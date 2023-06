Nur für wenige Tage: Holt Euch diese kostenlosen Android- und iOS-Apps

Sowohl für Android als auch iPhone haben wir für Euch zweimal pro Woche unsere App-Tipps am Start. Anders als bei unseren Top 5 Apps der Woche haben wir die Apps in dieser Liste allerdings nicht selbst getestet, sondern lediglich auf positive Bewertungen in den App-Stores geachtet. Die nächste Hürde für Euch: Wir wissen vorher nicht, wie lange diese Angebote bestehen und ab wann wieder Geld für die Anwendungen und Spiele verlangt wird. Ihr müsst also ein Auge auf die Qualität der App haben, als auch schnell sein.

Dank Antoines Artikel könnt Ihr auch selbst auf die App-Schatzsuche gehen: So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Der immer aktuelle Tipp: Wenn Ihr eine interessante App in unserer Liste findet, sie aber jetzt nicht braucht, installiert sie und löscht sie dann direkt wieder. So speichert Ihr sie in Eurer App-Bibliothek und könnt sie später kostenlos neu installieren, auch wenn die Gratis-Aktion schon wieder vorbei ist.

Android-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

150X Duplicate Remover Pro ( 0,49 € ): Manchmal kann es vorkommen, dass sich unser Handy mit unerwünschten Dateiduplikaten füllt. Mit dieser App könnt Ihr Euer Handy aufräumen.

Android-Spiele

Superhero Fruit Premium ( 0,99 € ): Baut ein Team von Superhelden auf, trainiert sie und sammelt mit der Zeit mehr Erfahrung und bessere Ausrüstung, während Ihr gegen mächtigere Gegner kämpft.

iOS-Apps für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

MyTracks: GPS Recorder ( 4,99 € ): Ihr wollt keine Fitness-App, die Euren Standort aufzeichnet? Diese App leistet das genau so gut.

iOS-Spiele

Small Farm Plus ( 0,99 € ): Ein Bauernhof-Simulationsspiel, das Euch mit seiner niedlichen Grafik sicher in seinen Bann ziehen wird.

Das war's schon wieder mit den kostenlosen Apps für diese Woche! Falls Ihr auf der Suche nach Online-Spielen seid, die Euren Spielhunger stillen, ohne dass Ihr eine Internetverbindung braucht, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns Eure Meinung zu unserer heutigen Auswahl mitteilt. Nicht verzagen, wenn nichts für Euch dabei war, denn bereits am Samstag gibt es ja wieder App-Nachschub!