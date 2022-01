Galaxy S22 Gerücht: Deutlich teurer als der Vorgänger?

Die Samsung Galaxy S22 Smartphones werden die Speerspitze des koreanischen Lineups bilden. In einigen Wochen wird die Vorstellung der Flaggschiff-Modelle erwartet und der Preis der Smartphones ist ein heiß diskutiertes Thema. Der Leaker Snoopytech hat nun auf Twitter ein Gerücht veröffentlicht, das die Preise deutlich höher darstellt, als bisher angenommen.

Leaker gibt mögliche Preise für die S22-Reihe auf Twitter preis.

Informationen stammen wohl aus ersten Listenpreisen.

Das Ultra-Modell soll darüber hinaus keine 16 GB RAM Version mehr erhalten.

Es sind nur noch wenige Wochen bis zur erwarteten Vorstellung des Galaxy S22 und die Gerüchteküche läuft heiß. Bisher wurde vermutet, dass sich der Preis nach der bisherigen Preispolitik von Samsung richtet und mit einem Einstiegspreis von circa 850 Euro zu rechnen ist. Der Leaker Snoopytech gab jetzt allerdings andere Informationen preis, die wohl aus ersten Listenpreisen stammen sollen. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, dann wird das S22 deutlich teurer als bisher angenommen.

Die Preise für das S22 sollen dem Leaker zufolge wie folgt aussehen:

S22 8 GB RAM / 128 GB Speicher - 912 Euro 8 GB RAM / 256 GB Speicher - 963,50 Euro

S22+ 8 GB RAM / 128 GB Speicher - 1.119 Euro 8 GB RAM / 256 GB Speicher - 1.170,50 Euro

S22 Ultra 12 GB RAM / 256 GB Speicher - 1.430 Euro 12 GB RAM / 512 GB Speicher - 1.544,50 Euro



Während der Startpreis des Galaxy S21 zu Release bei 849 Euro lag, werden den Informationen nach für das kleinste Modell schon 912 Euro verlangt. Die bisherigen Annahmen werden somit gänzlich über den Haufen geworfen und die Reaktionen auf Twitter sind auch alles andere als positiv. Allerdings sagt der Leaker selbst, dass die Preise zu hoch sein dürften, auch wenn die Smartphones so gelistet worden sind.

Samsung Galaxy S21

Keine 16 GB RAM mehr für das Ultra-Modell?

Das teuerste Modell der S21-Ultra-Reihe verfügt über 16 GB RAM. Das soll sich wohl beim neuen Flaggschiff ändern. Während der Leaker die Preise in seinem kurzen Tweet bekannt gibt, sieht man auch, dass sich das Ultra wohl nur in der Speicherkapazität unterscheiden wird. Demnach sollen die beiden Ultra-Modelle über jeweils 12 GB RAM verfügen, die 16-GB-Variante fiele somit weg.

Wenn man nun bedenkt, dass Samsung einiger Leaks und Gerüchte zufolge bei verschiedenen Aspekten Einsparungen vorgenommen hat, scheinen die Preise erst einmal ungerechtfertigt zu sein. Neben einem vermeintlich kleineren Akku wird Samsung ganz sicher wieder auf das Ladegerät verzichten. Verbessert Samsung also endlich das Quick-Charging, kommen auch auf Samsung-Fans zusätzliche Kosten zu.

Was haltet Ihr von den Preisen für das Samsung Galaxy S22? Denkt Ihr, es ist gerechtfertigt für das neue Flaggschiff so viel zu verlangen? Schreibt es in die Kommentare! Wir sind gespannt.