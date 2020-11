Angebot zum Singles Day: Roborock S5 Max und H6 zu Bestpreisen sichern

Dabei müsst Ihr im Prinzip nur entscheiden, für welchen Anwendungszweck Ihr Euer neues Reinigungsgerät benötigt. Denn beim Roborock S5 Max handelt es sich um einen leistungsstarken Saugroboter, der nach dem Staubsaugen auch noch einmal feucht durchwischt. Hier könnt Ihr Euch entspannt zurücklehnen, während der S5 Max die Arbeit erledigt. Der Roborock H6 hingegen ist ein Akkustaubsauger, mit dem Ihr beispielsweise auch Möbel oder die Spinnenweben von der Decke saugen könnt. Da der H6 mit einem Akku funktioniert, müsst Ihr Euch um störende Kabel beim Reinigen keine Gedanken machen. Werfen wir noch einmal einen kurzen Blick auf die Geräte:

Roborock S5 Max und Roborock H6

Der Roborock S5 Max ist ein leistungsstarker Saugroboter, der dank zusätzlicher Wasserdüsen und 290-Milliliter-Wassertank auch wischen kann. Laut Herstellerangaben reicht der Tank das dreimalige Reinigen einer Wohnung mit 65 Quadratmetern Grundfläche. Befinden sich Böden oder Gegenstände in diesen 65 Quadratmetern, die auf keinen Fall nass werden dürfen, könnt Ihr in der Roborock-App "No-Mop-Zonen" einrichten, in denen die Reiningung mit Wasser gesperrt ist. Kombiniert mit dem Saugmodus reicht der integrierte Akku für Reinigungsfahrten von bis zu 3 Stunden. Anschließend fährt der Roborock S5 Max zurück in die Ladestation und bereitet sich auf den nächsten Einsatz vor. Zu diesem könnt Ihr den Saugroboter auf Wunsch auch über die Sprachassistentin Amazon Alexa anweisen.

Der Roborocks H6 ist ein Akkustaubsauger, mit dem Ihr Euch selbst um die Reinigung der Böden kümmern könnt. / © Xiaomi / Roborock

Achtet Ihr beim Reinigen lieber selbst auf die Untergründe oder wollt auch Möbelstücke oder die Decke von Unreinheiten befreien, könnt Ihr Euch auch für den Roborock H6 entscheiden. Der Akkustaubsauger kommt ganz ohne Kabel aus und eine Akkuladung reicht für 90 Minuten volle Saugkraft. Die Leistung gibt der Hersteller mit 150 Airwatt an. Die Qualität der Reinigung steht kabelgebundenen Modellen somit im Nichts nach und auch die Langlebigkeit des Akkusaugers hat der Hersteller Roborock im Labor geprüft. Der H6 soll nachweislich mehr als 800 Stunden Nutzungsdauer erreichen und behält nach 400 Ladezyklen noch immer 80 Prozent der ursprünglichen Leistung bei.

So nutzt Ihr die Aktion bis zum 13. November

Habt Ihr Euch für den Kauf eines der beiden Modelle entschieden, solltet Ihr die Aktion am heutigen Singles Day nutzen. Denn im Onlineshop Aliexpress fällt der Preis ab sofort und bleibt bis zum 13. November um 8.59 Uhr bestehen. Dabei zahlt Ihr für den Roborock S5 Max 387,49 US-Dollar und für den Roborock H6 nur 339,99 US-Dollar. Wollt Ihr Euch die Angebote schon einmal anschauen, folgt einfach den beiden nachfolgenden Links:

Trotz der reduzierten Preise sind die Angebote jeweils mit weiteren Aliexpress-Coupons kombinierbar. Doch auch ohne zusätzliche Rabatte sind die Preise sehr gut. Im Vorfeld des Singles Day wurden für den Roborock S5 Max mindestens 340 Euro fällig und der Roborock H6 schlug mit mindestens 330 Euro zu Buche. Der Singles Day startet also mit Bestpreisen, von denen Ihr mit den beiden Roborock-Geräten direkt profitieren könnt.