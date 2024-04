Wollt Ihr in der Kryptowelt arbeiten? Diese Unternehmen stellen ein

Entgegen aller Befürchtungen erholt sich der Kryptowährungsmarkt nach einer turbulenten Zeit wieder. In Verbindung damit gibt es Anzeichen für einen Einstellungsboom in der Branche – und eine vielversprechende Zukunft.

Es gibt viele Faktoren, die zu dem wiedererwachten Optimismus und dem gestiegenen Interesse an Kryptowährungen beitragen – genauso wie eben auch viele Faktoren zu dem katastrophalen Einbruch im Jahr 2023 beigetragen haben.

Laut dem PwC-Ausblicksbericht 2024 wird die Widerstandsfähigkeit des Krypto-Marktes durch das "Streben nach Innovation" unterstrichen. Daraus entstammen die Voraussetzungen für regulatorische Rahmenbedingungen, die Risiken und Chancen in Einklang bringen.

Natürlich hat Deutschland die Regulierung von Kryptowährungen schnell aufgegriffen. Das deutsche Kreditwesengesetz wurde geändert, um es Finanzinstituten zu ermöglichen, Krypto-Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig AML- (Anti-Geldwäsche) und KYC-Maßnahmen (Anti-Anonymität) für alle verpflichtend zu machen.

Der Aufschwung der Kryptowährungen hält an, und diese Schutzmaßnahmen werden Neueinsteigern Sicherheit geben und die Glaubwürdigkeit der Technologie weiter erhöhen.

Auch der Arbeitsmarkt ist in Bewegung. Da sich das regulatorische Umfeld weiter entwickelt, ist es wahrscheinlich, dass immer mehr Unternehmen Pläne für den Einsatz von Technologien rund um digitales Eigentum außerhalb des Devisenhandels entwickeln werden.

In der Zwischenzeit haben einige der größten Marken und Unternehmen in diesem Bereich ihre Pläne für ein deutliches Wachstum bekannt gegeben. Coinbase Global, Kraken, Binance und Gemini, die zu den größten Kryptobörsen der Welt gehören, befinden sich alle mitten in einer Einstellungswelle und bieten viele weitere Stellen an.

Interessanterweise handelt es sich bei all diesen Unternehmen um solche, die während des Krypto-Winters 2021 Entlassungen ankündigen mussten; während sie ihre Belegschaft wieder aufstocken, haben alle geschworen, nicht wieder zu viele Leute einzustellen.

Die Blockchain Association, eine gemeinnützige Organisation, die die Interessen des Sektors in Washington DC vertritt, berichtet von mehr als 1.800 offenen Stellen in der Branche, verglichen mit etwa 1.000 vor einem Jahr. Zu den vielen technikspezifischen Stellenangeboten gehören Positionen in den Bereichen Softwaretechnik, Entwicklung, Sicherheit und mehr:

Blockchain-Entwickler/in

Blockchain-Entwickler/innen erstellen und pflegen dezentrale Anwendungen und intelligente Verträge und entwerfen, programmieren und testen neue Blockchain-Lösungen.

UX/UI Designer

Das Labyrinth aus Krypto-Wallets, Börsen und Apps konkurriert um Nutzer/innen mit benutzerfreundlichen, intuitiven Erfahrungen, die von hochrangigen Innovator/innen entworfen werden.

Sicherheitsingenieur/in

Auch wenn die Blockchain-Technologie an sich sicher ist, sind andere Elemente der Landschaft nicht unangreifbar, und mit dem weiteren Wachstum des Sektors werden auch die Bedrohungen zunehmen.

Es ist sehr schwer vorherzusagen, wohin der Krypto-Zug als Nächstes fährt. Aber: Es gibt derzeit keinen Mangel an Möglichkeiten, und es ist ein Bereich, der auf Innovation aufgebaut ist. Wenn Ihr also einen echten Vertrauensvorschuss in Erwägung zieht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

In Berlin sucht PwC Deutschland einen Consultant im Bereich IT Security & Risk Management. Diese einflussreiche und weitreichende Aufgabe erfordert die Analyse von unternehmensinternen und -externen technologischen Risiken und Lösungsvorschlägen, die Entwicklung einer langfristigen Sicherheitsstrategie und die Beratung von Firmenkunden über die besten Verfahren zur Sicherung ihrer Vermögenswerte und Informationen. Diese Auflistung verdeutlicht das Potenzial für die Finanzierung von Weiterbildungsmaßnahmen.

IBM hat mehrere Stellen für seinen Standort in Berlin ausgeschrieben, darunter Senior Digital Payments Expert. In dieser Funktion unterstützt Ihr das Unternehmen bei der Weiterentwicklung der Geschäftsstrategie und der Lieferkettenprozesse in der Finanzdienstleistungssparte und zeigst damit, dass das Unternehmen angesichts des anhaltenden Siegeszugs von Kryptowährungen und dezentralisierten Finanzsystemen vorausschauend denkt. Außerdem werdet Ihr die "Geschäftsbedürfnisse" der Kunden in "Geschäftsanforderungen" umwandeln und an der Erstellung von detaillierten Design- und Technikspezifikationen mitwirken. Ein tiefes Verständnis der Unternehmensarchitektur und ihrer zukünftigen Ausrichtung ist unerlässlich.

In Köln bietet die Denkwerk GmbH eine Stelle als DevOps Developer an. In dieser Rolle bringt Ihr die Bereiche Entwicklung und Betrieb zusammen und setzt Eure eigenen beträchtlichen Fähigkeiten und Erfahrungen ein, um die effizienteste Lösung für eine skalierbare Webanwendungsarchitektur zu finden. In der Stellenausschreibung werden mehrere Plattformen, Sprachen und Disziplinen genannt, die für diese weitreichende und herausfordernde Aufgabe erforderlich sind.

Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.