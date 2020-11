iPhone SE: Fans des Einsteiger-iPhones müssen wohl länger auf Update warten

Fans des Einsteiger-iPhones müssen angeblich länger warten. Geht es nach dem in der Regel gut informierten Apple-Analysten, wird ein Update des iPhone SE frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen. In der Vergangenheit war auch die Rede von einer gewachsenen Plus-Variante auf Basis des im vergangenen Frühjahr vorgestellten Modells.

iPhose SE: Nächstes Update laut Kuo frühestens Ende 2021

Kuo hatte hier aber bereits vor einigen Monaten davon berichtet, das sich Apples Zeitplan angeblich geändert habe. Ging er ursprünglich von einer Vorstellung eines iPhone SE Plus mit 5,5-Zoll-Display in der ersten Jahreshälfte 2021 aus, korrigierte er schon damals seine Vorhersage.

Des Weiteren gab es bereits Gerüchte zu einem Update des regulären iPhone SE – auch wenn dies im Hinblick auf die Geschichte des kleinen günstigen Apple-Smartphones überraschend wäre. Zur Erinnerung: Das erste iPhone SE wurde im März 2016 vorgestellt, die aktuelle Generation folgte im April 2020.

iPhone 13 im Zeitplan

Nachdem Ming-Chi Kuo sich bereits zu den Verbesserungen der Kameras im iPhone 13 geäußert hatte, merkte er im Rahmen des Berichts zum iPhone SE auch an, dass das nächste iPhone-Flaggschiff wie erwartet im zweiten Halbjahr 2021 erscheinen werde. Die nächste iPhone-Generation soll wieder aus vier Modellen in den bekannten Dimensionen bestehen. Die Vorstellung wird aktuell wieder für September erwartet – eine weitere Corona-bedingte Verspätung sieht man derzeit also nicht.

Mit der Einführung des neuen iPhone 12 mini dringt Apple noch weiter in den Markt der kompakten Smartphones vor und könnte mit dem ebenfalls 2020 vorgestellten – jedoch deutlich günstigeren – SE konkurrieren. Der 5,4-Zoll-Bildschirm basiert allerdings auf der OLED Super Retina XDR-Technologie mit 460 ppi, und der Bildschirm mit seinen eher dünnen Rändern behält immer noch eine sehr große Notch zur Aufnahme von Face ID. Das iPhone SE kommt hingegen ohne Face ID und lässt sich per Home Button entsperren, was bei vielen iPhone-Fans Anfang des Jahrs für Begeisterung gesorgt hatte.

