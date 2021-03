Der ultimative Leitfaden für den digitalen Frühjahrsputz

Frühlingsanfang assoziieren wir gemeinhin mit schönen Dingen wie aufblühenden Pflanzen, Sonne, milden Temperaturen und Frühlingsgefühlen. Ebenso aber auch mit dem alljährlichen Frühjahrsputz. Das System, das Großreinemachen zum Beginn des Frühlings anzugehen, hat sich mir persönlich dabei genau so wenig erschlossen wie die guten Vorsätze zum Jahresbeginn. Nichtsdestotrotz gehen wir diese Dinge aber nun mal gerne im Frühling an und das gilt natürlich ebenso für den digitalen Frühjahrsputz, bei dem wir unsere Smartphones mal feucht durchfeudeln.

Frühjahrsputz auf dem Smartphone

Wenn wir uns also jetzt unsere Handys vorknöpfen, gibt es verschiedene Punkte, an denen wir ansetzen können und die uns dabei helfen, unsere Smartphones wieder besser nutzen zu können. In diesem Beitrag geben wir Euch entsprechende Hinweise beziehungsweise verlinken Euch die Artikel, die die verschiedenen Möglichkeiten ausführlich erklären.

Unsere Tipps sind natürlich nicht explizit nur für den Frühling gedacht und können/sollten ruhig öfter mal durchgeführt werden. Schnappt Euch einen Putzlappen und zieht Euch alte Klamotten an, startet "Aufräumen mit Marie Kondo" auf Netflix – los geht's!

Springt direkt zum jeweiligen Abschnitt:

Platz schaffen auf dem Smartphone

Erste Devise beim Aufräumen: Alles rauswerfen, was keine Miete zahlt. Damit schafft Ihr Platz für andere Apps, Games und Medien und sorgt bestenfalls auch dafür, dass das Smartphone auch wieder flotter läuft. Die Analyse-App DiskUsage ist perfekt dazu geeignet, Euch überhaupt erst einmal zu zeigen, wo die verdammten Speicher-Fresser sitzen.

Mittels 2D-Flächendiagramm werden uns die Verzeichnisse oder Dateien angezeigt, die den größten Raum im Festspeicher Eures jeweiligen Systems einnehmen. So klickt Ihr Euch zum Übeltäter durch und könnt bestenfalls viel Speicherplatz freigeben.

Dies ist die DiskUsage-App, die auf Android läuft. / © NextPit

Diese Analyse zeigt dann oftmals, dass der meiste Platz für Medien (Videos, Bilder, Musik) draufgeht, für Apps und App-Daten und für Dateien, die im Cache zwischengespeichert werden. Hier lohnt es sich, beim Aufräumen je nach Art der Datei mit unterschiedlichen Strategien zu arbeiten, was wir Euch im Artikel Android-Speicher voll? So räumt Ihr das Smartphone auf! ausführlich erklären.

Ordnung schaffen mit Google Fotos

Google Fotos ist bei mir längst schon mein Tool der Wahl, wenn es darum geht, meine Fotos zu sichern und zu sortieren. Da ich bis zum Hals im Google-Kosmos stecke, lasse ich dort auch ganz schmerzfrei alles reinlaufen, was bei mir an Bildern aufläuft, egal ob es die Fotos sind, die ich mit meiner Smartphone-Cam schieße, Memes, die man mir über WhatsApp schickt, oder auch Screenshots, die ich für NextPit anfertige.

Speicherplatz freigeben

Ganz viele der Bilder schaue ich mir kein zweites Mal an, schaufle sie aber dennoch immer weiter in die Cloud der Kalifornier. Das ist unter anderem für den Speicherplatz ganz spannend, denn Google Fotos erlaubt mir, meine Bilder mit einem Fingertipp vom Smartphone zu werfen über die "Speicherplatz freigeben"-Funktion – übrig bleibt dann natürlich die in der Cloud gespeicherte Version der jeweiligen Bilder. Die Funktion findet Ihr, wenn Ihr auf "Galerie" und dann dort auf "Verwalten" tippt.

Ihr könnt Euch von Google sogar vorrechnen lassen, wie lange der Speicherplatz voraussichtlich noch ausreichen wird. Vermutlich wisst Ihr aber auch alle, dass sich bei Google ab Juni Einiges ändern wird. Leicht komprimierte Bilder konntet Ihr bis dato unendlich in die Cloud blasen, ohne dass sie auf Euer Speichervolumen von 15 GB angerechnet wurden.

Das wird künftig nicht mehr der Fall sein, weil Google seinen Foto-Service so einschränkt, dass Ihr irgendwann Gefahr lauft, die kostenlosen 15 GB aufzubrauchen. Wollt Ihr mehr Speicherplatz, werdet Ihr zu Google One greifen müssen, wo es gegen klingende Münze mehr Speicherplatz gibt. Der Preis ist aber fair, Ihr bezahlt 20 Euro einmalig im Jahr für 100 GB bzw. 1,99 Euro monatlich.

Bilder archivieren

Beim Frühjahrsputz geht es aber nicht nur darum, dass wir mehr Platz zur Verfügung haben, sondern auch darum, dass wir mehr Ordnung in unserer Bildersammlung haben. Dazu bietet es sich an, bei Google Fotos die "Archivieren"-Funktion zu nutzen. Der Weg dahin ist derselbe wie beim "Speicherplatz freigeben", also erst auf den "Galerie"-Button tippen und dort dann auf "Verwalten" wo Ihr schließlich "Fotos ins Archiv verschieben" auswählen könnt.

Dort habt Ihr die Möglichkeit, Fotos aus Google Fotos auszublenden und eben ins Archiv zu verschieben. Nach dem Motto "aus den Augen, aus dem Sinn" könnt Ihr dann dafür sorgen, dass ihr in Eurer Galerie nur noch die Bilder seht, auf die Ihr Bock habt.

Wichtig dabei: Die Fotos sind weiterhin in den Alben, denen sie hinzugefügt wurden und Ihr findet sie auch in den Suchergebnissen und den Ordnern auf dem Smartphone. Im Archiv könnt Ihr nicht nur die entsprechenden Fotos betrachten, sondern auch wiederherstellen, falls Ihr es Euch doch anders überlegt.

Google lässt Euch Fotos archivieren für mehr Ordnung in der Galerie / © NextPit

Berechtigung für Eure Apps überprüfen

Vielleicht kennt Ihr das auch: Ihr seid in Eile oder voller Vorfreude auf eine neue App und daher nehmt Ihr nach dem Download in einem Rutsch mal eben alle Berechtigungen an, die für diese Anwendung gefordert werden. "Kümmere ich mich später drum" – ja ja, von wegen! Das kann unschön enden. Wie oft überprüft Ihr alle Apps auf Eurem Smartphone und wisst, auf welche Daten die Apps Zugriff haben?

Klar – bei einer Wetter-App erwarte ich, dass sie auf meinen Standort zugreifen will. Das ergibt Sinn, wie soll sie mir sonst weiterhelfen. Aber warum zum Teufel muss eine Taschenlampen-App Zugriff auf mein Mikro haben? Ihr seht also, zu einem guten digitalen Frühjahrsputz zählt auch die komplette Überprüfung Eurer Apps und der von Euch erteilten Berechtigungen. Wie Ihr das anstellt, lest Ihr hier in unserem extra Artikel:

Ach, und wenn wir schon bei Apps und Frühjahrsputz sind: Schaut doch kurz bei Google Play vorbei unter "Abos" – dort seht Ihr, welche Apps Ihr kostenpflichtig für welchen Preis abonniert habt und wann die nächste Zahlung fällig ist. Vielleicht sind ja auch hier nicht benötigte Apps/Abos dabei, dann könnt Ihr sie dort direkt kündigen.

Überprüft Eure Kontakte im Adressbuch

Jetzt schauen wir im Rahmen unseres Frühjahrsputzes auch noch bei unseren Kontakten auf dem Smartphone vorbei. Zumindest bei der Android-Fraktion ist die Chance groß, dass die Kontakte dort über die entsprechende Google-App verwaltet werden. Wollt Ihr dort mal richtig ausmisten, Ex-Freund:innen löschen oder auch doppelte Kontakte zusammenführen, dann könnt Ihr das natürlich auf dem Smartphone machen, übersichtlicher geht es aber, wenn Ihr die Webansicht der Google Kontakte wählt.

Auch hier möchte ich Euch an einen unserer Artikel verweisen, der Euch dabei hilft, wie Ihr auf Android-Smartphones auf verschiedenen Wegen Eure Kontakte aufräumt:

Falls Ihr die Nase jetzt noch nicht voll habt von der Kontakte-Ausmisterei, dann schaut vielleicht auch mal auf Euren Social-Media-Profilen vorbei. Auch hier verbirgt sich so manche Karteileiche und so manche Nervensäge, die Euch lediglich den jeweiligen Feed vollmüllt. Das ist ein komplexes Thema, für das wir vielleicht mal einen eigenen Artikel schreiben sollten. Lasst uns einfach wissen, ob wir mal einen Beitrag zur Social-Media-Hygiene verfassen sollen.

Reinigt Euer Smartphone

Kommen wir zum Schluss jetzt mal tatsächlich zum Putzen. Wenn wir in der Pandemie eins direkt zu Beginn gelernt haben, dann das richtige und regelmäßige Händewaschen. Das ist vor allem wichtig bei Gegenständen, die wir jeden Tag unzählige Male in der Hand halten – wie eben ein Smartphone. Daher ist unser Handy eben gegebenenfalls auch ein dankbarer Abnehmer für Dreck, Keime und Bakterien aller Art.

Beim Reinigen eines Smartphones kann man unterschiedliche Wege gehen, allerdings auch einige falsche. Wie Ihr am besten vorgeht und was Ihr unbedingt vermeiden solltet, könnt Ihr in diesem Artikel nachlesen:

So, wir sind am Ende angelangt und wenn Ihr all das umgesetzt habt, solltet Ihr jetzt ein sauberes, aufgeräumtes Smartphone haben, auf dem Ihr mehr Platz habt als vorher. Komplett sind diese Tipps aber sicher nicht. Daher die Frage in die Runde: Was sind Eure Tipps für einen digitalen Frühjahrsputz? Teilt sie uns gerne in den Kommentaren mit.

Dieser Beitrag wurde komplett neu geschrieben, der Autor daher geändert. Eure alten Kommentare haben wir der Vollständigkeit halber und aus Respekt vor Euren Reaktionen beibehalten.