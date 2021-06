geek together Folge 1: Nutzen Fotografen wirklich Handykameras?

Nehmen Fotografen wirklich ein Smartphone mit zu Fotoshoots, wie es uns Hersteller weismachen wollen? Die Antwort erfahrt Ihr in der ersten Folge von geek together. Denn in seinem neuen Podcast hat Ben mit dem Fotografen Marcel Lesch aka Evolumina geplaudert. Dabei geht's um das Oppo Find X3 Pro, den deutschen Luchs und einiges mehr.

Dass Smartphones in den Augen von Konsument:innen immer bessere Bilder machen, ist schon lange klar. Aber wie steht eigentlich ein Berufsfotograf dazu und wofür setzt er Kamera-Handys im Berufsalltag ein? Um das herauszufinden, habe ich mich zum Gespräch mit Marcel Lesch getroffen. Auf seinem Instagram-Kanal Evolumina begeistern seine Bilder fast eine halbe Millionen Follower.

Marcel ist Teil des Oppo Influencer-Pools und nutzt daher das Oppo Find X3 Pro. Ein Smartphone, das mich im Test fototechnisch auch ziemlich umgehauen hat. In unseren knackigen etwas mehr als 30 Minuten, in denen wir über das Handy und Marcels Beruf geschnackt haben, geht's aber nicht nur um das Handy selbst. Aber hört selbst!

geek together wird neues Podcast-Format

Wie ihr am Titel dieser kleinen Ankündigung schon lesen könnt, soll geek together nicht nach einer Folge enden. Ich möchte mich zukünftig regelmäßig mit interessanten Köpfen aus der Tech-Industrie zusammensetzen und über Smartphones, unsere technologische Zukunft und über die Branche an sich reden.

Freut Euch also auf die nächsten Episoden und schreibt mir gerne Euer Feedback nach dem Hören in die Kommentare. Das Setup und das Setting haben wir mit dieser Folge einer Feuerprobe unterzogen. Die nächsten Episoden werden sicher noch ein wenig lockerer und ich plane schon einmal, nicht so sehr auf die Uhr zu schauen. Denn eigentlich hätte ich noch stundenlang mit Marcel weiterreden können.