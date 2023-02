Kräftig sparen: Kostenlose Android- und iOS-Apps der Woche

Es ist Samstag, höchste Zeit also die Beine hochzulegen und mal auf dem Smartphone zu checken, was das Internet heute zu bieten hat. Schaut Ihr gerade in exakt dieser Ecke des Internets vorbei, bekommt Ihr jedenfalls wie gewohnt die kostenlosen Apps geboten. Im Rahmen von Promo-Aktionen werden eigentlich kostenpflichtige Titel mal für 3-4 Tage "für umme" rausgehauen.

Wenn das passiert, schnappen wir sie uns und listen sie hier für Euch auf. Allerdings tun wir das, ohne die Games anzuzocken oder die Apps auszuprobieren. Habt also selbst bitte ein Auge drauf, ob die Apps unterirdisch schlecht sind, Euch mit Werbung zuballern oder ähnliches.

Auch wichtig: Wir wissen nicht, wie lange die Angebote kostenlos bleiben. Gebt uns doch bitte Bescheid, solltet Ihr über eine bereits wieder kostenpflichtige App stolpern. Und verliert vor allem keine Zeit und schnappt Euch schnellstmöglich alle Apps, die für Euch spannend sind.

Ihr wollt selbst kostenlose Apps finden? Komplette Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Unser Tipp: Installiert jede App, die Ihr grundsätzlich interessant findet – egal, ob Ihr sie gerade benötigt, oder der Speicherplatz knapp ist. Danach schmeißt Ihr die App vom Gerät, da sie so automatisch in Eure App-Bibliothek gewandert ist. So könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf jederzeit wieder gratis installieren.

Aktuell kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Derzeit kostenlose Apps für Android

Manual Camera ( 4,99 € ): Smartphone-Kameras haben sich sprunghaft verbessert, warum also nicht auch die passende Software dazu?

): Smartphone-Kameras haben sich sprunghaft verbessert, warum also nicht auch die passende Software dazu? Rotation Control ( 0,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr die Steuerung deines Smartphones in Bezug auf die Bildschirmdrehung überschreiben.

): Mit dieser App könnt Ihr die Steuerung deines Smartphones in Bezug auf die Bildschirmdrehung überschreiben. How Much Can I Spend? ( 2,99 € ): Eine Premium-Version einer App, die Euch bei der Verwaltung Eurer Finanzen hilft.

): Eine Premium-Version einer App, die Euch bei der Verwaltung Eurer Finanzen hilft. Pro MP3 Player ( 1,19 € ): Auch diesen bewährten MP3-Player gibt es derzeit mal wieder kostenlos.

): Auch diesen bewährten MP3-Player gibt es derzeit mal wieder kostenlos. Spirits Gate EVP ( 1,49 € ): Diese App behauptet, dass sie Geisterstimmen einfangen kann. Probiert sie aus und findet heraus, ob das tatsächlich wahr ist.

Derzeit kostenlose Spiele für Android

Aktuell kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Derzeit kostenlose Apps fürs iPhone

Unit Converter Pro HD ( 0,99 € ): Wenn Ihr bei der Arbeit oder im Studium viele Einheiten und Maße umrechnen müsst, dann ist diese App sehr nützlich.

): Wenn Ihr bei der Arbeit oder im Studium viele Einheiten und Maße umrechnen müsst, dann ist diese App sehr nützlich. MoodMission ( 1,99 € ): Selbstfürsorge ist extrem wichtig. Teilt dieser App Eure Stimmung mit und sie wird Euch Schritte empfehlen, die Euch auf dem Weg zu einem besseren Leben unterstützen.

): Selbstfürsorge ist extrem wichtig. Teilt dieser App Eure Stimmung mit und sie wird Euch Schritte empfehlen, die Euch auf dem Weg zu einem besseren Leben unterstützen. cRate Pro ( 0,99 € ) : Jetzt, wo sich die internationalen Grenzen in der Post-Corona-Zeit wieder öffnen, packt Euch vielleicht das Reisefieber – und da kann dieser einfache Währungsumrechner sicher nicht schaden.

: Jetzt, wo sich die internationalen Grenzen in der Post-Corona-Zeit wieder öffnen, packt Euch vielleicht das Reisefieber – und da kann dieser einfache Währungsumrechner sicher nicht schaden. Remote Mouse and Keyboard Pro ( 9,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Euren Mac oder sogar Euren PC von der Couch oder dem Bett aus mit Eurem Handy steuern.

): Mit dieser App könnt Ihr Euren Mac oder sogar Euren PC von der Couch oder dem Bett aus mit Eurem Handy steuern. Facemkr ( 2,99 € ): Erstellt mit dieser App Euren eigenen Avatar.

Derzeit kostenlose Spiele fürs iPhone

Twisty Animal ( 3,99 € ): Das Spielprinzip ist einfach: Ihr tippt nach links und rechts, um Hindernissen auszuweichen. Simpel – und doch macht es wahnsinnig süchtig!

): Das Spielprinzip ist einfach: Ihr tippt nach links und rechts, um Hindernissen auszuweichen. Simpel – und doch macht es wahnsinnig süchtig! Rain Drop Catcher ( 2,99 € ): Versucht in diesem Spiel, so viele Regentropfen wie möglich aufzufangen!

): Versucht in diesem Spiel, so viele Regentropfen wie möglich aufzufangen! Da Fake Game Show ( 1,99 € ): Eine Low-Budget-Spielshow, bei der der Wettbewerb sehr real ist, das Preisgeld aber leider nicht.

): Eine Low-Budget-Spielshow, bei der der Wettbewerb sehr real ist, das Preisgeld aber leider nicht. Strange Adventure Pro ( 1,99 € ): Ein Spiel, das man gespielt haben muss, um zu verstehen, wie seltsam und wunderbar es ist, weil es das traditionelle Spieldesign auf den Kopf stellt.

): Ein Spiel, das man gespielt haben muss, um zu verstehen, wie seltsam und wunderbar es ist, weil es das traditionelle Spieldesign auf den Kopf stellt. Paintiles ( 2,99 € ): Malt die Kacheln an, um die Level zu bewältigen!

): Malt die Kacheln an, um die Level zu bewältigen! Oddballs ( 1,99 € ): In diesem physikalischen Spiel müsst Ihr Bälle aus einer Kanone abschießen.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl für diese Woche? Hoffentlich war was Schönes für Euch dabei. So oder so wünschen wir Euch jedenfalls einen tollen Start ins Wochenende!