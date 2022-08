Top 5 der Woche: Die besten Apps für Android und iOS

Auch für diesen Sonntag haben wir fünf Apps herausgesucht, die jeder Android- oder iOS-Nutzer ausprobieren sollte! Im Gegensatz zu unserer Liste mit kostenlosen Apps haben wir die Apps selbst ausprobiert und informieren Euch, wenn es In-App-Käufe oder andere zusätzliche Kosten gibt. Also lehnt Euch zurück und ladet die App, die Ihr spannend findet, direkt herunter!

Next Pit TV

Jede Woche versuchen wir, Euch die bestmöglichen Apps zu präsentieren, die weder Datenfallen noch Mikrotransaktionsnester sind. Zusätzlich zu den Empfehlungen der Redaktion fügen wir auch die Apps hinzu, die von der NextPit-Community entdeckt und in unserem Forum geteilt wurden.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps - hier sind die fünf kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps der Woche von NextPit. Wir veröffentlichen diese Auswahl jede Woche, schaut Euch gerne auch die Top 5 Apps der letzten Woche an.

App Blocker (Android)

Um produktiv zu sein, müsst Ihr Euch konzentrieren. Um das zu erreichen, solltet Ihr die Anzahl der Benachrichtigungen, die auf Eurem Smartphone eingehen, minimieren. Warum holt Ihr Euch also nicht eine App, die Euch dabei hilft? Während Ihr bei Standard-Android mehr Kontrolle über die Art der Benachrichtigungen habt, die mit jeder einzelnen App kommen, geht App Blocker einen Schritt weiter. Als Produktivitäts-App hilft er Euch, ablenkende Apps zu blockieren, die Bildschirmzeit zu reduzieren und hoffentlich Eure Produktivität zu steigern.

Auf diese Weise könnt Ihr mehr Zeit mit den wirklich wichtigen Dingen verbringen, sowohl online als auch offline. Mit der Zeitmanagementfunktion legt Ihr selbst fes, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Ihr den Zugriff auf Eure aufdringlichen und süchtig machenden Apps blockieren wollt. Außerdem könnt Ihr die Anzahl der Starts einer bestimmten App pro Tag begrenzen – was sagt Ihr dazu? Eltern werden sich auch darüber freuen, dass Ihr mit dieser App die Bildschirmzeit für Eure Kinder verwalten könnt.

Interessanterweise könnt Ihr Euch für eine negative Verstärkung entscheiden, die jedes Mal einen nervigen Werbespot abspielt, wenn Ihr im Begriff seid, Eure Gewohnheit zu brechen. Ihr könnt verschiedene Profile für verschiedene Nutzer desselben Geräts einstellen, was besonders praktisch ist, wenn Ihr zu Hause ein gemeinsames Handy oder Tablet habt. Bezahlt Ihr innerhalb der App, werden zusätzliche Funktionen freigeschaltet.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (3,99 bis 29,99 Euro) / Konto: Nicht erforderlich

Bleibt am Ball und steigert Eure Produktivität mit App Blocker. / © NextPit

Ladet App Blocker aus dem Google Play Store herunter.

Emoji Grocery Shopping List (Android)

Liebt Ihr es, Listen zu erstellen und Euch an sie zu halten? Einkaufslisten sind für die meisten Menschen ein notwendiges Übel. Aber wenn Ihr ein Gewohnheitstier seid, wisst Ihr bestimmt schon, was Ihr für die kommende Woche braucht, ohne dass Ihr Euch auf eine Liste verlassen müsst. Natürlich lässt uns das Gedächtnis manchmal im Stich. Warum also nicht den Einkaufszettel mit Emojis auflockern?

Mit der Emoji-Einkaufsliste tippt Ihr einfach ein, was Ihr kaufen möchtet, und es wird automatisch ein Emoji daneben gesetzt. Beachtet jedoch, dass es für einige besondere Artikel kein entsprechendes Emoji gibt, das stattdessen durch einen farbigen Kreis dargestellt wird. Ihr könnt einstellen, dass der Bildschirm immer eingeschaltet bleibt, so dass Ihr Eure Einkäufe leichter erledigt, ohne das Handy ständig entsperren zu müssen.

In dieser App gibt es unten Werbung, aber Ihr habt die Möglichkeit, die Werbung aus der App zu entfernen, indem Ihr ein Upgrade auf die Premium-Version durch eine einmalige Zahlung von 4,99 Euro vornehmt. In der Premium-Version könnt Ihr die Einkaufsliste sogar mit einem Fingertipp per WhatsApp an eine beliebige Person senden.

Preis: Kostenlos (mit der Option, für den Premium-Modus zu bezahlen) / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (3,99 Euro bis 4,99 pro Artikel) / Konto: Nicht erforderlich

Ist das nicht die süßeste Einkaufsliste, die Ihr je gesehen habt? / © NextPit

Ladet Emoji Grocery Shopping List aus dem Google Play Store herunter.

Sleepwave (Android & iOS)

Sleepwave ist eine App, die von allen installiert werden kann, die gerne ihren Schlafrhythmus im Auge behalten. Funktionell erinnert die App an das Schlaf-Tracking in Smartwatches und Fitnesstrackern. Sie ist so einfach einzurichten, dass Ihr nur einen Wecker stellen, das Smartphone nebens Bett legen und einschlafen müsst.

Die App behauptet, dass sie Bewegungen mithilfe des Mikrofons und der Lautsprecher Eures Smartphones genau erkennt, indem sie auf die Reflexionen einer leisen Schallwelle hört. Ich habe zwar keinen besseren Schlaf erlebt (normalerweise schlafe ich am Ende eines jeden Tages wie ein Murmeltier), aber es war interessant, die Daten im Nachhinein zu überprüfen. Es gibt auch Wavescapes, die als interaktive Visualisierungen funktionieren. Sie reagieren auf Eure Bewegungen, ohne dass Ihr Euer Handy berühren müsst. Es werden verschiedene Muster abgespielt, um den Geist zu erfrischen oder beim Fokussieren zu helfen.

Es gibt eine Premium-Version, die 17,99 Euro kostet und eine detaillierte Aufschlüsselung der Schlafphasen bietet, die unter anderem den Leicht-, Tief- und REM-Schlaf sowie die wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Schlafmuster zeigt. Wenn Ihr es heute installiertt, erhaltet Ihr ein kostenloses Premium-Abonnement bis zum nächsten Jahr!

Preis: Kostenlos (mit der Möglichkeit, für den Premium-Modus zu bezahlen) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (17,99 Euro) / Konto: Nicht erforderlich

Diese Achtsamkeits-App soll Euch helfen, besser zu schlafen und gesünder zu leben. / © NextPit

Ladet Sleepwave aus dem Google Play Store und dem Apple AppStore herunter.

Promling (Android)

Früher haben viele von uns ein Tagebuch geführt. Heutzutage ist die Methode mit Stift und Papier zwar nicht mehr so angesagt. Aber mit dem Aufkommen digitaler Geräte ist es viel einfacher geworden, Eure täglichen Gedanken festzuhalten. Manche von uns denken vielleicht: "Aber ich bin kreativ so ausgetrocknet wie eine Wüste und habe absolut null Ahnung, wo ich anfangen soll, meine Gedanken aufzuschreiben!". Hier kommt Promling ins Spiel, um diese Nische zu füllen.

Wenn Ihr keine Idee habt, wo Ihr anfangen sollst, mach Euch keine Sorgen. Promling hilft Euch mit verschiedenen Aufforderungen, damit Ihr sofort mit dem Schreiben beginnen könnt. Die App verweist auf kleine, alltägliche Begebenheiten, die Euch hoffentlich inspirieren und anspornen, im Laufe der Zeit tiefergehende Dinge zu schreiben. Ihr müsst kein Konto einrichten, damit Eure Privatsphäre gewahrt bleibt, aber ich wünschte, es gäbe ein Cloud-Konto, das Ihr verknüpfen könntet, um Eure Gedanken zu speichern.

Zum Glück kann jeder Gedanke über soziale Medien, WhatsApp, E-Mail oder andere Instant-Messaging-Plattformen für die Nachwelt festgehalten werden. Natürlich könnt Ihr Eure Gedanken auch ohne Aufforderung eintippen! Spätestens dann wisst Ihr wahrscheinlich, dass Ihr knietief in der Straße der Kreativität steckt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Promling hilft Euch, all die kleinen Dinge zu notieren, die in Eurem täglichen Leben passieren. / © NextPit

Ladet Promling aus dem Google Play Store herunter.

Descenders (iOS & Android)

Als kleiner Junge hatte ich viel Spaß mit Motocross Maniacs auf dem Nintendo Game Boy. Die 8-Bit-Pixelgrafik hat mich stundenlang in den Bann gezogen. Wie weit ist die Technik fortgeschritten, wenn das Smartphone, das Ihr heute in der Hand haltet, viel mehr Rechenleistung hat als das Raumschiff, das den ersten Menschen auf den Mond schickte.

Descenders ist ein extremer Downhill-Freeride-Titel für die heutige Zeit, der prozedural generierte Welten bietet, so dass jede Erfahrung eine neue ist. Das bedeutet, dass Fehler sehr real sind. Es liegt also an Euch, dafür zu sorgen, dass Ihr sicher bergab fahrt. Diese Welten sorgen dafür, dass Ihr immer auf der Hut sein müsst, während ein ausgeklügeltes Physiksystem für Tiefe und Realismus sorgt. Natürlich bekommt Ihr umso mehr Punkte, je mehr riskante Stunts ihr erfolgreich durchführt. Aber scheitert Ihr zu oft, sind alle Punkte weg!

Es gibt ein Online-Rep-System, mit dem Ihr der Welt zeigen könnt, was Ihr drauf habt. Ihr müsst Euch allerdings einem Team anschließen. Ich finde, dass dieser Titel ein feiner Zeitvertreib fürs Wochenende ist. Es könnte nach einer Weile langweilig werden, aber die Tatsache, dass ihr jedes Mal eine andere Welt betretet, garantiert den Wiederspielwert. Das Spiel ist ziemlich umfangreich, also seid geduldig, wenn Ihr es zum ersten Mal spielt: Es gibt nämlich zusätzliche Dateien herunterzuladen.

Preis: 9,99 Euro (iOS und Android) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Fahrt in Descenders mit seinen prozedural generierten Welten jedes Mal eine brandneue Strecke! / © NextPit

Ladet Descenders aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Da habt Ihr sie - unsere Top 5 Apps der Woche. Eine ziemlich interessante Mischung, findest Ihr nicht auch? Wenn Ihr etwas zu kritisieren habt oder eigenen Vorschläge mitteilen möchtet, hinterlasst einen Kommentar direkt unter diesem Artikel!