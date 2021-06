iPhone 13: Mit sehr viel mehr Speicher und LiDAR für alle Modelle?

Mit dem iPhone 13 sollen die großen Modelle, wie das iPhone 13 Max und das iPhone 13 Max Pro, bis zu 1 TB an internem Speicher bekommen. Außerdem behauptet ein bekannter Analyst, dass Apple in alle Modelle sogenannte LiDAR-Systeme verbauen möchte. Das wiederum kann man als Vorboten für etwas Größeres verstehen, was Apple vor hat.