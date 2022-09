Oppos neue Reno8-Serie: Highend-Kameras zum Spitzenpreis

Next Pit TV

Die Oppo Reno8-Geräte sind keine Flaggschiffe im eigentlichen Sinne. Das Oppo Reno8 Pro ist zum Beispiel 500 Euro günstiger als das Oppo Find X5 Pro (zum Test) bei seiner Veröffentlichung. Dennoch kann man auch nicht wirklich von einem Mittelklasse-Smartphone sprechen. Es ist ein Zwischending zwischen den Find X- und A-Reihen.

Das Oppo Reno8 und das Oppo Reno8 Pro konzentrieren sich vor allem auf die Fotografie, auch wenn sie bei der Leistung ein paar Abstriche machen müssen, indem sie einen weniger leistungsstarken SoC verwenden.

Sony IMX766-Fotosensor, Mediatek-SoC und SuperVOOC-Laden mit 80W.

Beide Smartphones sind mit der 50-MP-Sony-IMX766-Kamera ausgestattet, die man fast überall in den Modellen der BBK-Gruppe sieht. Das Oppo Reno8 Pro 5G verfügt außerdem über denselben MariSilicon X-Bildverarbeitungsprozessor wie das Find X5 Pro, und die Selfie-Kamera basiert auf einem Sony IMX709-Sensor mit 32 MP. Der Hersteller hat viel Wert auf die Qualität der 4K-Videos bei Nacht gelegt, die durch diese Komponente ermöglicht wird.

Das Oppo Reno8 in der Farbe Shimmer Black / © Oppo

Das Oppo Reno8 und das Reno8 Pro verfügen außerdem über die Schnellladetechnologie SUPERVOOC mit einer Leistung von 80 Watt. Laut Hersteller soll der 4.500 mAh starke Akku in elf Minuten zu 50 % und in 31 bzw. 28 Minuten zu 100 % aufladen sein.

Das Design der beiden Smartphones ist jeweils in zwei Farben erhältlich: Shimmer Gold und Shimmer Black für das Reno8 und Glazed Green und Glazed Black für die Pro-Version. Die Rückseite besteht aus einer einzigen Glasplatte, wobei das Kameramodul mit dem Rest verschmilzt und so den monolithischen Look der Marke verkörpert.

Das Oppo Reno8 Pro in der Farbe Glazed Black. / © Oppo

Oppo war sehr stolz darauf zu erklären, dass diese Smartphones die dünnsten sind, die sie je hergestellt haben. Das Oppo Reno8 Pro ist 7,34 mm dick und wiegt 183 g, während das Reno8 7,67 mm dick ist und 179 g wiegt. Beide haben 6,4 und 6,7 Zoll große AMOLED-Displays, aber nur das Pro-Modell hat eine Bildwiederholrate von 120 Hz, während die Basisversion nur 90 Hz bietet.

Das Oppo Reno8 Pro hat einen MediaTek Dimensity 8100-MAX, während das Reno8 mit dem MediaTek Dimensity 1300 SoC ausgestattet ist. Beide Smartphones laufen mit ColorOS 12.2 und werden mit drei Android-Updates und vier Jahren Sicherheitsupdates versorgt.

Das Oppo Reno8 Pro in der Farbe Glazed Green / © Oppo

Oppo Reno8 Lite 5G und Oppo Pad kommen auch auf den Markt.

Das Oppo Reno8 Lite 5G vervollständigt die Reno-Reihe von 2022 mit einem Datenblatt, das hinter den beiden anderen Modellen zurückbleibt. Das SoC ist ein Snapdragon 695 von Qualcomm. Außerdem gibt es einen 6,43 Zoll großen AMOLED-Bildschirm, einen 4.500 mAh-Akku, der mit 33 W wieder aufgeladen werden kann, und ein 64-MP-Triple-Fotomodul.

Das Oppo Pad ist das erste Tablet, das der Hersteller in Deutschland auf den Markt bringt. Dieses Tablet ist recht günstig mit einem Preis von:

299,90 Euro für die Version mit 4/64 GB (erweiterbar über microSD, zum Glück).

349,90 Euro für die Version mit 4/128 GB (dito).

Das Oppo Reno8 Lite 5G / © Oppo

Der Prozessor ist ein Snapdragon 680 von Qualcomm, und das 2K-Display hat eine Diagonale von 10,36 Zoll. Das Tablet verfügt über vier Dolby-Atmos-kompatible Lautsprecher. Das Oppo Pad wiegt 440 g, ist 6,94 mm dick und hat einen 7.100-mAh-Akku. Dieser lässt sich allerdings nur mit 18 W aufladen.

Das Fotomodul ist mit einer einzigen 8-MP-Linse auf der Rückseite und einer 5-MP-Selfie-Kamera eher Prädikat: vorhanden. Das Tablet läuft mit ColorOS 12, das auf Android 12 basiert, aber nicht auf Android 12L.

Das Oppo Pad Air ist das erste Tablet des Herstellers, das in Deutschland auf den Markt kommt. / © Oppo

Preis und Verfügbarkeit

Das Oppo Reno8 Pro 5G und das Oppo Reno8 5G sind in Europa beide ab dem 31. August 2022 im offiziellen Shop des Herstellers zum Preis von 799,90 € und 599,90 € erhältlich – aufgrund der aktuellen Patentstreitigkeiten mit Nokia allerdings nicht in Deutschland. Ihr könnt die Smartphones allerdings beispielsweise über Amazon Frankreich bestellen:

Affiliate Angebot Oppo Reno8 Pro 5G

Affiliate Angebot Oppo Reno8

Das Oppo Reno8 Lite 5G ist ebenfalls ab diesem Mittwoch zum Preis von 449,90 € erhältlich. Das Oppo Pad Air ist in der 64-GB-Version für 299,90 € erhältlich. Die 128-GB-Version wird Mitte September für 349,90 € erhältlich sein.

Was denkt Ihr über das Preis-Leistungs-Verhältnis (auf dem Papier) vom Oppo Reno8 und Reno8 Pro? Ist das Oppo Pad Air interessant für Euch?