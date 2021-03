Test des OnePlus 9 Pro: Endlich zum Flaggschiff gereift

Auf den Mond zu zielen, macht ihm keine Angst. Das an diesem Dienstag, 23. März, vorgestellte OnePlus 9 Pro soll die Apollo-Rakete sein, mit der OnePlus die Lücke zur High-End-Android-Konkurrenz schließen kann. Eine Lücke, die vor allem durch die Kamera-Performance entsteht, wo OnePlus mit seinem Partner Hasselblad nun einen "großen Schritt" machen will. Ist das OnePlus 9 Pro also endlich das Flaggschiff, auf das wir gewartet haben? Die Antwort in meinem vollständigen Test.

Ich höre auf, über einen einfachen Glasbaustein zu schwärmen und beende diesen Abschnitt, indem ich das Vorhandensein einer IP68-Zertifizierung für Wasserdichtigkeit begrüße, während ich das Fehlen eines microSD-Anschlusses kritisiere, was in dieser Preisklasse aber fast schon zur Normalität geworden ist.

Der Bildschirm ist selbstverständlich gewölbt – eine Wahl, die nicht mehr so beliebt ist wie früher . Aber der abfallende Winkel an jeder Seitenkante bleibt recht flach, in der Art des 2,5D-Glases, das von Samsung verwendet wird. Das Smartphone ist ansonsten recht dünn und mit 192 Gramm für ein OnePlus recht leicht (zum Vergleich: 199 Gramm beim OnePlus 8 Pro).

OnePlus verwendet in der Regel Samsung-Panels für seine Displays, die immer zu den hellsten auf dem Markt gehören. Ein guter Bildschirm muss aber nicht unbedingt Eure Netzhaut toasten, eher sollte er unter allen Umständen ausreichend lesbar bleiben. Die von OnePlus angegebenen 1300 Nits liegen am oberen Ende der Skala, obwohl der Bildschirm des Samsung Galaxy S21 Ultra 1500 Nits erreicht.

Ich konnte diese Werte nicht erreichen. Tatsächlich war die niedrigste Rate, die ich erreichen konnte, 30 Hz, und das war nur, wenn ich die Tastatur in einigen Messaging-Apps oder einfach in den Suchleisten von Google, Maps, Spotify oder YouTube verwendet habe.

Andererseits bin ich etwas skeptischer, was die adaptive Bildwiederholrate angeht. Indem ich den nativen FPS-Zähler von Android 11 aktivierte, konnte ich sehen, dass wir von 120 Hz bei Call of Duty: Mobile auf 60 Hz bei YouTube oder Netflix kamen. OnePlus sagt jedoch, dass es bis auf 1 Hz heruntergehen kann, um Texte zu lesen oder Fotos zu betrachten.

Diese Komponente greift somit direkt in die Bildwiederholrate, die Auflösung des Bildschirms und deren Auswirkungen auf den Akku ein. Und das LTPO-Verfahren soll den Bildschirm des OnePlus 9 Pro weniger stromhungrig sowie reaktionsschneller und stabiler in Bezug auf die Framerate machen. Ich weiß, das sind eine Menge Anglizismen.

Beim Wild Life Stress Test Benchmark von 20 Minuten können wir einen abrupten Leistungsabfall ab der vierten Schleife des Tests (also 4 Minuten) feststellen. Wenn Ihr Euch die Infografik in der Mitte der Abbildung unten anseht, könnt Ihr erkennen, dass der Unterschied zwischen der ersten Testschleife (grüne Kurve) und der sechzehnten (lila Kurve) wirklich auffällig ist.

Beim 1-Minuten-Wildlife-Test war die Leistung des OnePlus 9 Pro gelinde gesagt durchwachsen, was die Stabilität angeht. Eine Framerate, die zwischen 24 und 42 FPS schwankt, während die Temperatur ziemlich konstant und unterhalb der Überhitzungsschwelle bleibt, ist nicht herausragend. Vor allem, wenn OnePlus sich rühmt, einer der einzigen Hersteller zu sein, der es Euch ermöglicht, bestimmte Spiele in 90 oder sogar 120 FPS zu spielen.

Diese beiden Tests simulieren eine intensive Spielenutzung des Smartphones über einen kurzen Zeitraum (1 Minute) für Wild Life und über eine lange Sitzung (20 Minuten) für Wild Life Stress Test. Die Idee ist, zu sehen, wie gut das Smartphone in der Lage ist, ein konstantes Leistungsniveau in einem "extremen" Szenario kurz- und langfristig aufrechtzuerhalten.

Ich begrüße jedoch das Kontextmenü des Gaming-Pro-Modus, das mitten in einem Spiel durch Wischen von der linken oberen Ecke des im Querformat gehaltenen Smartphones aufgerufen werden kann. Die Möglichkeit, Clips im Nachhinein, also nach einer epischen Spielphase, zu erstellen, ist eine sehr schöne Ergänzung.

Wie beim Xiaomi Mi 11 funktionieren einige Grafik-Benchmarks nicht, da sie im Vergleich zum Snapdragon 888 veraltet sind. Aber man würde vermuten, dass das OnePlus 9 Pro in Bezug auf die rohe Leistung in der allerersten Reihe rangiert.

Das Kameramodul ist Hasselgood

Das OnePlus 9 Pro verfügt über ein Vierfach-Kameramodul, das in Zusammenarbeit mit Hasselblad entwickelt wurde, mit den folgenden Spezifikationen:

48 MP Weitwinkelobjektiv : Sony IMX789, 1/1,43" (Sensorgröße), 2,24μm (Pixelgröße mit 4-in-1-Binning), EIS/OIS, Blende f/1,8, 23 mm äquivalent

: Sony IMX789, 1/1,43" (Sensorgröße), 2,24μm (Pixelgröße mit 4-in-1-Binning), EIS/OIS, Blende f/1,8, 23 mm äquivalent 50 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv : Sony IMX766, 1/1,56" (Sensorgröße), Freiformobjektiv, Blende f/2,2, 14 mm äquivalent

: Sony IMX766, 1/1,56" (Sensorgröße), Freiformobjektiv, Blende f/2,2, 14 mm äquivalent 8 MP Teleobjektiv: Blende f/2,4, 1,0μm (Pixelgröße)

f/2,4, 1,0μm (Pixelgröße) 2 MP Monochrom-Sensor

Beim OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro beruht die Zusammenarbeit mit Hasselblad nur auf der Software, wie auch zwischen Huawei und Leica. Wir bleiben also beim gleichen Sony IMX689-Hauptsensor, der bereits im OnePlus 8, 8 Pro und 8T vorhanden ist. Das OnePlus 9 Pro profitiert hingegen von einem neueren Sensor mit dem Sony IMX789.

Der Clou an diesem Hasselblad-Kameramodul ist die Farbmessung. OnePlus verspricht, dass seine neue Lösung zur natürlichen Farbkalibrierung, die auf dem Know-how von Hasselblad basiert, zu genaueren und damit realistischeren Fotos führt.

Was mir gefällt:

der Kontrast und der Dynamikbereich im Weitwinkelbereich

die Vielseitigkeit des Ultraweitwinkel+Weitwinkel+Teleobjektiv

Was mir weniger gefällt:

Zoom noch zu begrenzt

Farbinkonsistenzen zwischen den verschiedenen Objektiven

OnePlus und Hasselblad arbeiteten an der Software und nicht am Hardware-Teil des Kameramoduls des OnePlus 9 Pro / © NextPit

Die Fotos des OnePlus 9 Pro mit dem Hauptsensor

Das Highlight des 48-MP-Hauptsensors ist die Unterstützung von nativem Dual-ISO, 12-Bit-RAW, was anscheinend das neue Modewort für Fotofreunde ist (bedeutet: VIELE Farben auf einem Foto) und DOL-HDR. DOL steht für "Digital Overlay" und besteht darin, mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungswerten zu machen und diese dann zu kombinieren, um den Dynamikbereich zu optimieren.

Und bei Tag muss ich sagen, dass ich begeistert bin davon wie die komplexen Dynamikbereiche bewältigt wurden.

Bewundert dieses Schattenspiel der Gebäude der ehemaligen Nationalgalerie, bei dem die Szenerie, noch von der Sonne eines späten Berliner Nachmittags erhellt, nicht ertränkt wird.

Das OnePlus 9 Pro beherrscht komplexe Dynamikbereiche sehr gut und bietet einen schönen Kontrast / © NextPit

Ich finde immer noch, dass das Kameramodul dazu neigt, das Grün des Grases oder das Blau des Himmels etwas zu sehr zu umschmeicheln, ohne dabei die Farben zu sehr zu sättigen. Aber es ist auch nicht die reinste, realistischste Darstellung. Was mir persönlich egal ist, solange die Farbgebung nicht zu künstlich wirkt, was hier bei weitem nicht der Fall ist.

Dieses mit dem OnePlus 9 Pro aufgenommene Foto hat eine hohe Schärfe / © NextPit

Der Hauptsensor arbeitet mit einem 4-in-1-Pixelbinning mit der 2x2-OCL-Technologie von Sony, bei der eine einzelne Mikrolinse über jede Gruppe von 4 Pixeln geschichtet wird, anstatt eine pro Pixel zu haben. Dadurch wird die Fokussierung schneller und genauer.

Ihr habt die Möglichkeit, mit voller Auflösung zu fotografieren, d. h. mit 48 MP anstelle von 12 MP. Aber ich hatte weder das Bedürfnis noch den Wunsch, dies zu tun, da die Belichtung viel weniger gut gesteuert war.

Oben: 48 MP, unten: 12 MP (Pixel-Binning 48/4). Es sieht so aus, als wären die beiden Bilder zu völlig unterschiedlichen Zeiten und Wetterbedingungen aufgenommen worden / © NextPit

Der Detailgrad ist immer noch zufriedenstellend, und obwohl Ihr einige Bewegungsunschärfe-Artefakte im Zusammenhang mit dem Wasser in der unteren Mitte des Bildes unten sehen könnt, finde ich die Oberfläche des Sprée ausreichend, so dass sich das digitale Rauschen sehr in Grenzen hält.

Ich finde die Weitwinkelaufnahmen des OnePlus 9 Pro sehr detailreich / © NextPit

Normalerweise hatten frühere OnePlus-Flaggschiffe diese lästige Tendenz, einen Schleier über Aufnahmen zu ziehen, meist aufgrund einer zu aggressiven Glättung. Die KI versuchte unbeholfen, das digitale Rauschen zu reduzieren, aber dadurch verloren die Aufnahmen ihre Rauheit. Dies ist vielleicht die größte Verbesserung, die ich bei diesem Kameramodul gesehen habe, dieser glättende Schleier ist meiner Meinung nach fast verschwunden.

Der Weißabgleich ist hier vielleicht ein wenig zu warm und geht in Richtung Gelbton / © NextPit

Die Ultraweitwinkel-Fotos des OnePlus 9 Pro

Außerdem gibt es sowohl beim OnePlus 9 als auch beim OnePlus 9 Pro ein 50-MP-Ultraweitwinkel-Objektiv samt Sony IMX766, das ebenfalls ein "Upgrade" des 48-MP-Sensors des OnePlus 8 Pro darstellt. Der Hauptunterschied ist die Einbeziehung von sogenannten "Freiformlinsen".

Es handelt sich um mehrere Linsen mit unregelmäßiger Oberfläche, die asymmetrisch zu ihrer Achse übereinander angeordnet sind. Die Idee ist, das eingefangene Licht so zu lenken, dass der für Optiken mit großem FOV typische Verzerrungseffekt begrenzt wird.

Hier verspricht OnePlus, den Verzerrungseffekt auf weniger als 1 % zu begrenzen. Eine Zahl, die zwar nicht viel aussagt, aber das Freiform-Design auf einer Ultra-Weitwinkellinse hat sich zum Beispiel beim Huawei Mate 40 Pro bereits bewährt.

Die Kanten des Kopfsteinpflasters sind nicht verzerrt, es handelt sich um eine kreisförmige Esplanade, in deren Mitte sich ein Brunnen befindet, im Lustgarten gegenüber dem Alten Museum / © NextPit

Ich werde mich nicht auf absurde Prozentmessungen einlassen, auch wenn mein Kollege Stefan mir wahrscheinlich mit einer wissenschaftlichen Formel auf die Finger klopfen wird. Ich stütze mich auf mein Gefühl und meine Beobachtungen mit dem bloßen Auge.

Ich kann nicht sagen, dass die Verzerrung an den Rändern des Bildes weniger als 1% beträgt, aber ich kann sagen, dass sie so gering ist, dass ich sie nicht bemerke.

Einen kreisrunden Platz zu wählen, um die Abwesenheit von Verzerrungen an den Rändern des Bildes zu zeigen, war wirklich eine geniale Idee, Antoine, bravo! / © NextPit

Auf der anderen Seite muss man natürlich eine Abnahme der Detailtreue feststellen, die bei dieser Art von Objektiven logisch ist. Andererseits bedauere ich auch die fehlende Kohärenz in Bezug auf Belichtung und Farbmetrik zwischen den Weitwinkel- und Ultraweitwinkelobjektiven.

Bye-bye Dynamikumfang im Ultraweitwinkel / © NextPit

Das folgende Bild veranschaulicht diese Unstimmigkeit perfekt. Seht Euch das Blau des Himmels und das Ocker des Gebäudes an, die Farben sind im Ultraweitwinkel viel fader und die Aufnahme wirkt fast überbelichtet, was den Dynamikbereich und den Kontrast unausgewogen macht.

Die Ultraweitwinkelaufnahme hat einen wesentlich geringeren Kontrast als der Hauptsensor. / © NextPit

OnePlus 9 Pro Zoomaufnahmen

Auch hier behält das OnePlus 9 Pro die Exklusivität des dedizierten Teleobjektivs bei. Dieses Objektiv (77 mm äquivalent) bietet einen optischen und digitalen Zoom von 3,3 bis zu 30fach. Außerdem verfügt es über eine optische Stabilisierung (OIS), um Bewegungsunschärfen zu begrenzen.

Solange Ihr auf dem ausgetretenen Pfad der optischen Vergrößerung von x3,3 bleibt, hält sich der Detailverlust in Grenzen. Ich habe versucht, auf x10 zu gehen, was die Grenze dessen ist, was das Teleobjektiv erzeugen kann, ohne unbrauchbar zu sein. Man sieht sofort, dass die Aufnahmen verrauscht sind, aber sie bleiben in meinen Augen ganz gut brauchbar.

Das OnePlus 9 Pro verfügt über einen auf x3,3 begrenzten optischen Zoom / © NextPit

Trotzdem sind wir natürlich nicht auf dem Niveau eines Huawei- oder Samsung-Kamera-Smartphones. Mir ist auch aufgefallen, dass die Schärfe etwas wackelig sein kann, sobald die x3,3-Vergrößerung überschritten ist.

Von links nach rechts, von unten nach oben: x3,3 optischer Zoom / x10 digitaler Zoom / x30 digitaler Zoom / © NextPit

Die x30-Aufnahmen sind fast alle unbrauchbar und völlig überzogen mit einem Haufen Pixel ohne jegliche Details. Zugegeben, nicht viele Leute haben Spaß daran, bei x30 rein- und rauszuzoomen, und ich habe wahrscheinlich meine verwöhnten Kindsgewohnheiten aus der Zeit beibehalten, als ich das Galaxy S21 Ultra und seinen extrem vielseitigen x5- und x10-Zoom verwendete.

Vergesst die x30-Zoom-Fotos / © NextPit

Aber ich finde es schade, dass es keine Optik mit einer höheren Auflösung und einer schnelleren Blende als f/2.0 statt f/2.4 gibt, um mehr Licht und damit mehr Details einzufangen. Schaut Euch das Bild unten an und beachtet den Unterschied in der Farbgebung und der Belichtung zwischen den beiden Fotos oben links (Weitwinkel) und rechts (x3,3-Zoom). Der Weißabgleich ist viel kühler und es scheint, als würde das Objektiv nicht so viel/ausreichend Licht einfangen.

Der Zoom des OnePlus 9 Pro ist nicht der beste auf dem Markt / © NextPit

Das OnePlus 9 Pro Fotos bei Nacht

In der Nacht hat das OnePlus 9 Pro eine recht gute Leistung gezeigt. Der spezielle Nachtmodus, NightScape, funktioniert nur mit dem Ultraweitwinkel- und Hauptweitwinkelobjektiv. Aber bei guten Lichtverhältnissen, mit städtischer Beleuchtung, erzwingt es die Belichtung nicht zu sehr und die Aufnahmen bleiben "natürlich" nachtaktiv.

Der NightScape-Modus des OnePlus 9 Pro funktioniert nicht mit dem Teleobjektiv / © NextPit

Ich finde, dass das OnePlus 9 Pro recht gut mit starken Lichtquellen umgeht, indem es zum Beispiel verhindert, dass die Stadtbeleuchtung das Bild völlig ausbrennt. Digitales Rauschen ist natürlich vorhanden und die Schärfe nimmt daher Schaden.

Das OnePlus 9 Pro leistete gute Arbeit bei der Abschwächung bzw. nahezu Auslöschung des Straßenlicht-Halos/Blendens / © NextPit

Wenn Ihr hingegen eine dunklere Szene aufnehmt, wird der Nachtmodus dazu neigen, die Aufnahme zu überbelichten, auch wenn dies bedeutet, dass der "Nacht"-Look fast vollständig verloren geht.

Oben, von links nach rechts: Ultraweitwinkel und Weitwinkel ohne NightScape; Unten, von rechts nach links: Ultraweitwinkel und Weitwinkel mit NightScape / © NextPit

In diesem Jahr habe ich festgestellt, dass OnePlus einige sehr deutliche Fortschritte bei der Fotografie gemacht hat. Ich mochte den Kontrast, den großen Dynamikbereich und die Detailtreue, die der Hauptsensor bietet, sehr. Das Ultraweitwinkel- und das dedizierte Teleobjektiv bringen eine Vielseitigkeit, die ich sehr schätze, obwohl der Zoom nicht der beste auf dem Markt ist. Ich fand, dass die Nachtwiedergabe der Spitzenklasse der Android-Handys würdig ist.

Ich bin mir sicher, dass OnePlus mehr davon profitieren wird, die Zusammenarbeit bei der Hardware umzusetzen, spezifische Komponenten mit Hasselblad zu entwickeln und diese dann gemeinsam zu kalibrieren. So wie es aussieht, ist das OnePlus 9 Pro ein sehr gutes Foto-Smartphone, auch wenn ich es noch nicht auf das Niveau eines Samsung Galaxy S21 Ultra heben würde.