Top 5 der Woche: Diese fünf Apps für Android und iOS müsst Ihr sehen

Jede Woche suchen wir im Netz nach Apps, die im Gegensatz zu unseren Free-Apps-Beiträgen auch ruhig mal was kosten dürfen. Zusätzlich zu den Empfehlungen der Redaktion ergänzen wir auch die Apps, die von der NextPit-Community entdeckt und in unserem Forum geteilt wurden.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps - hier sind die fünf kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps der Woche von NextPit. Wir veröffentlichen diese Auswahl jede Woche, schaut Euch gerne auch die Top 5 Apps der letzten Woche an.

Expiry Date Reminder (Android)

Wenn es Euch wie mir geht und Ihr Schwierigkeiten habt, Euch an wichtige Verfallsdaten zu erinnern, dann ist die App mit dem treffenden Namen Expiry Date Reminder vielleicht genau das Richtige für Euch. Ich persönlich schalte die automatische Verlängerung für alle meine Abonnements ab und ziehe es vor, sie manuell zu verlängern, um mehr Kontrolle darüber zu haben. Das Problem bei diesem Modell ist, dass es fast unmöglich ist, sich die vielen ablaufenden Daten in unserem Leben zu merken. Das reicht von wichtigen Haushaltsgegenständen bis hin zu Medikamenten, Coupons, Sonderangeboten (der Steam Sale!) und anderen.

Diese App verfügt über eine Reihe von vordefinierten Kategorien, bietet aber auch die Möglichkeit, neue und benutzerdefinierte Kategorien nach Euren Bedürfnissen anzulegen. Dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Seite des Atlantiks Ihr lebt, denn es werden sowohl das Format MM-TT-JJJJ als auch TT-MM-JJJJ unterstützt. Das Beste daran ist, dass diese App komplett offline ist, also macht Euch keine Sorgen, dass jemand heimlich Daten über Euch sammelt!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Mit dieser cleveren App müsst Ihr nie wieder mit abgelaufenen Medikamenten oder Lebensmitteln leben. / © NextPit

Ladet Expiry Date Reminder aus dem Google Play Store herunter.

Jumping Phone (Android)

Es gibt einen sehr guten Grund, warum die meisten von uns eine Schutzhülle für ihr Smartphone kaufen: Um es vor Kratzern oder zerbrochenen Displays zu schützen, wenn es versehentlich herunterfällt. Die Sache ist die, dass solche Unfälle unglaublich unvorhersehbar sind – wir können nichts dagegen machen, dass es dann doch mal passiert. Wenn Euer Smartphone aber sowieso runterfällt: Wie nicht mit der App Jumping Phone einen Hauch von Spaß hineinbringen?

Es handelt sich um eine lustige App, die Euer Handy zum Lachen oder Schreien bringt, wenn es geworfen wird oder fällt. Natürlich werdet Ihr Euer Handy nicht hinwerfen, nur weil Ihr es lachen oder schreien hören wollt. Aber wenn es doch passiert, werdet Ihr wenigstens darauf aufmerksam gemacht.

Ihr könnt viele verschiedene Töne auswählen, vom Lachen bis zum Panikschrei. Alternativ wählt Ihr einen beliebigen Ton, den Ihr mit dieser App aufgenommen habt. Die Standard-App enthält nur ein halbes Dutzend Geräusche für den Anfang, aber Ihr könnt sie je nach Grad Eurer Ungeschicklichkeit anpassen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Lachen oder schreien? Das ist Eure Entscheidung. / © NextPit

Ladet Jumping Phone aus dem Google Play Store herunter.

Pivot (Android)

Findet Ihr nicht, dass es äußerst fair ist, dass jeder auf dieser Welt, egal wer Ihr seid, oder wie viel Geld Ihr auf der Bank habt, der Zeit unterworfen seid? Jeder Mensch hat genau 24 Stunden pro Tag, nicht mehr und nicht weniger. Das macht Zeit zu deiner wichtigsten Ressource und wirft die Frage auf: Teilt Ihr sie Euch richtig ein? Pivot ist eine App, die Euch dabei helfen soll, Eure Produktivität zu steigern, indem Ihr Eure Zeit sinnvoller einsetzt. Sie ist auch ideal, um den Überblick über Eure Hobbys und andere Freizeitaktivitäten zu behalten.

Die Zeiterfassung wird mit dieser App zum Kinderspiel: Ihr könnt Eure Aktivitäten in der App anlegen und tracken lassen. Wenn Ihr einen Timer startet, wird der vorherige gestoppt. Ihr müsst Euch daher keine Sorgen machen, dass sich Aktivitäten überschneiden oder die gesammelten Daten durcheinander kommen. Falls Ihr einmal vergesst, eine bestimmte Aktivität zu tracken, könnt Ihr sie nachträglich manuell bearbeiten und Eure Einträge werden aktualisiert.

Ich kann meine Ergebnisse übrigens gleich zu Beginn des Trackings einsehen und sie mit Filtern und Gruppen weiter anpassen, um noch mehr Informationen aus den Daten zu erhalten. Die Idee, sich einmalige oder wiederkehrende Ziele setzen zu können, wird nicht nur den Optimierungswütigen gefallen! Wartet also nicht aufs neue Jahr, um Euer "Ich" zu verbessern – fangt direkt heute an und lasst Euch von dieser App helfen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Mit Pivot optimiert Ihr Euren Tag. / © NextPit

Ladet Pivot aus dem Google Play Store herunter.

Three Spoon (Android)

Ich kaufe in der Regel wöchentlich ein und durchforste daher meinen Kühlschrank und meinen Vorratsschrank gründlich, bevor ich die wöchentliche Einkaufsliste ausfülle. Manchmal übersehe ich jedoch, was in den tiefsten Tiefen meines Kühlschranks verborgen ist. Dann kaufe ich etwas Ähnliches – vor allem Schokolade, um mich dann zu zwingen, fast abgelaufene Süßigkeiten zu verzehren, damit ich Platz für den neuen Einkauf habe.

Weggeworfene Lebensmittel sind etwas, dessen ich mich schuldig gemacht habe, und Three Spoon wird mich (hoffentlich) davon abhalten, durch nicht konsumierte und dann weggeworfene Nahrung mehr Treibhausgase freizusetzen, als ich sollte.

Three Spoon hilft mir dabei, meine Lebensmittel und ihre Verfallsdaten zu tracken. Jedes Mal, wenn ich etwas konsumiere, drücke ich den Button und das Produkt wandert in meinen Einkaufswagen. Das ist so praktisch, dass es quasi auch meine Einkaufsliste ersetzt! Wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, weiß ich zumindest genau, was ich einkaufen muss und tappe nicht in die Falle, Dinge doppelt und dreifach zu bunkern. Es gibt auch ein Feld, in das Ihr den Preis eingeben könnt. Dadurch gewinnt Ihr einen Eindruck davon, wie sich die Inflation auf Euer monatliches Budget auswirkt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Erforderlich

Minimiert noch heute Euren Treibhausgasausstoß mit Three Spoon. / © NextPit

Ladet Three Spoon aus dem Google Play Store herunter.

Skyturns (iOS & Android)

Skyturns Multiplayer ist ein Runner-Spiel mit einem Hauch von Parkour, das in einer offenen Welt spielt. Diejenigen, die Höhenangst haben, sollten sich vorsehen, denn das ganze Spiel spielt in der Luft! In diesem Spiel gibt es nur ein bestimmtes Ziel: Die Flagge so schnell wie möglich zu finden! Beachtet, dass dieses Spiel nicht neu ist. Die neueste Version besitzt jedoch ein zusätzliches Element, das den Spaßfaktor um ein Vielfaches erhöht – Ihr könnt nämlich jetzt im Multiplayer spielen!

Mit dem neuesten Update von Skyturns interagiert Ihr jetzt in Echtzeit mit anderen Spielern und tretet gegen sie an. Skyturns ist ein Geschicklichkeitsspiel, das seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2014 bereits über eine Million Downloads vorweist. Die Zeit hat es sicherlich eingeholt, aber mit dem zusätzlichen Multiplayer macht es immer noch Spaß zu spielen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, eigene Parkour-Strecken zu bauen. Das erhöht den Wiederspielwert von Skyturns um ein Vielfaches, denn Ihr könnt so die hinterhältigsten Strecken aller Zeiten entwerfen!