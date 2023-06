Casa Casi 106: So mächtig ist Samsung wirklich!

Heute haben sich Palle und Casi Samsung vorgeknöpft. Wir müssen mal etwas allgemeiner über den riesigen Techkonzern reden. Samsung ist wirklich viel mehr als nur ein Hersteller von Smartphones und Fernsehern. Darüber reden wir heute, und auch, wie der Tech-Riese mit Staatshilfe so groß gemacht wurde.

Die heutige Folge ist quasi eine "Urlaubsfolge". Wir sind alle Drei in dieser Woche unterwegs gewesen und konnten daher kein frisches Thema beackern. Aber vorausschauend, wie wir nun mal sind, haben wir uns vorab schon verabredet, um mal komplett ohne aktuellen Bezug über Samsung zu sprechen.

Wundert Euch also nicht, wenn wir Euch am Anfang der Folge erzählen, dass wir sie Ende April aufgenommen haben. Wir erzählen Euch, wie groß und umtriebig Samsung ist. Wir klären aber auch, welche Schattenseiten das Phänomen Samsung aufweist. Ganz viel Spaß also mit unserer jüngsten Folge der Casa Casi, unseres schnuckeligen nextpit-Podcasts.

Casa Casi 106: Show Notes

