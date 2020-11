Google Fotos wird eingeschränkt: Zwingt Euch die Änderung zur Kasse?

Schock für viele Android-Nutzer! Google hat bekannt gegeben, dass die Speicherung von Fotos in der App "Google Fotos" zukünftig nicht mehr getrennt vom sonstigen Google-Speicher läuft. In der Vergangenheit ließen sich aufgenommene Fotos über die App kosten- und "datenfrei" mit geringerer Auflösung in der Google-Cloud speichern. Damit ist ab nächstem Juni Schluss!

Bevor es um die Zukunft von Google Fotos geht, noch kurz einen Blick auf die aktuelle Situation. Unter Android findet sich die App in der Regel zusätzlich zur eigenen Galerie-App von Smartphone-Herstellern auf dem Handy. Google Fotos ist dabei gleichzeitig eine Fotoverwaltung, eine Möglichkeit zur Bildbearbeitung und ein automatischer Cloud-Backup. Fast unschlagbar war die App bislang in der Hinsicht, dass sich aufgenommene Fotos mit einer geringfügigen Komprimierung nicht auf das Kontingent Eures Google-Speichers auswirkten. Dies ist aktuell nur beim Upload in Originalqualität der Fall. Googles eigene Pixel-Smartphones, bei denen auch das Speichern in Originalqualität umsonst ist, dürfen ab Juni 2021 noch immer unbegrenzt Bilder hochladen – allerdings nur in komprimierter Qualität, nicht mehr im Original.

Wie Google im eigenen Blog mitteilt, wird sich das ab dem 1. Juni 2021. Alle neuen Bilder werden dann, ungeachtet ihrer Komprimierung, Auswirkungen auf den freien Speicher Eures Google Drives haben. Auf vorher aufgenommene Bilder hat die Änderung keine Auswirkungen. David Lieb, er ist Produktleiter von Google Fotos, führt diese Entscheidung auf Twitter noch ein wenig aus.

Entscheidung, um die Zukunft Eurer Fotos zu sichern

So habe Google die App ursprünglich als sicheren Ort für die Fotos seiner Nutzer entwickelt und inzwischen sei die Nutzerstahl auf eine Milliarde angewachsen. Da die Nutzer jede Woche 28 Milliarden neue Bilder hochladen und schon 4 Trillionen Aufnahmen auf Googles Servern liegen, habe sich die Nutzung der App geändert. So schreibt Lieb, dass Google Fotos ein Langzeitspeicher für Erinnerungen und Aufnahmen geworden ist. Und um die langzeitliche Speicherung zu gewährleisten, habe sich Google für die zukünftige Anrechnung auf das Datenvolumen entschieden.

Bis es soweit ist, werde Google noch Tools und Möglichkeiten vorstellen, wie Nutzer Ihre Fotos organisieren können. Darüber hinaus gibt es schon jetzt einen Rechner, der den verbleibenden Speicherplatz mit der bisherigen Nutzung hochrechnet und Euch verrät, wie lange Euer Speicherplatz noch reicht. Googles eigenen Berechnungen zufolge sollten die 15 Gigabyte an kostenfreiem Speicher bei den meisten Nutzern drei Jahre lang ohne Probleme reichen.

Für Power-User: Wie teuer ist Googles Speicher?

Alternativ könnt Ihr den Speicher des Google Drives natürlich auch erweitern. Seid Ihr voll und ganz im Google-Kosmos aufgegangen (hier hätte ich vielleicht auch "gefangen" schreiben können), ist ein Upgrade vielleicht keine schlechte Entscheidung. Denn wie ein Nutzer auf Reddit schreibt, konnte er in den AGBs einen Absatz über das Anrechnen von Google-Drive-Dokumenten auf das Speicherkontingent sichten. Die Dateien sind in der Regel nicht groß, aber Kleinvieh macht auch Mist.

Die Speicherpläne bei Google können monatlich oder jährlich bezahlt werden. / © Google / Screenshot: NextPit

Um Eurem Google Drive (und somit jedem weiteren Cloud-Speicher von Google) mehr Kontingent zu spendieren, müsst Ihr die verlinkte Seite ansteuern. Anschließend zahlt Ihr 1,99 Euro im Monat für ein Upgrade auf 100 Gigabyte und 9,99 Euro für einen Terabyte Speicherplatz, 19,99 Euro für 2 TB, knapp 100 für 10 und knapp 200 Euro für 20 Terabyte.

Wie steht Ihr zu den Änderungen bei Google? Nachvollziehbar oder ein mieser Taschenspieler-Trick? Diskutiert mit mir in den Kommentaren darüber!

