Casa Casi 105: Wird die Apple Vision Pro zum Hit?

Klar: In dieser Woche gab es für Fabi, Palle und Casi nur ein einziges Thema, das sich für den Podcast aufdrängte: Apples WWDC und die dort gezeigte Brille namens Vision Pro! Hört in der heutigen Folge des nextpit-Podcasts unsere Einschätzung zu dieser neuen Produktkategorie aus Cupertino.

Wir sind alle nicht als blinde Fanboys bekannt, die alles in den Himmel loben, was Apple macht. Aber nichtsdestotrotz waren wir in der heutigen Episode der Casa Casi einhellig der Meinung, dass Apple mit der Vision Pro absolut abgeliefert hat. Wieso wir glauben, dass diese Brille mit dem schnuckeligen Preis von 3.499 US-Dollar ein Erfolg wird, lest Ihr drüben bei Substack – bzw. hört es ausführlich im Podcast. Viel Spaß also mit der heutigen Folge!

Unten findet Ihr Links zu unserem großen WWDC-Überblick und zu Matts Bericht über die Vision Pro. Dort könnt Ihr Euch einlesen, bevor Ihr Euch in den Podcast stürzt. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr Euch nach diesen 60 Minuten gerne mal drüben oder auch hier in den Kommentaren äußern, wie Ihr über diese Brille, aber auch über unsere Einschätzung denkt. Geht Ihr mit? Oder seht Ihr das alles deutlich weniger euphorisch?

Casa Casi 105: Show Notes

