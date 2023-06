Sony Xperia PRO-1 II: Kommt es mit zwei 1-Zoll-Bildsensoren?

Das 2021 veröffentlichte Sony Xperia PRO-1, ist einer der Pioniere des 1-Zoll-Sensors in Kamera-Smartphones. Sein gerüchteweise angekündigter Nachfolger, das Sony Xperia PRO-1 II (Mark zwei gesprochen), könnte es sogar noch übertreffen. Chinesischen Medien zufolge soll das Sony Xperia PRO-1 II gleich zwei 1 Zoll große Bildsensoren in der rückseitigen Hauptkamera verwenden. Das wäre dann das erste Smartphone am Markt, welches diese Technologie in einem Smartphone so verwendet.