eure Fotos an. Dabei könnt Ihr auch Spezialeffekte wie Verzerrungen, Verwirbelungen und mehr hinzufügen Stream Music Player ( 2,99€ ): Hört Musik in verschiedenen Formaten, die auf Cloud-Diensten wie Google Drive, DropBox, OneDrive und Co. gespeichert sind

): Hört Musik in verschiedenen Formaten, die auf Cloud-Diensten wie Google Drive, DropBox, OneDrive und Co. gespeichert sind Teach Me Surgery ( 4,99 € ): Die iOS-Version der Anwendung, die ich Euch schon für Android empfohlen habe!

): Die iOS-Version der Anwendung, die ich Euch schon für Android empfohlen habe! Dissection Master XR ( 19,99 € ): Auch diese Anwendung haben wir Euch schon mehrmals empfohlen. Echt cool & spooky

): Auch diese Anwendung haben wir Euch schon mehrmals empfohlen. Echt cool & spooky Universal-Remote ( 9,99 € ): Diese App verwandelt Euer Mobiltelefon in eine Universalfernbedienung, mit der Ihr Euern Fernseher, Set-Top-Boxen und Receiver, aber auch andere Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen oder Lampen steuern könnt

): Diese App verwandelt Euer Mobiltelefon in eine Universalfernbedienung, mit der Ihr Euern Fernseher, Set-Top-Boxen und Receiver, aber auch andere Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen oder Lampen steuern könnt Syndromi ( 2,99 € ): Alternative App zum Ansehen von YouTube, mit der Ihr Videos sowohl im Vollbild als auch im Bild-in-Bild (PiP) ansehen könnt. Ihr habt dabei die Kontrolle über Eure Abonnements, könnt kommentieren und alles andere, was ein YouTube-Client eben zu bieten hat erledigen

): Alternative App zum Ansehen von YouTube, mit der Ihr Videos sowohl im Vollbild als auch im Bild-in-Bild (PiP) ansehen könnt. Ihr habt dabei die Kontrolle über Eure Abonnements, könnt kommentieren und alles andere, was ein YouTube-Client eben zu bieten hat erledigen Vocabulary.com ( 2,99 € ): Eine Mischung aus Wörterbuch und Mobile Game! Lernt neue Wörter in der englischen Sprache

): Eine Mischung aus Wörterbuch und Mobile Game! Lernt neue Wörter in der englischen Sprache Emoji Camera ( 0.69 € ): Ich glaube, wir haben diese Kamera-App, die Eure Fotos mit Emojis und Filtern aufwertet, bereits häufiger empfohlen. Also probiert sie doch endlich einmal aus!

): Ich glaube, wir haben diese Kamera-App, die Eure Fotos mit Emojis und Filtern aufwertet, bereits häufiger empfohlen. Also probiert sie doch endlich einmal aus! Picture-Widget ( 0,69 € ): Mit dieser App könnt Ihr Widgets auf Eurem Startbildschirm mit Fotoalben aus Eurer Galerie erstellen.

Kostenlose Spiele für iOS

Und damit sind wir am Ende unserer Liste der kostenlosen Apps angelangt! Verratet mir in den Kommentaren unbedingt, welche App Euch am besten gefallen hat. Darüber hinaus könnt Ihr mich natürlich auch darüber informieren, welche Anwendungen leider schon abgelaufen waren, als Ihr diesen Artikel entdeckt habt.