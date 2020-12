Kostenlose Apps für iOS und Android: Lautstärke-Booster, Farm-Simulator und mehr

Regelmäßig zeigen wir Euch kostenpflichtige Apps, die für einen gewissen Zeitraum kostenlos sind. Immer wieder höre ich dabei den Einwand, die gezeigten Apps könne doch niemand gebrauchen und ohnehin seien die kostenlosen Mobile Games vollkommener Schrott. Geht Ihr die Sache mit den kostenlosen Apps aber clever an, könnt Ihr Euch mit der Zeit eine Datenbank an kostenpflichtigen Anwendungen anlegen.

Denn sichert Ihr Euch eine der 0-Euro-Apps, speichert Ihr sie in Eurer App-Datenbank und könnt sie immer wieder erneut installieren. Wird die App wieder kostenpflichtig, profitiert Ihr also noch immer vom Umsonst-Angebot. Damit Ihr direkt zur richtigen App gelangt, haben wir die Listen in iOS und Android sowie in Mobile Game und App unterteilt. In ein, zwei Sätzen fasse ich Euch dabei den Nutzen der App zusammen.

Kostenlose Android-Apps

150X Game Booster Pro (eigentlich 5,49€)

Bietet Euer Handy keinen eigenen Game-Booster, steigert Ihr die Leistung Eures Smartphones mit der App "150X Game Booster Pro". Dabei nutzt Ihr auch ein Gaming-Overlay und könnt Euch mit einem digitalen Fadenkreuz Vorteile in Mobile Games verschaffen. Verratet das aber bitte nicht Antoine, der wird mir für diesen Tipp den Kopf abreißen!

Hier ladet Ihr 150X Game Booster Pro herunter

1984 Cam - VHS Camcorder, Retro Camera Effects (eigentlich 1,09€)

Von dieser App hab ich Euch schon in der Einleitung erzählt! 1984 Cam hat nichts mit dem dystopischen Roman George Orwells zu tun, stattdessen zaubert Ihr Retro-Effekte im VHS und Super-8-Look auf Eure Videos. Zwar bieten viele Apps diese Funktion, durch den kostenlosen Download der Pro-Version ist die App aber zumindest werbebefreit.

Hier ladet Ihr 1984 Cam herunter

Equalizer - Bass Booster - Volume Booster Pro

Mit einem Equalizer könnt Ihr den Klang Eures Smartphones verbessern./ © Google Play / Screenshot: NextPit

Macht der interne Speaker Eures Smartphones nicht wirklich was her, solltet Ihr die App Equalizer - Bass Booster - Volume Booster Pro einmal ausprobieren. Denn ein 7-Band-Equalizer findet sich in kaum einer Android-Oberfläche und mit dem Lautstärke-Boost rockt Ihr ganz sicher den Schulhof. Kleiner Scherz samt Vorurteil!

Hier ladet Ihr Bass Booster - Volume Booster Pro herunter

Kostenlose mobile Games für Android

Monsters vs Zombie [VIP]

Keine Pro-Version, sondern eine VIP-Version - uh, la la. Das Spiel Monsters VS Zombie orientiert sich sowohl beim Namen als auch beim Gameplay an Plants vs. Zombies und setzt also voll auf das Tower-Defense-Spielprinzip. Knapp 950 Usern im Google Play Store gefällt's!

Hier ladet Ihr Monster VS Zombie herunter

Bubble Hero

Tower-Defense ist natürlich nichts für jeden, denn mir ist das Warten auf nächsten Horden immer ein wenig zu zeitverzögert. Alternativ holt Ihr Euch aktuell das Spiel Bubble Hero für 0,00€, während es vorher 0,89 Euro gekostet hat. Keine große Ersparnis, der Jump 'n' Run-Titel sieht aber trotzdem ganz spaßig aus.

Bubble Hero herunterladen

Kostenlose iOS-Apps

Pocket Rocket

Vielleicht habt Ihr in den Nachrichten von der kurz gestarteten, dann aber gecrashten Space-X-Rakete gehört. Für mich kam die Ankündigung des Starts recht überraschend, meine Schwester schrieb auf WhatsApp plötzlich, es gehe in einigen Minuten los. Damit Euch das nicht mehr passiert, gibt es die App "Pocket Rocket" aktuell kostenlos. Damit behaltet Ihr die zukünftigen Space-X-Launches im Blick.

Pocket Rocket herunterladen

SomaFM Radio Player

Einen beliebten Radio-Player holt Ihr Euch kurz vor meinen Mobile-Game-Tipps noch für Euer iPhone und Euer iPad. Die App SomaFM Radio Player hat hoffentlich nichts mit der Droge aus Brave New World zu tun, erfreut sich im App Store aber großer Beliebtheit. Die Anwendung kostet sonst 8,99 Euro und Eure Erfahrungen mit SomaFM könnt Ihr mir gerne in den Kommentaren mitteilen.

SomaFM Radio Player herunterladen

Kostenlose Mobile Games für iOS

Lynn, The Girl Drawn on Puzzle

"Lynn" ist ein schön gestaltetes Puzzle-Spiel, das es auch für den PC gibt. / © Steam

Leider konnte ich bei den "normalen" Apps nicht so viele ehemals kostenpflichtige und nun kostenfreie Anwendungen finden. Daher gibt's stattdessen eine echte Mobile Game-Perle, die vor allem auf den hochwertigen iPhone-Displays gut aussehen sollte. Das grafisch sehr hübsche Spiel ist ein Puzzle-Game und kostet sonst 3,49 Euro.

Lynn, The Girl Drawn on Puzzle herunterladen

The Uncertain

Wer nicht so auf Puzzle steht, kann sich mit The Uncertain in eine dystopische Zukunft (schon wieder Dystopie, das ist 2020 echt im Trend) wagen und ein Adventure erleben. Als Roboter müsst Ihr dabei moralische Entscheidungen treffen und als Mensch spart Ihr dabei knapp 3 Euro. Sieht spannend aus!

The Uncertain herunterladen

Farming Simulator 16

Wer hätte es geahnt, aber der Farming Simulator 16 befindet sich aktuell auf Platz 22 in der Kategorie der Familienspiele. Damit holt Ihr Euch statistisch wohl einen echten Top-Titel. Auch wenn die Spiele häufig belächelt werden, habe ich mich selbst schon einmal dabei ertappt, während eines Handytests eine Stunde beim virtuellen Farming zu verlieren. Die Vollversion kostenlos zu ergattern, ist daher echt cool.

Farming Simulator 16 herunterladen

Nun will ich Euch in der Vorweihnachtszeit auch nicht zu sehr verwöhnen. Die meisten von Euch kriegen aktuell ohnehin jeden Tag ein Geschenk im Adventskalender und daher ist nun Schluss. Allerdings schaue ich am Wochenende ausnahmsweise mal nicht in die Kommentare und vielleicht könnt Ihr dort weitere Tipps und Tricks untereinander austauschen.

Da ich die kostenlosen Apps nun von Julia übernehme, habe ich mir auch ein neues Format überlegt. Und zwar möchte ich Euch nicht bloß eine Liste zusammenstellen, sondern immer auch kurz auf die Apps und Mobile Games eingehen. Was haltet Ihr davon? Teilt mir auch das in den Kommentaren mit, ich lese es mir dann am Montag durch!

