Nirgendwo günstiger: Xbox Wireless Controller bei Amazon im Angebot

Bei Amazon gibt es den Xbox Wireless Controller momentan in sieben Farbvarianten (Carbon Black, Deep Pink, Electric Volt, Pulse Red, Robot White, Shock Blue und Velocity Green) im Angebot. Günstiger als für 39,99 Euro inklusive Gratisversand bekommt Ihr das kabellose Gamepad bei keinem anderen Händler. Das vielseitige Eingabegerät lässt sich nicht nur mit den Konsolen Microsoft Xbox Series X/S und Xbox One, sondern auch am PC, mit Android und iOS verwenden.