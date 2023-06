Apple Vision Pro, iOS 17 und 15"-MacBook Air: alle News der WWDC 2023

Next Pit TV

Inhaltsverzeichnis :

Beta-Versionen von iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 ab sofort verfügbar!

Apple hat jede Menge Neuerungen für alle seine Betriebssysteme vorgestellt. Die Entwickler-Betas sind übrigens ab diesem Montag, dem 5. Juni 2023, verfügbar.

Wir geben Euch einen Überblick über die neuen Funktionen von iOS 17 für das iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max), aber auch von iPadOS 17 für das iPad 2022 und iPad Pro M2 2022 sowie von watchOS 10 für die Apple Watch 8 und Apple Watch Ultra.

Das schlanke MacBook Air 15 Zoll

Der Hersteller begann direkt mit der Ankündigung des neuen MacBook Air 15". Dieser Laptop mit einem sehr dünnen Formfaktor wurde von den Fans heiß erwartet. Das MacBook hat eine Bildschirmdiagonale von genau 15,3 Zoll, zwei USB-C-Anschlüsse, einen 3,5-mm-Klinkenstecker und wird in vier Farben erhältlich sein.

Der Preis wird in den USA 1299 US-Dollar betragen, und der Verkauf soll ab nächster Woche beginnen. Wir werden diesen Artikel mit den Informationen für den deutschen Markt aktualisieren.

Das Datenblatt des 15 Zoll großen MacBook Air von Apple. / © NextPit

Mac Studio und Mac Pro mit einem M2 Ultra Chip

Bevor's an die portablen Geräte geht, noch die Mac-News im Schnelldurchlauf: Es gibt eine neue Version des Mac Studio, aber diesmal mit einem neuen M2-Ultra-Chip, der 50 % mehr Arbeitsspeicher als der M1 Ultra. Heißt: bis zu 192 GB. Verrückt.

Das ist das Datenblatt des neuen Apple Mac Pro. / © NextPit

Dazu gibt's noch einen Mac Pro, der ebenfalls vom Apple-M2-Ultra-Chip angetrieben wird. Die Produkte sind ab nächster Woche erhältlich, aber die Preise, selbst in den USA, sind noch nicht bekannt. Lediglich der Preis für den Mac Studio mit M2 Max Chip wird mit 1.999 US-Dollar angegeben.

Das Datenblatt des neuen Mac Studio von Apple – auch hier gibt's 192 GB RAM. / © NextPit

iOS 17: AirDrop Plus und Live Voicemail, um Anrufer mit gutem Gewissen zu ignorieren.

Die Zusammenfassung der Neuerungen in Apples iOS 17 / © NextPit

Wir beginnen mit einer völlig überflüssigen Funktion, die eigentlich keinen wirklichen Mehrwert bringt, aber verdammt cool ist. Es handelt sich um personalisierte Poster, die auf Eurem Bildschirm angezeigt werden, je nachdem, welcher Kontakt Euch anruft. Personalisierungsoptionen sind immer gut.

Die Poster ändern sich je nach dem Kontakt, der Euch anruft. / © NextPit

Weiter geht es mit etwas Nützlicherem: Apple hat die Live Voicemail-Funktion vorgestellt. Wenn Euch jemand anruft und Ihr ihn an Eure Voicemail weiterleitet, seht Ihr, wie die Nachricht in Echtzeit geschrieben wird. Ihr müsst sie also nicht einmal abhören. Euer Gesprächspartner kann Euch auch über FaceTime eine Sprachnachricht hinterlassen.

Ignoriert Eure Kontakte jetzt noch besser! / © NextPit

Auch bei iMessage gibt es Neuigkeiten. Dazu gehört die Check-In-Funktion, mit der Ihr einem Freund oder einer Freundin auf Knopfdruck mitteilen könnt, dass Ihr sicher nach Hause gekommen seid. Außerdem gibt es neue Sticker, die aus Live-Fotos erstellt werden können.

Eine praktische Funktion, wenn Ihr z. B. von einer Party nach Hause kommt. / © NextPit

Apple hat eine tolle Ankündigung zu AirDrop gemacht, dessen Reichweite erweitert wurde, oder besser gesagt: Ihr könnt weiterhin eine Datei von Eurem iPhone aus teilen, auch wenn Ihr Euch außerhalb der normalen Reichweite von AirDrop bewegt. Apple behauptet, dass dies zu keinem Qualitätsverlust bei der übertragenen Datei führen wird.

AirDrop wird mit iOS 17 auf Eurem iPhone leistungsfähiger / © NextPit.

Es wäre keine Apple-Keynote ohne ein kleines Gimmick, das exklusiv für die Geräte der Marke mit dem Apfel ist: Apple Standby. Das ist ein kleiner Standfuß mit einer MagSafe-Halterung, der es Euch ermöglichen soll, Euer iPhone als Zusatz-Bildschirm im Querformat zu verwenden.

Der berühmte Apple Standby. / © NextPit

iPadOS 17 setzt auf Widgets und Produktivität.

Die Zusammenfassung der Neuerungen in Apples iPadOS 17 / © NextPit.

Apple hat in aller Ruhe erklärt, dass "das iPad das beste Gerät für PDFs ist". iPadOS 17 wird insbesondere die Möglichkeit bieten, mit mehreren Personen und auf mehreren iPads an einem Dokument zusammenzuarbeiten. Jeder und jede wird die Änderungen des anderen in Echtzeit auf dem eigenen Tablet sehen können.

Mit der Inline-PDF-Funktion könnt Ihr mit mehreren Personen und auf mehreren iPads gleichzeitig zusammenarbeiten. / © NextPit

Auch beim Stage Manager gibt es Neuigkeiten. Ihr werdet die Fenster auf Eurem Bildschirm leichter verwalten können, und die Anzeige wird optimiert. Apple hat auch neue interaktive Widgets vorgestellt, z. B. für Erinnerungen oder um die Helligkeit Eurer angeschlossenen Lichter zu steuern.

Der Sperrbildschirm von iPadOS 17 wurde ebenfalls überarbeitet, um ihn ergonomischer zu gestalten und Euch mehr Möglichkeiten zur Personalisierung zu geben.

Multitasking in Hülle und Fülle mit dem neuen Stage Manager von iPadOS 17 / © NextPit

watchOS 10 mit einer großen grafischen Überarbeitung

Die Zusammenfassung der Neuerungen in Apples watchOS 10 / © NextPit.

Und auch bei den Apple-Smartwatches ist wieder viel von Widgets die Rede. Vor allem mit Informationen, die je nach Tageszeit und Euren Gewohnheiten intelligent angezeigt werden. Apple nennt diese Funktion Smart Stack.

Apples native Apps für die Apple Watch haben ebenfalls große visuelle Veränderungen erfahren. Dazu gehört die Aktivitätsverfolgung, die mit vier Symbolen in den vier Ecken des Bildschirms für leichter zugängliche Schnellzugriffe intuitiver wird.

Apple zeigte auch viele neue Zifferblätter und Watch Faces, darunter eines mit dem Bild von Snoopy.

ENDLICH! Das XR-Headset Apple Vision Pro ist offiziell und KOSTENLOS!

Das Apple Vision Pro ist das teuerste XR-Headset auf dem Markt. / © NextPit

Das erste VR/AR-Headset von Apple, das seit Monaten oder sogar Jahren erwartet wurde, ist nun offiziell. Es handelt sich dabei nicht um "Apple Glass", die vernetzte Brille von Apple, die immer noch eine Fantasie der Fans ist.

Nein, es handelt sich um ein Mixed-Reality-Headset, dessen großes Verkaufsargument darin besteht, dass man seine Umgebung sehen kann, ohne das Headset abzusetzen. Bei Meta, Pico oder HTC heißt diese Funktion Passthrough. Damit könnt Ihr nach Belieben zwischen einem immersiven, völlig virtuellen Modus und einer teilweise physischen Umgebung wechseln, um Euch Eurer Umgebung bewusst zu bleiben.

Apple möchte, dass Ihr Euch in Eurer Umgebung bewegen könnt, ohne die Skibrille absetzen zu müssen. / © NextPit.

Das Interessante an diesem Apple Vision Pro ist die Navigation durch die Benutzeroberfläche. Ihr könnt die Sprachbefehle von Siri verwenden, aber auch Handgesten wie ein Kneifen oder eine Armrolle von oben nach unten ausführen. Apple verspricht, dass diese Gesten so natürlich wie möglich sind, um die Immersion nicht zu stören.

Die Idee von Apple ist auch, dass Ihr Euch ein virtuelles Setup mit Tastatur und allem drum und dran zusammenstellen könnt. Ihr könnt aber auch ein physisches Magic Keyboard anschließen und auf einer echten Tastatur herumtippen.

Im Gegensatz dazu scheint das Apple Vision Pro ein kabelgebundenes Headset zu sein, wie man in der offiziellen Demonstration sehen kann. Es ist fraglich, wie frei man sich – wie Apple behauptet – mit einem Kabel im Raum bewegen kann. Für den mobilen Einsatz soll ein externer Akku angeboten werden.

Man kann das Kabel des Apple Vision Pro sehen. Es sieht aber so aus, als wäre es mit MagSafe befestigt, vielleicht kann das XR-Headset also auch kabellos verwendet werden. / © NextPit

Der Vision Pro rühmt sich auch damit, die erste 3D-Kamera von Apple zu sein. Mit einem einfachen Druck auf die Kante des Kopfhörers könnt Ihr beginnen, eine Szene zu filmen (und eine Lichtanimation zeigt den Personen vor Euch, dass Ihr aufnehmt). Ihr könnt diese Videos dann in 3D mit 360°-Raumklang ansehen. Und diese Technologie funktioniert auch mit kompatiblen Filmen und Serien. Hat fast schon was von Strange Days.

So konnte man zum Beispiel sehen, wie die Disney+-Oberfläche auf dem Apple Vision Pro aussehen würde. Was das Design angeht, behauptet Apple, dass die Brille sehr leicht ist und die Materialien sehr angenehm zu tragen sind. Für die Linsen hat sich Apple mit Zeiss zusammengetan.

Das Apple Vision Pro wird ein Multitasking-Headset für Gaming, Office und den Konsum von Inhalten sein / © NextPit.

Der altbekannte Apple M2 sowie der neue Apple R1 treiben das Headset an, das unter einem völlig neuen Betriebssystem namens visionOS läuft. Schließlich hat Apple eine neue Technologie vorgestellt, die von FaceID inspiriert ist und für das Headset verwendet wird. Mit dem Vision Pro auf dem Kopf würde FaceID schließlich nicht funktionieren. Apple kündigt also OpticID an, ein Authentifizierungssystem, das die Eigenschaften Eurer Iris analysiert, um sicherzustellen, dass Ihr es seid, der oder die den Helm aufsetzt.

Aber zum Schluss noch die Überraschung des Chefs: der Preis. Es war zu erwarten, dass Apple Vision Pro zunächst nur in den USA verkauft wird. Und das ist vielleicht auch gut so, denn so haben wir Zeit, die Ankündigung des Preises von 3.499 Dollar zu verarbeiten!!!!!.

Honorable Mentions

Ich beende diese lange Zusammenfassung mit einer sehr schnellen Liste anderer Ankündigungen von Apple während der WWDC 2023.

Wir können mit Apple TV beginnen, das jetzt FaceTime integriert hat. Ihr könnt also Euer iPhone mit dem Fernseher verbinden, um einen Videogesprächsanruf zu starten, bei dem Ihr mit Eurem iPhone gefilmt werdet, aber das Video auf Euren Fernseher zurückkommt. Ihr könnt auch eine gemeinsame Sitzung organisieren, um Inhalte auf Apple TV+ anzuschauen.

Ihr könnt FaceTime-Anrufe von Eurem iPhone aus tätigen und bekommt das Bild auf Euren großen TV. / © NextPit.

Und wir haben auch das neue MacOS Sonoma gesehen. Apple hat wieder einmal (das ist definitiv das Thema dieser Konferenz) auf Widgets und Bildschirmschoner gesetzt.

Die Zusammenfassung der Neuerungen in MacOS Sonoma / © NextPit.

Was haltet Ihr von Apples Ankündigungen? Wie viele Tage werdet Ihr brauchen, um Euch von dem astronomisch hohen Preis des Apple Vision Pro zu erholen? Sind die Neuerungen in iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 für Euch relevant? Werdet Ihr die öffentlichen Betas installieren, sobald sie verfügbar sind?

