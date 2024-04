Diese Woche neu: Serien und Filme bei Amazon, Netflix & Disney+

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gehen in dieser Woche mit mehr als 20 neuen Filme und Serien auf Sendung. Darunter der zweite Teil von Rebel Moon, Scrubs, Pretty Little Liars und The Grimm Va­ria­tions. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts.

Sci-Fi, Horror und viel Reality-TV

Netflix: In dieser Woche steht unter anderem Zack Snyders zweiter Teil der Sci-Fi-Filme Rebel Moon unter dem Titeln "Die Narbenmacherin" auf dem Programm. Außerdem zeigt Netflix den Horror-Anime The Grimm Variations und das Film­drama Lady Bird mit Saoirse Ronan. Ferner gibt es neue Folgen von The Upshaws, The Circle USA und Penguin Bloom mit Naomi Watts zu sehen.



Prime Video: Nach dem großen Erfolg der Fallout-Serie konzentriert sich Amazon in dieser Woche vor allem auf bekannte Lizenztitel, die man sich zeitexklusiv sichern konnte. Mit dabei sind etwa neun Staffeln von Scrubs, The Great Wall, sieben Staffeln von Pretty Little Liars und Skyscraper. Als Ei­gen­pro­duk­tion startet Going Home With Tyler Cameron, eine neue Reality-TV-Show.

Disney+: Der Micky-Maus-Konzern hält sich in dieser Woche zurück und listet keine Neustarts. Erst in der nächsten Woche kehrt man mit diversen National Geographic- und Bon-Jovi-Dokumentationen sowie der ersten Staffel von Tracker sowie neuen Folgen von PJ Masks zurück.

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 16

Bibi Blocksberg ab 15. April

Dreamgirls ab 15. April

The Real Housewives of Beverly Hills: Staffel 9 ab 15. April

Keeping Up with the Kardashians: Staffel 14 ab 15. April

Jimmy Carr: Natural Born Killer ab 16. April

Lady Bird ab 16. April

The Circle: USA: Staffel 6 ab 17. April

Unsere lebende Welt ab 17. April

The Grimm Variations ab 17. April

Böses Spiel ab 17. April

Bros ab 18. April

The Upshaws: Teil 5 ab 18. April

Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin ab 19. April

Jagdsaison ab 19. April

Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom ab 19. April

Shaman King Flowers: Staffel 1 ab 21. April

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 16

Pretty Little Liars - Staffel 1 - 7 ab 15. April

Scrubs - Staffel 1 -9 ab 15. April

The Great Wall ab 15. April

What Comes Around ab 15. April

Ride On ab 17. April

Skyscraper ab 18. April

Going Home With Tyler Cameron - Staffel 1 ab 18. April

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 16

