Jabra Elite 5 Earbuds vorgestellt: Günstiger Preis und besserer Akku

Next Pit TV

Design und Geräuschunterdrückung der Elite 5

Die Jabra Elite 5 haben das gleiche ovale Design und genießen die gleiche 2-jährige Garantie wie die Elite 7. Außerdem sind die beiden In-Ear-Kopfhörer wasserdicht, wenn auch mit der etwas niedrigeren Schutzklasse IP55. In jedem Kopfhörer befinden sich drei Mikrofone, so dass insgesamt sechs Mikrofone in den beiden Kopfhörern verbaut sind. Dies ermöglicht eine hybride Geräuschunterdrückung und einen HearThrough-Modus, der Umgebungsgeräusche zulässt.

Überraschenderweise sind die Elite 5-Kopfhörer von Jabra mit 6-mm-Audiotreibern ausgestattet, die kleiner sind als beispielsweise die neu eingeführten JBL Tour Pro 2, die über ein smartes Ladegehäuse verfügen. Google Fast Pair und Multipoint-Konnektivität über Bluetooth 5.2 werden ebenfalls unterstützt. Der aptX-Codec von Qualcomm wird zusammen mit den SBC- und AAC-Codes unterstützt.

Der Jabra Elite 5 ist in den Farben Beige/Gold und Schwarz erhältlich. / © Jabra

Noch wichtiger ist, dass die Jabra Elite 5 Ohrhörer mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel sind und mit einem Tastendruck auf die Spotify-App zugreifen. Über die "Jabra Sound+ Mobile"-App, die für Android und iPhone verfügbar ist, können Nutzer:innen Voreinstellungen und Modi anpassen.

Affiliate Angebot Jabra Elite 7 Pro Werft bei Amazon auch mal einen Blick auf die Jabra Elite 7 Pro.

Akkulaufzeit und Preis der Jabra Elite 5

Die Akkulaufzeit des kabellosen In-Ear-Kopfhörers ist sehr ordentlich. Rechnet mit bis zu 36 Stunden Wiedergabezeit inklusive Hülle, wenn ANC ausgeschaltet ist. Sie verkürzt sich auf 28 Stunden, wenn die Geräuschunterdrückungsfunktion aktiviert ist. Zu guter Letzt bietet Jabra für das neue Wearable kabelloses und schnelles Aufladen an. Packt Ihr die Ladehülle 10 Minuten lang ans Stromnetz, könnt Ihr die Elite 5 eine Stunde lang nutzen.

Die Jabra Elite 5 Wireless Buds sind bereits für 149,99 Euro erhältlich und werden in den Farben Schwarz und Beige/Gold angeboten.

Affiliate Angebot Jabra Elite 5 Schnappt Euch die nagelneuen Jabra Elite 5 bei Amazon.

Was haltet Ihr vom neuen, bei der IFA vorgestellten Modell? Lasst es uns in der Kommentarspalte wissen.